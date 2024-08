Terroir, rezultati ekološkega pridelave, nagrajeni za sicilijanskega kmeta

V slikoviti sicilijanski regiji Agrigento nekdanja specialistka za komuniciranje in koordinacijo dogodkov uporablja svoje talente za zagovarjanje majhnega ekološkega kmetovanja v svetu, kjer se intenzivno gojenje oljk povečuje.

"naru se je rodila iz zamisli o izboljšanju čudovite nepremičnine, ki jo je kupil moj oče pred več kot 20 leti ... ki dela kot zdravnik, vendar je vedno imel veliko strast do narave in izdelkov, ki nam jih daje,« je povedala lastnica Maria Piscopo.

"Začela sem pridobivati ​​nova zemljišča in saditi oljke ter takoj izbrala pot ekološkega kmetijstva in trajnosti,« je dodala.

Velikoserijska proizvodnja me ne zanima, ker ogroža kakovost. - Maria Piscopo, lastnica, Naru

Odkar se je leta 2016 lotil tega projekta, je Piscopo zasadil 22 hektarjev in dosegel letno pridelavo okoli 6,000 litrov ekološke ekstra deviško olivno olje.

Oljčni nasadi podjetja obsegajo predvsem oljke Biancolilla in Nocellara del Belice.

"Izbrala sem jih, ker so tipične sicilijanske oljke, ki izvirajo iz regije,« je povedala. ​,war"Biancolilla proizvaja aromatično oljčno olje, ki je zelo nežno in rahlo sladko. Po drugi strani pa ima Nocellara del Belice, značilna za dolino Belice na zahodu Sicilije, zelo mesnato sadje in daje zelo intenzivno oljčno olje.”

Oglejte si tudi: Profili proizvajalcev

"Nocellara je približno 500 sort in po mojem skromnem mnenju je tista iz Belice v primerjavi z ostalimi vrhunska,« je dodal Piscopo.

Podnebje in geografija regije sta ključnega pomena pri določanju kakovosti in zdravih lastnosti oljk. Za Piscopo je lega Agrigenta 600 metrov nad morjem na južni Siciliji še posebej ugodna.

"Naro, ki se nahaja v provinci Agrigento, uživa tipično sredozemsko podnebje,« je dejala. ​,war"S pogledom na morje Naro uživa v morskem vetriču pri nekoliko nižji temperaturi, približno štiri stopinje nižje; to prispeva k temu, da imajo oljke in njihovi sadeži posebno aromo.«

Kot vsako sredozemsko podnebje, je Piscopo dejal, da ima Agrigento vroča, suha poletja in blage, mokre zime.

"Visoke poletne temperature in obilica sončne svetlobe spodbujajo fotosintezo, spodbujajo rast oljk in pridelavo kakovostnih oljk,« je povedala. ​,war"Vroče in suho podnebje sicilijanskih poletij prispeva k enakomernemu in zdravemu zorenju plodov, izboljšanju organoleptičnih lastnosti oljk in posledično proizvedenega oljčnega olja.”

Podnebje, prst in avtohtone sorte oljk dajejo Narujeve nagrajene organske mešanice. (Foto: Naru)

"Odsotnost visoke vlažnosti poleti bistveno zmanjša tveganje za glivične okužbe in druge bolezni, ki lahko prizadenejo oljčno drevje, kot so pegavost oljčnih listov in oljčna sadna muha,« je dodal Piscopo. ​,war"Podnebne razmere v Naru so idealne za proizvodnjo visokokakovostnih ekstra deviških oljčnih olj z visoko vsebnost polifenola, ki prispeva k antioksidativnim lastnostim oljčnega olja.”

Čeprav je podnebje v Agrigentu zelo primerno za gojenje oljk, je Piscopo navedel sprememba podnebja kot pomembno vprašanje, skupaj z vsakoletnimi izzivi skrbnega gnojenja in obrezovanja za doseganje največjega donosa in kakovosti.

"Suša je pomemben problem na Siciliji in je del večjih podnebnih sprememb,« je dejala. ​,war"Čeprav je bila prejšnja leta vedno suša, zagotovo ni bila na takšni ravni, kot jo doživljamo danes.«

Kljub temu so oljke odporen pridelek, Piscopovi nasadi pa so posajeni v dobro odcednih tleh, kar po njenih besedah ​​pomaga zmanjšati posledice suša.

