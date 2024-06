1,000-članska zadruga na zahtevnem terenu severne Portugalske

Približno 1,000 portugalskih kmetov je slavilo novico o dveh nagradah na dogodku 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Kmetje so člani Kmetijska zadruga pridelovalcev oljk Murca (CAOM), ki si je na svetovnem tekmovanju prislužil srebrno nagrado za srednje intenzivno mešanico in nežen Cordovil.

Iskanje visoke kakovosti je bil odgovor na izzive te regije in višje stroške, povezane z gorskim okoljem. - Francisco António Vilela Ribeiro, predsednik upravnega odbora CAOM

"Naš cilj pri sodelovanju v NYIOOC je bilo obveščanje ljudi o izjemni kakovosti naše blagovne znamke Azeite Porca de Murça in delu, ki stoji za takšno odličnostjo,« je povedal Francisco António Vilela Ribeiro, predsednik upravnega odbora zadruge.

"NYIOOC je tekmovanje z zelo zahtevnimi merili analize in odličnimi odzivi,« je dodal. ​,war"Obstaja veliko državnih in mednarodnih tekmovanj, a zmagati v New Yorku je nekaj posebnega.”

Medtem ko CAOM od leta 2020 dosledno dosega uspehe na svetovnem tekmovanju, zadruga od leta 1956 združuje veliko skupnost kmetov v severovzhodni portugalski regiji Trás-os-Montes.

"Začelo se je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je zadruga usmerila v proizvodnjo visoke kakovosti ekstra deviško olivno olje,« je dejala Vilela Ribeiro.

"Iskanje visoke kakovosti je bil odgovor na izzive te regije in višje stroške, povezane z gorskim okoljem, ekstenzivnimi sadovnjaki in praksami sušnega kmetovanja,« je dodal.

Zadruga zdaj proda več kot 500,000 litrov svoje blagovne znamke Azeite Porca de Murça na nacionalni in mednarodni ravni.

Nihče od skoraj 1,000 članov zadruge nima namakanih oljčnikov, vsi so tradicionalno razporejeni. CAOM je ocenil, da imajo ti pridelovalci v povprečju trikrat večje stroške kot povprečni superintenzivni pridelovalci.

Zaradi teh pogojev je CAOM razvil alternativne vire prihodkov, vključno z namenskim muzejem, ki je izhodišče za vodene oglede zadruge.

"Glavni izziv za te proizvajalce je poučiti nove potrošnike o prednostih uživanja deviških oljčnih olj namesto drugih rastlinskih olj,« je dejala Vilela Ribeiro.

"Ekstra deviško oljčno olje je edinstveno in nobena hrana ali zdravilo ga ne more nadomestiti,« je dodal. ​,war"Za naše zdravje je ključnega pomena. Potrebujemo več potrošnikov, ki so o tem bolje obveščeni.«

Vrednotenje edinstvenega odnosa med zemljo in delom kmetov je ključnega pomena za sedanjost in prihodnost zadruge.

"Z višjimi proizvodnimi stroški dajanje vrednosti našemu delu pomeni ohranjanje območij, ki so že izpraznjena in tvegajo, da bodo zapuščeni,« je dejala Vilela Ribeiro.

CAOM-ov muzej je še en vir prihodkov za zadrugo, medtem ko obiskovalce izobražuje o proizvodnji oljčnega olja. (Foto: CAOM)

Oljčni nasadi zadruge se razprostirajo na 189 kvadratnih kilometrih velikem območju v občini Murça. CAOM se osredotoča na štiri lokalne sorte – Cordovil, Cobrançosa, Madural in Verdeal – vključene v certifikat zaščitene označbe porekla Trás-os-Montes (ZOP), ki ga podeljuje Evropska unija.

Glede na tehnični povzetek ekstra deviško oljčno olje Trás-os-Montes ZOP, ki ga je objavila Evropska komisija, je uravnoteženo, z aromami in okusi svežega sadja in včasih mandljev. Olje je predvsem sladko, zeleno, grenko in pikantno, lastnosti, zaradi katerih izstopa od drugih oljčnih olj v državi.

"Oljčno olje, ki ga proizvajamo, ima zelo specifično identiteto – svoj terroir –, ker je Murça epicenter treh mikroklim regije Transmontana: Terra Quente, Terra Fria in Terra de Montanha,« je povedala Vilela Ribeiro.

"To pomeni, da imamo tri regije z zelo različnim podnebjem, od ozkih dolin rek Tua in Tinhela, z oljčnimi nasadi, ki mejijo na vinograde razmejene regije Douro, do bolj goratih območij, kjer oljčni nasadi tekmujejo s pridelavo kostanja,« je dejal. dodano.

Vilela Ribeiro je to opozorila ​,war"zadruga je bila pionir« zaradi vertikalno integriranega nadzora nad celotno proizvodno verigo v zadnjih 30 letih, ki zagotavlja, da je vsak korak od žetve do pakiranja opravljen v skladu z najvišjimi standardi.

Nosilec delovanja je skupna oljčna oljarna, ki so jo ob ustanovitvi zagnali zadružniki.

"Postalo je ključno za gospodarstvo celinske občine Portugalske z zahtevno topografijo za kmetovanje,« je dejala Vilela Ribeiro. ​,war"Malim proizvajalcem oljk omogoča tudi povečanje obsega, kar bi sicer bilo nemogoče.«

Po mnenju CAOM zadruga dokazuje vrhunsko kakovost tradicionalnega oljkarstva zaradi svoje kulture, ki se zgleduje po skupnosti in skupinskem delu.

"Dejstvo, da naši člani resnično negujejo zadružni duh solidarnosti in delitve, nas je naredilo edini primer na Portugalskem, kjer vrednotenje tega, kar pridelajo, ne temelji samo na pridelku oljk, temveč na dejanski kakovosti samega sadja,« je dejala Vilela Ribeiro. .

"Ob pogledu na plodove se lahko tudi odločimo, kdaj je najboljši čas za začetek obiranja,« je dodal. ​,war"Zahvaljujoč našemu sodobnemu mlinu za oljke lahko načrtujemo delo tako, da nam sadje dostavimo v manj kot 24 urah po obiranju.”

Vendar vreme ni vedno na strani pridelovalcev.

"Letos zaradi sprememba podnebja in ekstremnih vremenskih pojavov, ki smo jih doživeli po vsej sredozemski regiji, pa tudi jeseni z veliko dežja je bila proizvodnja manjša in težja,« je povedala Vilela Ribeiro.

"V povprečju potrebujemo 1.5 kilograma več oljk za pridelavo enakega litra oljčnega olja,« je dodal. ​,war"V primerjavi s preteklo sezono je bila pridelava ponovno nizka, z nižjimi pridelki, kar je dodatno vplivalo na skupno pridelavo v regiji.«

Vilela Ribeiro je ob pogledu na letino 2024/25 dejal, da pričakuje tudi več izzivov.

"Ekstremni pojavi, kot so močna deževja, neurja s točo ali vročinski valovi, ogrožajo tako cvetenje kot nastanek plodov, zato je težko predvideti kakršen koli scenarij za naslednjo oljčno sezono,« je dejal.