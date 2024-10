Južnoafriški kmetje uživajo v okrevanju proizvodnje

Pridelovalci oljk v Južni Afriki so imeli plodno letino, saj je obseg proizvodnje dosegel najvišjo raven v zadnjih letih.

"Sezona oljk 2024 je bila za južnoafriške proizvajalce zelo uspešna,« je povedala Wendy Petersen, izvršna direktorica industrijskega združenja SA Olive.

Ocenjuje se, da je proizvodnja oljčnega olja v Južni Afriki med pridelovalnim letom 1.6/2023 dosegla 24 milijona litrov, kar je znatno povečanje glede na 1.2 milijona litrov poročali prejšnje leto. Letna proizvodnja se običajno giblje med 1.5 in dvema milijonoma litrov.

"Pri proizvajalcih smo opazili skupno povprečno povečanje od deset do 20 odstotkov, s kakovostjo ekstra deviško olivno olje biti zelo dober,« je dejal Petersen. ​,war"Izjemna kakovost namiznih oljk in ekstra deviškega oljčnega olja v tej sezoni poudarja predanost in trdo delo naših pridelovalcev.”

"To odraža tudi ugodne rastne razmere in strokovno znanje, ki je prispevalo k doseganju tako visokih standardov,« je dodala.

O naraščajoči uspeh južnoafriških proizvajalcev oljk na mednarodnem prizorišču, kot na primer na NYIOOC World Olive Oil Competition, nakazuje premik fokusa h kakovosti.

Ti rezultati tudi dokazujejo vzdržljivost lokalnega oljkarstva, ki je skozi sezono premagalo številne izzive.

"Visoki vhodni stroški so še naprej velik izziv za naše proizvajalce,« je dejal Petersen. ​,war"Električna energija in vhodni stroški ostajajo glavne ovire v kmetijstvu in oljkarska industrija ni nobena izjema,« je dodala, ko je omenila pogoste izpade električne energije, ki so prizadeli državo.

"Oljčna industrija je tudi zelo delovno intenzivna, kar neposredno vpliva na ceno proizvoda,« je pojasnil Petersen. ​,war"Poleg tega, da vpliva na cene, neposredno vpliva tudi na kakovost končnega izdelka, če ni predelan takoj po obiranju.«

Južna Afrika uvaža velike količine ekstra deviškega oljčnega olja iz tujine, njegova neto proizvodnja pa je nižja od porabe.

Konkurenca tujih proizvodov predstavlja dodaten pritisk na lokalni trg ekstra deviškega oljčnega olja.

"V Južni Afriki naši proizvajalci ne dobijo državne podpore, kot je to v primeru drugih držav proizvajalk oljčnega olja,« je dejal Petersen.

"Ti cenovni pritiski so povzročili, da so cenejša uvožena olja prišla na južnoafriške maloprodajne police in povzročili, da so južnoafriški proizvajalci tekmovali s subvencioniranim, cenejšim uvoženim izdelkom slabše standardne kakovosti,« je dodala.

Poleg tega na cene južnoafriških oljčnih olj, zlasti ekstra deviškega oljčnega olja, neposredno vpliva dejstvo, da ti izdelki niso obdavčeni z ničelno stopnjo DDV.

"To vpliva na konkurenčnost na trgu. Druga rastlinska in semenska olja so obračunana z ničelno stopnjo DDV, zaradi česar je primerjava cen nepoštena,« je dodal Petersen in namignil, da so potrošniki še vedno zelo pozorni na ceno.

Brenda Wilkinson je dejala, da se je zgodnja žetev Rio Larga izognila nekaterim podnebnim težavam, s katerimi se srečujejo drugi proizvajalci. (Foto: Rio Largo Olive Estate)

Babylonstoren, a zgodovinska kmetija ki se nahaja ob vznožju Simonsberga v vinski dolini Franschhoek v Južni Afriki, poroča o odličnih rezultatih sezone.

