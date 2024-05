Španski proizvajalci proslavljajo nagrajeni zaključek po zahtevni žetvi

Pridelovalci oljk in mlinarji v Španiji, največji proizvajalki oljčnega olja na svetu, so ponovno premagali ekstremne temperature in suho vreme ter pridelali vrhunsko proizvodnjo oljk. ekstra deviško olivno olje.

Dvainosemdeset blagovnih znamk ekstra deviškega oljčnega olja iz šestih avtonomnih skupnosti je prejelo nagrade na dogodku 2024. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Vidimo lahko, da se vse naše trdo delo obrestuje (z osvojitvijo dveh zlatih nagrad) in da stoletja tradicije oljčnega olja niso šla v nič pri družini Valdueza - John Cancilla, vodja prodaje, Marqués de Valdueza

Po zadnjih podatkih je Španija v pridelovalnem letu 846,800/2023 pridelala 24 ton, kar je precej pod povprečjem zadnjega pol desetletja, vendar veliko več od lanske zgodovinsko slabe letine.

Kmetje in mlinarji so premagali kombinacijo številnih oljčnih dreves, ki dajejo manj sadja in nižjo raven kopičenja olja zaradi ekstremnih spomladanskih temperaturnih nihanj in učinkov suše.

Visoke jesenske temperature, ko so številni pridelovalci začeli z zgodnjo trgatvijo, so otežile tudi pridelavo nagrajenega ekstra deviškega oljčnega olja.

To je še posebej veljalo za Andaluzijo, največjo špansko regijo za proizvodnjo oljčnega olja, kjer je bilo osvojenih dve tretjini državnih nagrad na svetovnem tekmovanju. Največja španska avtonomna skupnost je v pridelovalnem letu 574,295/2023 pridelala 24 ton.

"Letošnje leto je bilo še posebej težko, saj so visoke temperature v oktobru oljčnemu drevesu otežile sintezo olja in nam otežilo hladno ekstrakcijo v oljarni,« je povedal Juan Ignacio, izvršni direktor La Olivilla, ki si je Dehesa de la Sabina prislužila deseto zaporedno nagrado svetovnega tekmovanja.

Osvojitev zlate nagrade za organski srednje intenzivni Picual je opisal kot ​,war"najsrečnejši od koncev« po a ​,war"zapletena žetev."

"Nagrada nam omogoča utrditi in postaviti položaj Dehesa de la Sabina kot referenca na mednarodnem trgu in razlikuje naše olje od drugih,« je dodal Ignacio.

Kolega andaluzijski producent Luque Ecológico slavil tudi z zlato nagrado 2024 NYIOOC.

Juan Manuel Luque, Belen Luque in Rafael Gálvez (Foto: Luque Ecológico)

Podobno so ekološki kmetje premagali visoke temperature in sušo ter osvojili deveto nagrado zapored. Kljub temu so priznali, da je podjetje pridelalo približno polovico manj oljčnega olja, kot bi ga v povprečnem letu.

Med osvajanjem nagrad na konkurenca opravičuje sposobnost ekološke in trajnostne pridelave za doseganje dosledno visoke kakovosti, je vodja prodaje in kakovosti Rafael Gálvez dejal, da so nagrade tudi med najboljšimi marketinškimi orodji.

"Te nagrade so nedvomno marketinška orodja, ki podjetjem pomagajo pozicionirati svoje izdelke kot visoko kakovostne in jih kupci cenijo,« je dejal. ​,war"Pomaga pozicionirati podobo podjetja in pomaga pri prodaji.”

Na drugi strani Španije so kmetje in mlinarji v Kataloniji zaslužili drugi največji znesek NYIOOC nagrade z 12.

Med žetvijo so proizvajalci v avtonomni skupnosti, četrti največji španski proizvodni regiji, premagali tudi hudo sušo, vključno z omejitvami vode v vzhodni polovici Katalonije.

"Osvojitev srebrnega priznanja na NYIOOC je za nas čast,« je povedal Alba Comadran Turu, tiskovni predstavnik s sedežem v Lleidi Guadea. ​,war"Priznava našo stalno zavezanost odličnosti in kakovosti v vsakem koraku našega proizvodnega procesa. Ponosni smo, da se naša prizadevanja odražajo v tej prestižni nagradi.”

Izvršni direktor Gaudee Gerard Camps (Foto: Gaudea)

Dodala je, ​,war"Pri pridelavi našega visokokakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja se soočamo z različnimi izzivi. ​,war"Od različnih vremenskih razmer do natančnega izbora oljk, vsaka stopnja postopka predstavlja svoje izzive.«

Gaudea je specializirana za proizvodnjo Arbequina monosortna ekstra deviško oljčno olje z zaščiteno označbo porekla Les Garrigues. Comadran je dejal zmago na NYIOOC bodo pomagali povečati ugled njihove blagovne znamke v mednarodnem prostoru.

"Prepričani smo, da je NYIOOC Nagrada bo imela pomemben vpliv na našo blagovno znamko, zlasti na mednarodnem trgu,« je dejala. ​,war"Upamo, da nam bo to priznanje odprlo nove priložnosti na trgu in utrdilo naš položaj v proizvodnji vrhunskih oljčnih olj.”

Manj kot 200 kilometrov od katalonske obale so proizvajalci na Mallorci na Balearskih otokih združili tri nagrade na svetovnem tekmovanju.

