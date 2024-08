Številne vrednote pri obnovi zapuščenih oljčnih nasadov v Toskani

V Toskani se projekt v bližini Firenc osredotoča na obnavljanje zanemarjenega oljčni nasadi, ki združujejo okoljske in družbene obveznosti v korist lokalne skupnosti.

Od ustanovitve leta 2014 je Abandoned Grove rešil več kot 5,000 dreves in zaposlil skoraj 60 delavcev iz socialno ogroženih okolij.

Ustanovitelj podjetja Fil Bucchino se je povezal z Andreo Pagliaijem, oljkarjem z izkušnjami v socialnem kmetijstvu, in mlinarskim mojstrom Gionnijem Prunetijem.

Obnova teh zanemarjenih oljčnih nasadov je ključnega pomena, saj z opuščanjem kmetijskih površin izgubljamo krajinsko lepoto in lokalno kulturo. - Gionni Pruneti, mlinarski mojster

Skupaj so si prizadevali vzpostaviti vrhunsko izkustveno blagovno znamko z močnimi etičnimi temelji, ki temeljijo na lokalnem območju, vendar z mednarodnimi ambicijami.

"Rodil sem se v Firencah in otroštvo preživel v Italiji,« je povedal Bucchino Olive Oil Times. ​,war"Potem sem s starši, ki so zdravniki, živel v različnih državah, vključno s Somalijo, Venezuelo in Kanado, kjer smo se na koncu ustalili. Študiral sem tudi biomedicinske vede in soustanovil a punk rock skupina«.

To potovanje po svetu in eklektičen odnos je nekdanjega basista in tekstopisca pripeljal do odkrivanja sveta ekstra deviškega oljčnega olja.

"Strast do glasbe je prevladala in skoraj deset let sem preživel na potovanjih in turnejah po vsem svetu,« je povedal. ​,war"Medtem so se moji starši specializirali za prehrano in odprli kliniko za promocijo Sredozemska prehrana leta 1990."

"V času trgatve so mi pošiljali italijanščino Olio Nuovo ko sem bil na poti, in organizirali bi večerje z mojimi sopotniki takoj, ko bi olje prispelo,« je dodal Bucchino. ​,war"V teh nočeh sem začel opažati moč povezljivosti ekstra deviškega oljčnega olja.”

Nekaj ​​dni obiranja oljk v začetku leta 2000 je bilo ključnega pomena, da je prepoznal vrednost visokokakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja.

"Bil sem v Toskani med odmorom od turneje, ko sem okusil olje, ki se razlikuje od vseh, kar sem poskusil prej, in zdaj lahko rečem, da mi je spremenilo življenje,« je dejal Bucchino. ​,war"Takrat sem kljub dobri glasbeni karieri v sebi začutil premik, saj so se moje misli vse bolj ukvarjale s poslovno platjo glasbe in ne z umetnostjo.”

"Istega vikenda sem med obiranjem v družinskem oljčnem nasadu občutil stvari kot še nikoli prej,« je dodal. ​,war"Moja žena Halina me je spodbudila, da sem se približal občutku, in začel sem študirati umetnost oljčnega olja. Tako kot pri glasbi sem se vrgel v svet kakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja in se nikoli nisem ozrl nazaj.”

Da bi poustvaril svoje izkušnje, je Bucchino začel proizvajati lastno ekstra deviško oljčno olje. Sodeloval je z Olivartom, podjetjem, ki ga vodi Pagliai, ki je sodelovalo z nagrajeni Bratje Pruneti.

Zapuščeni delavci Grove so uživali v premoru v toskanski trgatvi oljk. (Foto: Fil Bucchino)

"Takrat je bil Andrea [Pagliai] že predan obnovi zanemarjenih nasadov in proizvodnji odličnega olja, hkrati pa je obravnaval socialna vprašanja,« je dodal. ​,war"Gionni [Pruneti] pa ni samo oljkar, ampak pravi umetnik, ki lahko s svojim mletjem briljantno interpretira vsako sezono oljk,«

Ker si delijo isto podjetniško vizijo in vrednote, so se združili, da bi izdelali vrhunski izdelek, ki bi pozitivno vplival na regijo in skupnost.

