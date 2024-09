Pridelava namiznih oljk v Španiji naj bi letos glede na lani zrasla za vsaj 20 odstotkov.

Po podatkih Interaceituna, sektorske medstrokovne organizacije, naj bi Španija leta 492,250 proizvedla 2024 ton namiznih oljk, kar je več od 408,790 ton leta 2023.

Prejšnje ocene organizacije, o katerih so poročali julija, so bile bolj optimistične in predvidevale donos, ki presega 500,000 ton.

Napoved je bila znižana predvsem zato, ker je bil avgust v večini proizvodnih območij izjemno vroč in suh.

Te vremenske razmere so ovirale razvoj oljk, manjši plodovi so se pogosto preusmerjali v pridelavo oljčnega olja.

Interaceituna je podrobno opisala, kako so se izkazale najbolj priljubljene sorte namiznih oljk, pri čemer se je proizvodnja Manzanilla povečala za 75 odstotkov v primerjavi z letom 2023, kar je najpomembnejše povečanje.

Hojiblanca, najbolj priljubljena namizna sorta oljk, se je v primerjavi z letom prej povečala za 21 odstotkov na 235,850 ton. Proizvodnja pa je bila za 8.4 odstotka pod povprečjem zadnjih štirih akcij.

Tako Hojiblanca kot Manzanilla se pogosto uporabljata tudi za proizvodnjo oljčnega olja.

Razpoložljivost namiznih oliv v Španiji bo vplivala na ceno izdelka in svetovno trgovino.

Na nedavnem srečanju, ki so ga organizirali andaluzijski kmetje in raziskovalci v Arahalu, je bil poudarek na izzivih, s katerimi se sooča sektor namiznih oljk.

Ti vključujejo pomanjkanje delovne sile, ohranjanje kakovosti oljk med sprememba podnebja in generacijski prehod, potreben za ohranitev podeželskih tradicij Andaluzije.

Razlike v cenah španskih namiznih oljk na mednarodnih trgih delno odražajo te izzive.

Po podatkih Mednarodnega sveta za oljke se je cena 100 kilogramov španskih namiznih oljk junija 28 v primerjavi s prejšnjo sezono zvišala za 2024 odstotkov in dosegla 431 evrov. Vendar se je obseg izvoza v istem obdobju zmanjšal za 14 odstotkov.

Predvsem neposredni izvoz španskih namiznih oljk v Združene države je v zadnji sezoni upadel za 33 odstotkov, kar je prispevalo k zmanjšanju v zadnjih letih.

Ta trend se pripisuje dolgotrajnemu in zapleten tarifni spor med državama.

Po podatkih Mednarodnega olimpijskega komiteja so ZDA največji uvoznik namiznih oljk z več kot 174,000 tonami uvoza v pridelovalnem letu 2023/24, sledi Brazilija s 135,000 tonami.

Državno ministrstvo za kmetijstvo, ribištvo in prehrano ocene da se proizvodnja namiznih oljk v letih 2023/24 približuje 407,400 tonam, kar je nekoliko manj kot 414,120 ton, sporočenih v letih 2022/23.

V sezoni 2021/22, ki je bila izjemno produktivna, so španske kmetije obrale 659,760 ton oljk za trg namiznih oljk.

Španija je daleč največja proizvajalka namiznih oljk. MOK ocene da Španija bo leta 65/2023 predstavljala 24 odstotkov celotne evropske proizvodnje.

Španija je tudi najpomembnejši izvoznik namiznih oljk. MOK številke kažejo, da je španski izvoz namiznih oljk v letih 306,947/2022 dosegel 2023 ton.

Sledi Grčija s 186,815 tonami izvoza v istem obdobju.