"Na splošno sta bili tako količina kot kakovost proizvodnje dobri,« je povedal Petrus van Eeden, specialist za oljčno olje pri Babylonstorenu. ​,war"V primerjavi z letom 2023 smo opazili rahlo povečanje količine, zlasti pri naših oljkah Frantoio, saj je več naših dreves doseglo zrelost.«

"Preobrat je bil boljši od pričakovanj,« je dodal. ​,war"Kakovost je bila odlična, olje je izpolnjevalo naše visoke standarde in pokazalo obetavne lastnosti v smislu profila okusa.«

Kmetija se je soočala z izzivi, vključno z dolgotrajno poletno vročino in pozno zimskim deževjem. ​,war"Vročina je povzročila stres na pridelkih, medtem ko je pozno deževje vplivalo na zadnji del žetve, zaradi česar je bilo težko dokončati žetev, kot je bilo načrtovano,« je dejal van Eeden.

V Rio Largu, a večkrat nagrajeni proizvajalec oljčnega olja v dolini Scherpenheuwel v Zahodnem Kapu, je kmetija pričakovala počasnejšo letino kot njihov rekordni pridelek leta 2023.

"Kakovost je bila izjemna in pridelek smo lahko pospravili zgodaj pred močnimi zimskimi padavinami,« je povedala solastnica Brenda Wilkinson. ​,war"Nekatere naše kolege proizvajalce z velikimi pridelki so pozneje v sezoni prizadele poplave in mokro vreme, kar je negativno vplivalo na kakovost.«

"Naša oljčna olja so se izkazala višje polifenoli vendar je ostal uravnotežen z zelo dobrimi donosi olja,« je dodala. ​,war"Na splošno so naša oljčna olja dala dobre arome in zelo čist občutek v ustih z dolgotrajno pikantnostjo.”

Rio Largo se je moral soočiti z razbremenitvijo, kar je evfemizem za državno načrtovane izpade elektrike, kot mnogi drugi.

"To je izziv za večino Južnoafričanov,« je dejal Wilkinson. ​,war"V našem primeru smo to rešili s proizvodnjo električne energije iz sončne energije in dizelskega generatorja na posestvu.«

Slabo vreme in nezanesljive storitve so imele v nekaterih regijah hujše posledice. Na teh področjih so bila pričakovanja višja od dejanskih rezultatov.

Medtem ko so številni proizvajalci doživeli besno letino, so vremenske težave pri nekaterih povzročile nižji pridelek od pričakovanega. (Foto: Darling Olives)

"To je bila zahtevna sezona trgatve v času velikega povpraševanja po oljčnih oljih,« je povedala Nicole Koen, vodja proizvodnje pri Darling Olives. ​,war"Letina je bila veliko manjša, kot smo pričakovali.«

Darling Olives, ki leži približno 70 kilometrov severno od Cape Towna, je znan proizvajalec ekstra deviškega oljčnega olja in namiznih oljk.

"Največji izziv za nas je bil zbrati dovolj količin za oskrbo trga,« je dejal Koen.

Dodal je, da je za trg premium oljčnega olja ključnega pomena povečanje ozaveščenosti potrošnikov.

"Čeprav cene ekstra deviških oljk ostajajo višje kot običajno, opažamo, da potrošniki še vedno kupujejo visoko kakovostna ekstra deviška oljčna olja,« je opozoril Koen.

Van Eeden iz Babylonstoren je tudi pripomnil, kako bi morala biti ozaveščenost potrošnikov v središču visokokakovostnih proizvajalcev.

"Še vedno je prostora za več izobraževanja in angažiranja,« je dejal. ​,war"Ko ljudje postajajo bolj ozaveščeni o zdravju in jih zanima kulinarična kakovost, začenjajo ceniti prednosti in vsestranskost oljčnega olja.”

Strokovnjak za oljčno olje podjetja je opozoril, da je cena spodbudila nekatere kupce, da so poskusili cenovno dostopne alternative, kot je avokadovo olje.

"Verjamem, da bi oljni turizem lahko znatno povečal ozaveščenost v širšem obsegu s ponudbo praktičnih učnih izkušenj in degustacij, kar bi poglobilo hvaležnost potrošnikov,« je dejal van Eeden.

"Navsezadnje bo strast do oljčnega olja, ki jo delimo s pristnimi zgodbami in izkušnjami, spodbudila večjo ozaveščenost in zvestobo potrošnikov,« je zaključil.