Trajnost, biotska raznovrstnost dobra za posel, meni ta kmet iz Campanie

Zgodovinsko območje Irpinia, ki se zaradi svojih naravnih lepot pogosto imenuje zeleno srce Kampanije, se ponaša z zgodovino dobrega vina in nagrajenih ekstra deviško olivno olje proizvodnja.

"Naši nasadi so nam veliko dali, kakovost naše pridelave pa nam je omogočila, da smo hitro postali prepoznavni tudi na mednarodnem trgu,« je povedal Claudio De Luca, lastnik Case d'Alto.

Potrošniki, ki se zavedajo kakovosti oljčnega olja, so še vedno nišna skupina, zato je treba veliko komunicirati. Kdor pa poskusi odlično ekstra deviško oljčno olje, se k slabšemu ne vrne. - Claudio De Luca, lastnik, Case d'Alto

Sprva se je zdelo, da je De Luca usojena kariera v financah. Kljub temu je po preobratu usode ustanovil vinsko klet in oljčni nasad v z apnencem bogatih vulkanskih glinastih tleh okoli svojega rojstnega kraja v južni italijanski regiji.

"Mislil sem, da bom delal z bankami po diplomi iz ekonomije finančnih posrednikov na univerzi v Pisi v Toskani,« je dejal De Luca.

"Nekega dne sem se vrnil v domači kraj, kjer sem imel za kaj poskrbeti,« je dodal. ​,war"Mislil sem, da je začasno, a sem se odločil ostati in se posvetiti kmetijstvu.«

Leta 2011 je De Luca ustanovil Case d'Alto kot ekološko kmetijo, poimenovano po območju, znanem po pridelavi Taurasija, rdečega vina iz grozdja Aglianico. Ob tej sorti grozdja je De Luca iz starodavnih vinogradov začel pridelovati še eno avtohtono trto Fiano.

"Moja družina je vedno delala vino in oljčno olje za domačo porabo,« je dejal. ​,war"Takrat sem pogosto potoval in začel sem ceniti zamisel, da ostanem in delam v svoji domovini.«

Claudio De Luca in njegov sin Leonardo pregledujeta oljčne nasade. (Foto: Case d'Alto)

"Moj prvotni projekt je vključeval namestitev velikega fotonapetostnega sistema na nekaj hektarjev velikem neobdelanem zemljišču poleg vinogradov,« je dodal De Luca. ​,war"Vendar je zaradi birokratskih zapletov počilo in leta 2012 sem se odločil, da bom na tem praznem zemljišču posadil 700 oljk.«

Ker želi nadaljevati družinsko tradicijo in se osredotočiti na kakovost, je širil oljčni nasad in eksperimentiral, dokler leta 2016 ni opravil prve večje trgatve.

Danes kmetija šteje 1,000 dreves, kmalu pa jih bodo posadili še 700. Stoletja star gozdiček v Grottaminardi, ki vsebuje mešanico sort, leži v jedru posesti. Uporabljali so ga za zagotavljanje konstantnega pridelka iz leta v leto, s prevlado Frantoio in Ogliarola Irpina.

Po opravljenih agronomskih raziskavah v Flumeriju, ki je še posebej primeren za pridelavo oljčnega olja, je De Luca postavil sedem hektarjev velik sadovnjak, sestavljen predvsem iz avtohtonih Ravece. Prideluje mešanico iz sort Leccio del Corno, Leccino, Frantoio in drugih avtohtonih sort, vključno z Marinese.

"Ko smo začeli sodelovati z uvoznikom v ZDA, smo začeli sodelovati pri NYIOOC z našo monosortnostjo Ravece, ki je prejela tri nagrade, kar nam daje veliko zadovoljstvo,« je dejal De Luca. ​,war"V pridelovalnem letu 2022/23 smo imeli močan upad pridelave vina, ki pa ga je nadomestila odlična letina oljk, celo nad pričakovanji, ki je dosegla vrhunec z zlatim priznanjem.«

Case d'Alto ima 1,000 dreves, od katerih so večinoma avtohtone sorte, kmalu pa nameravajo posaditi še 700 dreves. (Foto: Case d'Alto)

Glavna značilnost Ravece je nota zelenih listov paradižnika ali paradižnika, odvisno od zrelosti ploda. To lahko spremljajo priokusi zelišč, artičok in jabolk, s svetlo, obstojno grenkobo in pikantnostjo.