"Vprašal bi, kako je bilo mogoče naleteti na vse te zapuščeni gozdički v osrčju Toskane,« je dejal Bucchino. ​,war"Spoznal sem, da lokalni pridelovalci ne morejo tekmovati z nizkimi cenami velike industrije ali tržno usmerjenih blagovnih znamk, ki prodajajo olje pod toskansko oznako, s čimer na koncu izkoriščajo skupnost. Nameraval sem nasprotno, in sicer pomagati skupnosti pri uspevanju.«

V preteklih letih so obnovili več kot 5,000 dreves lokalnih sort, vključno z Moraiolo, Frantoio, Leccino, Pendolino, Correggiolo, Olivo Bianco in več neznanimi ekotipi, iz katerih proizvajajo monosorte in mešanice.

Zaščita lokalne biotske raznovrstnosti je temeljni cilj Abandoned Grove, ki se osredotoča na trajnostno upravljanje zemlje in kakovostne proizvodne procese.

"Bistvo je, da tudi če je oljčni nasad zaseben, je skupnostna dobrina,« je dejal Pagliai. ​,war"Okoljska, teritorialna in socialna sfera so tesno povezane in vse, kar je povezano z zemljo, deli isto usodo. Zato je naša dolžnost skrbeti za ta zanemarjena zemljišča.«

"Ko sem leta 2008 začel delati v tem sektorju, moj prvi cilj ni bil nakup zemljišča, temveč oživiti zapuščene, neproduktivne in slabo vzdrževane oljčne nasade v Bagno a Ripoli,« je dodal. ​,war"Z mojo nekdanjo sodelavko sva začela z dvema parcelama v skupni velikosti okoli deset hektarjev. Ko je delo napredovalo, smo bili v veliko zadovoljstvo in število ljudi, ki so nam ponudili svoja zemljišča, je eksponentno raslo.«

Pagliaijeva družbena zaveza se je začela, ko mu je prijateljica izročila dva hektarja zemlje, kjer je nekoč zaposlila nekoga v projektu socialnega kmetijstva.

Odmor za kavo med trgatvijo v gaju Balatro. (Foto: Fil Bucchino)

"Rekla mi je, da mi bo pustila zemljo le, če bom še naprej delal s temi ljudmi,« je dejal. ​,war"Sprejel sem in začel pridelovati zelenjavo, da bi popestril pridelavo in delavcem zagotovil celoletno zaposlitev. Postal sem strasten in projekt izpeljal. Kmalu zatem me je Fil [Bucchino] prosil, naj združim moči.”

Od leta 2014 je Abandoned Grove prek socialnih projektov zaposlil 57 ljudi. Nekateri delavci imajo težave z duševnim zdravjem ali zlorabo substanc.

Pobuda vključuje tudi posameznike, ki so bili izpuščeni iz zapora in potrebujejo pomoč pri ponovni vključitvi v družbo. Večino projektov nadzoruje Coop21, socialna zadruga, specializirana za usposabljanje ter izobraževalne in kulturne storitve.

"Več ljudi se je uspešno reintegriralo, nekateri pa so postali naši zaposleni,« je dejal Pagliai. ​,war"Danes šest ljudi sodeluje z Abandoned Grove prek projekta Coop21.«

"Kmetijstvo je samo po sebi družbeno vprašanje, saj zagotavljamo delo domačinom, hkrati pa varujemo zemljo in spodbujamo krožno gospodarstvo,« je dodal. ​,war"Izdelke kupujejo potrošniki, ki razumejo, da ne podpirajo samo podjetja, temveč celotno lokalno gospodarstvo in socialno vključenost. Abandoned Grove združuje vse te elemente.”

Ena od temeljnih vrednot podjetja je, da proizvodni proces, vključno s polnjenjem, etiketiranjem in pakiranjem, poteka v skupnosti v bližini sadovnjakov.

"Vse počnem v bližini nasadov, tudi če je dražje,« je dejal Bucchino. ​,war"To pomaga lokalni skupnosti in omogoča olje, ki najbolje interpretira bistvo sezone žetve in duha skupnosti.”

Leta 2019 je bil koproducent ​,war"Obseden z olivnim oljem,« nagrajen dokumentarni film, ki ga je navdihnila njegova izkušnja, ki zagovarja kakovost in pripoveduje zgodbe ljudi, na katerih življenja je ekstra deviško oljčno olje pozitivno vplivalo.