"V višjih legah je zračna vlaga nekoliko višja kot v okoliških nižinah,« je povedala. ​,war"To pomaga ohranjati višjo relativno vlažnost, s čimer se zmanjša izhlapevanje in poraba vode s strani dreves v sušnih obdobjih.«

oglas

oglas

Piscopo verjame, da sta izboljšanje zdravja tal in sledenje najboljšim trajnostnim praksam orodji, ki ju lahko kmetje uporabijo za preprečevanje vplive podnebnih sprememb.

"Naru se osredotoča na trajnostne kmetijske prakse dajanje prednosti zdravju tal, «Je rekla. ​,war"To vključuje uporabo organskih gnojil in komposta za naravno izboljšanje rodovitnosti tal, namesto da bi se zanašali na sintetične kemikalije, ki lahko sčasoma poslabšajo kakovost tal. Ohranjanje zdravih tal zagotavlja, da naše oljke dobijo optimalno prehrano in so manj dovzetne za bolezni in škodljivce.«

"Spodbujanje biotske raznovrstnosti je osrednjega pomena za naš kmetijski pristop, ki ustvarja naravne habitate, ki podpirajo koristne žuželke, ptice in druge divje živali,« je dodal Piscopo. ​,war"Ta biotska raznovrstnost pomaga ohranjati ekološko ravnovesje, izboljšuje stopnjo opraševanja in odpravlja potrebo po kemičnih posegih.«

Časovna razporeditev žetve, ki je v zadnjih letih postala veliko bolj zahtevna, deloma zaradi vplivov podnebnih sprememb, je bil še en pomemben izziv za proizvajalca.

"Obiranje oljk v optimalni zrelosti je ključno za pridelavo visokokakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja,« je dejala. ​,war"Zaščita izdelka pred oksidacijo in svetlobo med skladiščenjem in pakiranjem, da se ohrani njegova svežina, je najpomembnejša, kar dosežemo z rednim čiščenjem osnovne opreme.«

Kakovost za vse nagrajeni proizvajalec oljčnega olja se začne z oljko na drevesu. Od takrat naprej se kakovost lahko zmanjša le med žetvijo in mletjem. Posledično je Piscopo dejal, da je obiranje najpomembnejši korak procesa v Naruju.

"Čas obiranja je skrbno načrtovan, da se zagotovi, da so oljke pobrane v optimalni fazi zrelosti,« je dejala. ​,war"Ta stopnja se razlikuje glede na želene lastnosti oljčnega olja (npr. sadno, robustno ali blago).«

Piscopo vztraja pri tradicionalni trgatvi z oljkami, ki jih obirajo ročno ali z električnimi stresalniki, da jih odstranijo z drevesa in prepeljejo v mlin hitro, a previdno, da ohranijo oljke in preprečijo obremenitev drevesa.

Kakovost se začne pri oljkah, zato Piscopo posveča natančno pozornost času obiranja in sortiranju sadežev. (Foto: Naru)

"Upravljavci uporabljajo mreže in nato oljke prestavijo v zelo velike zabojnike, ki vsebujejo oljčne podloge,« je dejala. ​,war"Po približno nekaj urah dela se takoj odpravimo v mlin, da začnemo s stiskanjem (medtem ko ostala ekipa nadaljuje z obiranjem), s čimer se izognemo fermentaciji oljk, ki bi močno poslabšala kvaliteto končnega izdelka. Zato nadaljujemo z obiranjem in stiskanjem približno trikrat dnevno.«

Mletje oljk v nekaj urah po obiranju pomaga zmanjšati oksidacijo in ohraniti okuse in arome nastalega olja.

"Sodobne oljčne tovarne pogosto uporabljajo učinkovite metode ekstrakcije, kot je centrifugiranje, za pridobivanje olja ob zmanjšanju oksidacije,« je dejal Piscopo. ​,war"Nadzorovanje temperature med predelavo je bistvenega pomena za preprečitev poslabšanja okusov in arom olja. Metode hladnega stiskanja ali obdelava pri nadzorovanih temperaturah [pod 27 ºC] pomagajo ohraniti kakovost olja.”

"To pomaga ohranjati hlapne spojine in hranila, ki so prisotna v oljkah, ter ohranja okus, aromo in hranilne lastnosti olja,« je dodala.

Ko je ekstra deviško oljčno olje proizvedeno, se shrani v rezervoarje iz nerjavečega jekla in ustekleniči po potrebi.

"Oljčno olje ni nikoli predpakirano,« je dejal Piscopo. ​,war"Vsakič, ko kupec odda naročilo, se izbrana vrsta embalaže napolni in naročilo je takoj odpremljeno. To zagotavlja, da ostane okus olja nespremenjen skozi vse leto in ohrani vse njegove lastnosti, kar ne bi bilo mogoče, če bi bilo olje predpakirano.”

