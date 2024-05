Študija osvetljuje zniževanje stroškov obiranja za pridelovalce namiznih oljk

Nedavne raziskave kažejo, da je mehanski namizni obiralnik oljk, ki združuje stresanje debla in krošnje, učinkovitejši od obeh metod posebej.

O študija ugotovili, da je metoda izboljšala učinkovitost – merjeno kot odstotek sadja, odstranjenega z drevesa skozi čas – mehanskega obiranja za 75 odstotkov in prinesla sadje višje kakovosti.

V zadnjih letih je pridelava kalifornijskih namiznih oljk močno upadla. Študija ugotavlja, da je to posledica stroškov ročne žetve, ki pogosto presegajo 60 odstotkov bruto donosa.

Posledično bi lahko mehanska metoda obiranja znatno zmanjšala stroške obiranja in povečala ekonomsko sposobnost preživetja državnega sektorja namiznih oljk.

"No, nič v pridelavi dreves ni velik preboj; gre bolj za počasen, stalen napredek,« je povedala Louise Ferguson, avtorica študije in profesorica na oddelku za rastlinske vede na kalifornijski univerzi – Davis.

"Prvi korak ali napredek je, da lahko dovolj ekonomično uporabljamo dvostranske stresalce pistacij/suhih sliv za obiranje namiznih oljk, ki so obrane fiziološko nezrele in imajo moč odstranjevanja plodov približno 0.5 kilograma.«

Nato je Ferguson dejal, da raziskovalci preiskujejo Accede, spojino, ki sprošča etilen, ki jo proizvaja Valent Chemical. Zdi se tudi, da ta spojina poveča učinkovitost kombajna, ki trese deblo.

Študija je ovrednotila učinkovitost žetvenega stroja s primerjavo poskusnega kontaktnega stresalnika nadstreška in komercialnega stresalnika debla. Oba sta pokazala nizko učinkovitost žetve in nobenih bistvenih razlik v učinkovitosti žetve med obema, v povprečju ne več kot osem odstotkov.

Sočasna kombinacija obeh načinov stresanja pa je ceno na tono, ki jo je zaslužil proizvajalec, povečala za 63 odstotkov v primerjavi s stresanjem debla in za 35 odstotkov v primerjavi s stresanjem krošnje.

Medtem ko je nova metoda obiranja potencialna sprememba igre za namizne oljke, je Ferguson dejal, da ne bo bistveno povečala učinkovitosti obiranja oljk za oljčno olje.

"Oljne oljke so fiziološko zrele in imajo veliko manjšo silo odstranjevanja plodov,« je povedala. ​,war"Kontaktni stroji za nadstrešek se zdijo zelo učinkoviti, zato stresalnik prtljažnika zanje ni novost. Trenutni kultivarji oljčnega olja so bili vzgojeni za visoko učinkovite kontaktne stresalnike nad krošnjami.”

"Vendar pa bi lahko bil Accede zelo verjetno nekaj, kar bi lahko uporabili, saj bi bilo tudi pri visoki učinkovitosti obiralca pomembno, da bi ob obiranju odstranili celo dva do osem odstotkov več oliv,« je dodal Ferguson.

Kombajn s tresenjem debla, uporabljen v raziskavi, je na voljo za nakup ali pogodbeno spravilo, vendar je Accede še vedno v fazi testiranja na terenu.

Glede na stroškovne študije iz UC Davis lahko ročno obiranje predstavlja do 80 odstotkov vloženega dela za namizne oljke in 60 odstotkov proizvodnih stroškov.

Ugotovitve nove študije lahko obrnejo propad glavne namizne oljke Manzanillo v Kaliforniji, ki se je v zadnjih treh desetletjih zmanjšala zaradi naraščajočih stroškov dela in povečanega pomanjkanja.

Vendar pa je za prehod oljčnega nasada z ročnega na strojno obiranje potrebno skrbno načrtovanje.

Po besedah ​​Amande Bailey, izvršne direktorice Olive Center s sedežem v Avstraliji, sprememba vključuje bistven premik v obiranju in obrezovanju ter upravljanju logistike predelave znatnega povečanja sadja v krajšem času – približno 500 kilogramov na uro.

Medtem ko mehansko spravilo obljublja večje donose, se ne more zgoditi samostojno. ​,war"Brez prilagoditve sadovnjaka in krošenj ni mehanskega obiranja,« je dejal Ferguson in parafraziral izraelskega strojnega inženirja pridelka Yoava Sariga.

Prvič, drevesa je treba posaditi v tesnejše žive meje – 200 do 250 dreves na hektar (490 do 620 dreves na hektar) v primerjavi s tradicionalnimi 96 drevesi na hektar (237 dreves na hektar).

Drevesa je treba mehansko obrezati, da ohranijo višino, širino in prostornino, primerno za obiranje. Poleg tega je treba opraviti minimalno ročno obrezovanje, da omogočimo svetlobi, da prodre v krošnjo in ustvari cvetove in sadje.

"Dokazali smo, da je mehanska žetev najbolj učinkovita; vendar ga naftna industrija ne potrebuje in noben proizvajalec ne bo izdelal novega stroja za 12,400 arov (5,020 hektarjev) namizno industrijo,« je dejal Ferguson.

"Pod črto ... obe panogi se trudita pridobiti pet ton na hektar (12 ton na hektar), potrebnih za gospodarsko vzdržnost,« je dodala. ​,war"Zato so tako zanimivi učinkovito mehansko obiranje in morebitna sredstva za odstranjevanje plodov, ki zmanjšajo silo odstranjevanja plodov in povečajo učinkovitost žetve.«