Son Maragues 1921 je slavil svojo nagrajeno ekološko pridelavo Empeltre, pridelano iz terasastih oljčnih nasadov v gorovju Tramuntana. (Foto: Son Moragues 1921)

"V čast nam je, da smo prejeli to nagrado, ki jo razumemo kot priznanje za naše nenehno izboljševanje v našem iskanju odličnosti,« je dejal Mariano Valdés.

Glavni izvršni direktor Son Moragues 1921 pozdravil zlato nagrado podjetja za organski medij Empeltre. ​,war"To razlikovanje potrjuje, da smo na pravi poti,« je dejal.

Podjetje se osredotoča na proizvodnjo oljčnega olja iz ekološko gojenih stoletnih dreves na suhih kamnitih terasah v osrčju gorovja Tramuntana.

"Letos smo imeli srečo z vremenom in sezona je bila dobra,« je dejal Valdés. ​,war"Vse večja podnebna nestabilnost, neredne padavine, mile zime in ekstremna poletja pa vse bolj otežujejo preživetje te dragocene naravne in kulturne dediščine.«

Son Moragues 1921 se širi na nove trge in Valdés verjame, da bo nagrada podjetju pomagala privabiti nove stranke.

"Zavedamo se prestiža, ki ga to priznanje daje, napovedujemo pomemben zagon pri utrjevanju naše blagovne znamke, ki ne bi mogel priti ob boljšem času,« je dejal.

Na španski celini so proizvajalci v Castilla-La Mancha, drugi največji proizvodni regiji v državi, slavili devet zmag. NYIOOC nagrade.

Med nagrajenci je bilo več kot 750 družin ki sestavljajo socialno zadrugo Olivarera de Valdepeñas, znano tudi kot Colival, ki si je prislužil zlato priznanje za srednjo Arbequino.

Suša in visoke temperature so povzročile nižjo proizvodnjo, a izboljšano organoleptično kakovost članov Colivala. (Foto: Colival)

"Naš uspeh je timsko delo s kmetom,« je povedala Eva Díaz, tiskovna predstavnica zadruge.

Ker se ekstra deviško oljčno olje začne z visokokakovostnim sadjem, je pohvalila kmete člane za njihovo ključno vlogo v še eni uspešni sezoni v Valdepeñasu, približno dve uri južno od Madrida.

"Kmetu svetujemo glede optimalnega časa žetve, pri čemer žrtvujemo zmogljivost v zameno za kakovost,« je dejal Díaz. ​,war"Na ta način pridobimo oljčni sok z organoleptičnimi lastnostmi, ki se razlikujejo od drugih olj. V oljarni razvajamo oljke, delamo brez temperature, hiter postopek in dobimo izdelek poln polifenoli«.

Medtem ko Castilla-La Mancha ni prizanesel vplivom vročega vremena in suše, je Díaz dejal, da je pomanjkanje vode prispevalo k uspehu zadruge na svetovnem tekmovanju.

"Castilla-La Mancha je poleti doživela hudo sušo in zelo suhe temperature, kar je povzročilo pomanjkanje vode v sadju in posledično povzročilo ostrino in grenkobo v olju,« je dejala.

Díaz verjame, da stalen uspeh na svetovnem tekmovanju – Colival je bil nagrajen v vsaki od zadnjih devetih izdaj tekmovanja – pomaga zadrugi pri izvozu na donosen severnoameriški trg.

Rekla je, ​,war"Učinek se pretvori v marketinško in prodajno strategijo na območju Severne Amerike. Nagrade so pozicioniranje blagovne znamke.”

V sosednji Extremaduri – tretji največji španski proizvodni regiji, ki je doživela največ povečanje proizvodnje v rodnem letu 2023/24 – ekipa zadaj Marqués de Valdueza prav tako proslavili vlogo, ki bi jo imeli njihovi zadnji nagradi na svetovnem tekmovanju pri izvozu njihovih izdelkov.

Alonso in Fadrique Perales (foto: Marqués de Valdueza)

Podjetje, ki izvira iz hiše Alvarez de Toledo in proizvaja oljčno olje že od leta 1624, je praznovalo Zlate nagrade za par srednje velikih mešanic: njeni vodilni znamki Maqués de Valdueza in Merula.

"Z nenehnim prejemanjem NYIOOC nagrad, smo lahko dali oprijemljiv dokaz trgu, da je Marqués de Valdueza oljčno olje, ki ga lahko uvrstimo med najboljše na svetu,« je povedal vodja prodaje John Cancilla. ​,war"Menimo, da je to priznanje povečalo ugled naše nafte in posledično pripomoglo k prodaji na zelo konkurenčnem ameriškem trgu.«

Ne glede na izzive, s katerimi se srečuje pri proizvodnji ekstra deviškega oljčnega olja, je Cancilla uspeh podjetja pripisala vertikalno integriranemu kmetovanju in mletju, ki mu omogoča spremljanje kakovosti na vsakem koraku v procesu.

"Najpomembnejši element, ki nam je dal to izjemno olje, je stalna uporaba naše integrirane proizvodne metode,« je potrdil Cancilla. ​,war"Ta metoda vključuje skrbno načrtovanje in izvajanje norm in postopkov, ki nam dajejo oljčno olje Marqués de Valdueza, ki je sposobno dosledno osvajati NYIOOC Zlato priznanje, leto za letom.”

"Vidimo lahko, da se vse naše trdo delo obrestuje in da stoletja tradicije oljčnega olja družini Valdueza niso šla v nič,« je zaključil.