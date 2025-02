Cene španskega oljčnega olja padajo, ko se proizvodnja okreva

Po podatkih državnega ministrstva za kmetijstvo, ribištvo in prehrano je Španija v pridelovalnem letu 1.38/2024 proizvedla 25 milijona metričnih ton oljčnega olja, pri čemer je bila večina oljk pobranih in zmletih.

Letošnji pridelek sicer ne bo dosegel 1.65 milijona ton, napovedanih pred oktobrsko žetvijo, a je bistveno več od 665,800 tone proizvedeno 2022/23 in 852,600 tone leto kasneje.

Španija je bila pripravljena na izjemno letino po mokri zimi in blagih spomladanskih temperaturah. Pomanjkanje dežja ob koncu poletja in v začetku jeseni, ekstremni vremenski pojavi, vključno s točo in pomanjkanje delovne sile povzročila manjšo skupno proizvodnjo.

Oglejte si tudi: Izvoz oljčnega olja iz Španije je dosegel rekordno visoko raven in premagal proizvodne ovire

Južnošpanska avtonomna skupnost Andaluzija je vodila, saj je proizvodnja dosegla skoraj 981,000 ton do konca januarja, malo preden so bili objavljeni zadnji nacionalni podatki o proizvodnji. Za primerjavo, Andaluzija je v prejšnjem letu pridelala 574,295 ton.

Najpomembnejše povečanje je bilo v provinci Jaén, kjer se je proizvodnja več kot podvojila, z 205,387 ton v letu 2023/24 na 469,562 ton do konca januarja.

"Še vedno imamo februar in del marca, kar bi lahko dodalo še nekaj ton skupni proizvodnji,« je povedal Luis Carlos Valero, vodja in tiskovni predstavnik Združenja mladih kmetov v Jaénu (Asaja-Jaén).

Druga opazna povečanja so bila opažena v sosednjih provincah Córdoba (s 150,084 na 245,205 ton) in Granada (55,314 na 105,222 ton).

Druga in tretja največja španska regija za proizvodnjo oljčnega olja, Castille-La Mancha in Extremadura, sta prav tako doživeli znatno povečanje proizvodnje.

avt. Skupnost 2024/25 izv. (mT) 2023/24 (mT) Sprememba v% Andaluzija 980,994 574,295 71 Aragon 7,152 17,573 -59 Balearski otoki 244 1,247 -80 Baskija 122 105 16 Kastilja-La Manča 130,672 108,620 20 Kastilja in León 1,429 1,497 -0.3 Katalonija 14,852 32,057 -44 Estremadura 76,442 68,721 11 Galicija - 6 - La Rioja 2,826 2,657 6 Madrid 3,659 3,202 14 Murcia 4,209 7,828 -46 Navarre 7,041 6,521 8 Valencia 4,919 22,498 -78 Vir: špansko ministrstvo za kmetijstvo, ribištvo in prehrano

Do konca januarja so kmetje in mlinarji v Kastilji-La Manči pridelali 130,672 ton v primerjavi s 108,620 tonami v letu 2023/24.

Julián Martínez Lizán, regionalni minister za kmetijstvo, povedal lokalnim medijem da je pričakoval konec žetve ​,war"višja od povprečja zadnjega desetletja,« na 140,000 ton.

Proizvodnja v sosednji Extremaduri se je medtem povečala 68,721 ton v letih 2023/24 na 76,442 ton v prvih štirih mesecih pridelkovnega leta, ki se je začelo 1. oktobrast.

Zaradi izjemne letine so se zaloge oljčnega olja povečale na 865,176 ton, španske oblasti pa predvidevajo, da bo Španija pridelovalno leto 2024/25 septembra zaključila z 295,389 tonami.

Za primerjavo, Španija je januar 2024 končala s 733,900 tonami, leto pridelave 2023/24 pa s 190,389 tonami zalog oljčnega olja.

Povrnitev povprečne letine in obnovitev zalog oljčnega olja je povzročila dramatično znižanje cen na izvoru s postopnejšim padcem cen v supermarketih.

To kažejo podatki InfaOlive ekstra deviško olivno olje cene so se znatno znižale z rekordno visokih 8.988 € za kilogram januarja 2024 na 3.933 € v času pisanja.

Podobno so cene deviškega oljčnega olja padle z 8.717 € na 3.663 € za kilogram, medtem ko so se cene lampante znižale z 8.563 € na 3.490 €.

Po poročanju Las Provinciasa so se cene znižale tudi za ekstra deviška oljčna olja v več večjih verigah supermarketov, in sicer od 0.20 € za liter do 0.60 € za tri litre.

Victor Roig, generalni direktor Deoleo v Španiji, povedal Las Provincias pričakuje, da bo proizvodnja v Španiji dosegla 1.4 milijona ton, pritisk na cene pa bo ostal.

"Ko izdelka ni, se to odraža v cenah, potem pa ga je, to se pozna v zelo občutnem padcu, ki se jasno vidi na policah, in to je trend, ki se bo nadaljeval do naslednje letine,« je dejal.

"Logično je, da gremo na cene iz let 2021 in 2022, med 3 in 4 evri,« je dodal Roig. ​,war"Celoten kontekst je pozitiven tako za kategorijo kot za potrošnika.”