Medtem ko Piscopo verjame, da je pridelava ekološkega oljčnega olja etično prava stvar, meni tudi, da to pomaga njeni blagovni znamki izstopati.

"Držim se tega, kar ponuja narava, in nasprotujem uporabi kakršnih koli gnojil, ki lahko povečajo proizvodnjo, vendar ne zagotavljajo kakovosti ali varovanja zdravja potrošnikov,« je dejala. ​,war"Velikoserijska proizvodnja me ne zanima, ker ogroža kakovost.”

"Ta pristop z enim poreklom zagotavlja sledljivost in pristnost, kar potrošnikom omogoča, da natančno vedo, od kod prihaja njihovo oljčno olje,« je dodal Piscopo.

Skupaj z ekološko pridelavo je Piscopo prevzel svojo vlogo blagovne znamke, ki jo vodijo ženske, v industriji, v kateri še vedno prevladujejo predvsem moški.

Maria Piscopo je osem let preoblikovala očetov gaj v nagrajeno blagovno znamko. (Foto: Naru)

"Druga močna točka mojega izdelka je, da ga vodijo ženske,« je dejala. ​,war"To se mi je vedno zdelo pomembno močjo. Na srečo je veliko žensk v industriji oljčnega olja, vendar verjamem, da bi jih moralo biti več.«

"Po mojem mnenju je prisotnost žensk v tem pretežno moškem okolju prinesla veliko prednosti in pozornosti, na kar sem zelo ponosen,« je dodal Piscopo.

V začetku tega leta so se Piscopova natančna prizadevanja obrestovala, ko je njegov prvi nastop na NYIOOC World Olive Oil Competition, največje svetovno tekmovanje v kakovosti oljčnega olja, osvojil srebrno priznanje.

"Zmagovalec NYIOOC me navdaja z veseljem in častjo,« je dejala. Vsa odrekanja in izboljšave, ki smo jih opravili jaz in moja zelo majhna ekipa, so privedle do tega rezultata.«

Poleg agronomskega vidika je po Piscopovih besedah ​​izziv tudi uspešno trženje na zelo konkurenčnem področju, predvsem za male proizvajalce.

"Delam na tem, da poudarim pristnost svojega izdelka,« je dejal Piscopo. ​,war"Trdo sem delal, da bi vzpostavil Narujevo identiteto brez kakršne koli zunanje pomoči, posvečal čas potrošnikom in strankam ter gradil mrežo ljudi, ki vsako leto verjamejo vame in Naruja.”

"Že od začetka sem si prizadevala za močan tržni položaj za svoj izdelek in verjamem, da mi je to uspelo,« je dodala. ​,war"Vendar vedno mislim, da je prostor za izboljšave iz leta v leto, kar se je zgodilo z Narujem. Trdo sem delal, da bi izboljšal njegovo kakovost.«

Piscopo je dodal, da so družbeni mediji postali pomemben del njenih marketinških prizadevanj. Omogoča ji, da predstavi izdelke in nagrade Naru, hkrati pa potrošnike izobražuje o podnebnih spremembah in kuhanje z olivnim oljem.

"Poudarila sem tudi zgodovino in tradicijo,« je dejala. ​,war"Preko socialnih kanalov poskušam na svoj majhen način izobraževati o podnebnih spremembah in ukrepih, ki jih sprejemam za omejevanje njihovih učinkov. Osredotočam se na trajnost in kmetijske prakse, namenjene ohranjanju in spoštovanju okolja, ki so temelj mojega kmetijskega poslovanja.«

"Ustvaril sem sodelovanje in partnerstva z ljudmi v prehrambenem sektorju, da bi okrepil podobo izdelka,« je dodal Piscopo. ​,war"Odločil sem se za direktno spletno prodajo preko spletne strani Naru. Sodelujem na industrijskih dogodkih in sejmih, da se neposredno srečam s potrošniki, jim omogočim, da okusijo izdelek in povem zgodbo svojega še vedno mladega podjetja.«

Glede na prihodnost je Piscopo povedala, da namerava za podjetje zgraditi namensko tovarno, ki bo zagotovila nadaljnji nadzor nad proizvodnim procesom in nov sedež.

"Tam je starodavna kmečka hiša, ki jo nameravam spremeniti v stalni sedež podjetja,« je povedala. ​,war"Prizadevam si, da bi bil ta objekt samozadosten in samooskrben z vodo, elektriko in ogrevanjem, popolnoma spoštoval okolje in bil 100-odstotno ekološki.”