"Prišel sem iz punk glasbe, ki govori o skupnosti in izzivanju statusa quo,« je dejal. ​,war"Ko je punk glasba postala priljubljena, ni bilo zato, ker se je punk spremenil; to je bilo zato, ker se je svet končno prijel. Danes nas združuje poslanstvo in verjamem, da isto načelo velja tudi za visoko kakovost.«

"Ta projekt sem začel, da nikoli ne bi delal kompromisov glede kakovosti, ljudi ali planeta,« je dodal Bucchino. ​,war"Seveda ni enostavno. Sem idealist, vendar začenjam opažati, da ljudje postopoma prepoznavajo njegovo vrednost in da se vse več zaveda, kaj resnično pomenita kakovost in trajnost. Na voljo dajemo samo olje, ki ga proizvedemo. Ne morem opustiti vizije o ustvarjanju olja, ki se lahko dotakne življenja nekoga tako globoko, kot se je mojega.”

Zdaj se Abandoned Grove namerava razširiti na druge skupnosti v različnih državah in se povezati z bolj okoljsko in družbeno zavzetimi mlinarji in pridelovalci, ki si prizadevajo za kakovost.

Abandoned Grove je obnovil več kot 5,000 zapuščenih oljk v Toskani. (Foto: Fil Bucchino)

Plodovi obnovljenih oljčnih dreves so dostavljeni in zdrobljeni v Prunetijevem mlinu v Greveju, Chianti. Z bratom Paolom vodi družinsko podjetje, ki proizvaja ekstra deviško oljčno olje in perunike.

"Sodelovanje z Abandoned Grove je nastalo naravno, saj sem se takoj povezal z vizijo projekta. To je bilo lepo potovanje in upam, da bo projekt še naprej rasel, saj ima veliko vrednost na več področjih,« je dejal Pruneti.

"Obnova teh zanemarjenih oljčnih nasadov je ključnega pomena, saj z opuščanjem kmetijskih površin izgubljamo krajinsko lepoto in lokalno kulturo,« je dodal. ​,war"Vsako sezono trgatve smo priča, kako pridelava oljčnega olja postane praznik za celotno skupnost.«

Med rešenimi oljkami prevladuje sorta moraiolo. To trdoživo drevo uspeva na terasastih pobočjih Toskane. Ekstra deviško oljčno olje iz te sorte, ki je razširjeno v osrednji Italiji, ponuja note artičoke, zelišč in mandljev s srednjo do intenzivno sadnostjo.

"Oljkarji to sorto smatramo za ​,war"stara kmečka oljka,« je pojasnil Pruneti. ​,war"Zaradi zahtevne oblike gojenja, ki zahteva več dela, je pogosto prva opuščena.«

"Na začetku vsake nove proizvodnje se vedno vprašam, kako lahko dodam vrednost z mojega zornega kota mlinara,« je dejal. ​,war"Ta olja imajo svoj značaj, ki ga oblikuje hriboviti teren, kjer drevesa izvirajo, in ročno delo, potrebno za obrezovanje in žetev, saj jih ni mogoče mehanizirati.«

"Dodana vrednost je v pridelavi izrazito značilnih ekstra deviških oljčnih olj iz teh edinstvenih sort,« je dodal Pruneti. ​,war"Zato moramo z njimi skrbno ravnati od žetve, izračunati optimalne čase zorenja, do mlina, kjer moramo med drugim nastaviti ustrezne temperature in čase malaksacije, da dobimo olja z močnim, izrazitim karakterjem.«

Ena zadnjih zgodb o uspehu Abandoned Grove, kot jo je opisal ustanovitelj, je oživitev oljčnega nasada z več kot 260 stoletnimi drevesi Moraiolo v kraju Bagno a Ripoli, ki je postal neprehoden gozd.

"V treh letih smo ga vrnili v življenje, lani pa smo opravili prvo žetev,« je povedal Bucchino. ​,war"Neverjetno je, da smo odkrili, da oljčni nasad ni prestal le zgodovinske zmrzali leta 1956 in 1985, ampak tudi požar v naravi. Zdaj so drevesa spet živahna in produktivna, kar kaže na izjemno moč in odpornost te izjemne vrste.«