De Luca pravi, da so ekstra deviška oljčna olja Case d'Alto pridobljena iz plodov, stisnjenih v šestih urah v Frantoio Barbieri, najsodobnejši mlin v Paternopoliju, deset kilometrov od kmetije. Odvisno od vremena se trgatev običajno začne konec septembra in konča sredi oktobra.

"Čeprav je Ravece pozno zrela sorta, predvidevamo operacije iz dveh glavnih razlogov,« je dejal De Luca. ​,war"Prvič, dovzeten je za oljčna sadna muha, in ker ekološko upravljanje posestva od nas zahteva izvajanje preventivnega modela za preprečevanje tega škodljivca, lahko plodove poberemo le pred njegovim prihodom.«

"Drugič, zemlja v Flumeriju je večinoma ilovnata in ko začne deževje, lahko to povzroči težave pri uporabi vozil,« je dodal. ​,war"Zato moramo delati ob ugodnih vremenskih razmerah. Kljub temu zgodnja žetev zagotavlja proizvode z visoko polifenol vsebino.”

Podjetje se zanaša tudi na sistem Agriculture 4.0 za preprečevanje napadov oljčne muhe. Ta sistem je sestavljen iz nadzornih enot, nameščenih v oljčnem nasadu, ki zajemajo slike in zagotavljajo vremenske informacije.

Kmetijstvo 4.0 Kmetijstvo 4.0, znano tudi kot pametno kmetijstvo ali precizno kmetijstvo, se nanaša na integracijo naprednih tehnologij in analitike podatkov v tradicionalne kmetijske prakse za izboljšanje učinkovitosti, produktivnosti in trajnosti. Ta pristop naslednje generacije h kmetijstvu izkorišča najsodobnejše tehnologije, kot so internet stvari (IoT), umetna inteligenca (AI), robotika, brezpilotna letala, satelitski posnetki, senzorji in analitika velikih podatkov za optimizacijo različnih vidikov kmetijskih operacij.

"Takšen napredek vodi do višji proizvodni stroški, čemur je treba dodati dodatne napore, zato so potrebni stroški za delo na teh strmih pobočjih,« je dejal De Luca.

"Vse to pa je izravnano z visoko stopnjo kakovosti, ki jo lahko zagotovimo našim potrošnikom,« je dodal. ​,war"Pametna orodja nam prav tako omogočajo, da optimiziramo vire in smo bolj trajnostni.«

Nasadi so zasajeni na dobro izpostavljenih gričih med 400 in 600 metri nadmorske višine in ne potrebujejo namakanja, kar podjetju omogoča manjšo porabo vode in večjo okoljsko trajnost.

Veliko od 1,000 oljčnih dreves podjetja je endemičnih oljk Ravece, ki jih Case d'Alto uporablja za svojo vodilno monosorto. (Foto: Case d'Alto)

"Verjamem, da je trajnostno podjetje v današnjem času potrebno ne le za obvladovanje sprememba podnebja«, je dejal De Luca. ​,war"Ohranjanje biotske raznovrstnosti in ohranjanje krajine sta tesno povezana s kakovostjo pridelave. Dobri izdelki prihajajo iz zdravega okolja.«

Dodal je, da ohranjanje naravne krajine prispeva tudi k spodbujanju oljnega turizma. ​,war"Ko ljudje obiščejo kmetijo in jih pripeljem v sadovnjake, da občudujejo ta drevesa, medtem ko okusijo rezino kruha z oljem, pridobljenim iz njihovih sadežev, domov odnesejo osupljivo čutno izkušnjo,« je dejal De Luca.

Prepričan je, da obstaja edinstvena sinergija med proizvajalci vina in oljčnega olja, ki lahko uporabljajo en izdelek kot prehod za potrošnike, da poskusijo drugega.

"Pokažem jim razliko med slabim oljem in našimi vrhunskimi izdelki in odzivi so vedno pozitivni, saj so navdušeni nad njihovimi barvami, okusi in aromami,« je dejal De Luca.

"Potrošniki, ki se zavedajo kakovosti oljčnega olja, so še vedno nišna skupina in potrebno je veliko komuniciranja,« je zaključil. ​,war"Toda tisti, ki poskusijo odlično ekstra deviško oljčno olje, se ne vrnejo k slabšemu, temveč začnejo vedno zahtevati najvišjo kakovost.«