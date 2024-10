Pridelovalci oljk bežijo iz južnega Libanona zaradi stopnjevanja konflikta

Mlinski in skladiščni objekti, ki jih upravlja nagrajeni proizvajalca oljčnega olja Darmmess v Libanonu je uničil izraelski zračni napad.

Napad na objekte podjetja se je zgodil nekaj dni pred začetkom kopenske operacije izraelskih obrambnih sil v južnem Libanonu.

Kmetje ne morejo nadaljevati žetve. To pomeni, da to zimo ne bodo mogli nahraniti svojih družin. - Rose Bechara Perini, ustanoviteljica, Darmmess

Po navedbah libanonskega ministrstva za zdravje je bilo v izraelskem bombardiranju ubitih najmanj 1,336 ljudi, odkar je 20. septembra Izrael okrepil svoje napade na Hezbolah, politično stranko in militantno skupino, povezano z Iranom.th.

Dvajset držav, vključno z ZDA, ima Hezbolah za teroristično organizacijo. Vendar pa Evropska unija in številne druge države sprejemajo politično krilo kot legitimno organizacijo.

Skupaj z naraščajočim številom žrtev je izraelska invazija z juga države razselila milijon ljudi. Satelitski podatki, ki jih je analiziral Financial Times, kažejo, da je bilo uničenih več kot 3,100 zgradb.

Mednarodni denarni sklad medtem predvideva, da bo konflikt resno škodoval krhkemu gospodarstvu države.

"V Libanonu nedavna zaostritev konflikta poslabšuje že tako krhke makroekonomske in socialne razmere v državi,« je na tiskovni konferenci dejala tiskovna predstavnica Julie Kozack. ​,war"Konflikt je državi povzročil velik človeški davek in poškodoval fizično infrastrukturo.«

Za ustanoviteljico družbe Darmmess Rose Bechara Perini je vojna prišla tik pred njenim pragom štiri dni po stopnjevanju, ko je zračni napad uničil sedež podjetja.

"24. septembra 2024 je naš obrat za predelavo in skladiščenje, prestavljen v vas, ki naj bi bila varnejša čim dlje od meje, zadel zračni napad, kar je povzročilo popolno uničenje naše opreme in zalog,« je v sporočilu zapisal Bechara Perini. strankam in partnerjem 1. oktobrast.

"Celoten objekt je bil zmanjšan na samo en meter pepela, zaradi česar smo v uničujoči situaciji,« je dodala.

Bechara Perini je poslal videoposnetek uničenih objektov Olive Oil Times.

Vrtnica Bechara Perini

Darmmess je skupni projekt, namenjen ekološki pridelavi oljčnega olja. Bechara Perini je dejala, da zagotavlja dohodek številnim pridelovalcem v Deir Mimasu, ki leži nekaj kilometrov od izraelske meje.

"Večina naših kmetov je zbežala v Bejrut,« je povedal Bechara Perini Olive Oil Times, in dodal, da se številni Libanonci med konfliktom trudijo najti varna mesta za zatočišče.

"Tisti, ki so ostali v Deir Mimasu, so tisti, ki nimajo bivanja v prestolnici,« je dejala. ​,war"Poleg tega ne veš, kje je varno in kje ne.”

Doseganje oljčnih nasadov v Deir Mimasu je trenutno ​,war"preveč tvegano,« je rekla. Zaradi tega Darmmess ne bo mogel obirati oljk in proizvajati oljčnega olja v pridelovalnem letu 2024/25.

Številni kmetje v gospodarsko depresivni regiji so v trenutno oljčno sezono vložili čas in denar, ki pa ne bo obrodila ničesar.

"Na območju osmih kvadratnih kilometrov Darmmess goji približno 150,000 oljčnih dreves, njegova primarna kmetijska dejavnost pa vsako leto pomeni najpomembnejši in pogosto edini vir dohodka prebivalcev. Naše oljke predstavljajo preživetje, kulturo in dohodek,« je dejal Bechara Perini.

"Kmetje ne morejo nadaljevati žetve. To pomeni, da to zimo ne bodo mogli nahraniti svojih družin,« je dodala. ​,war"Država je že bankrotirala in ljudje postajajo čedalje revnejši.”

Drugi libanonski proizvajalci so povedali Olive Oil Times da so boji na jugu večino kmetov pripeljali do tega, da so opustili svoje oljke. Izraelski zračni napadi in spopadi na tleh so povzročili tudi gorenje oljčnih nasadov, katerih škodo je nemogoče količinsko opredeliti.

V zadnji eskalaciji je analiza satelitskih podatkov FT pokazala, da je bilo ob libanonski južni meji uničenih 530 zgradb.

Vendar je eno leto čezmejnega streljanja med Hezbolahom in Izraelom že minilo povzročil precejšnjo škodo.

"Skoraj 80 odstotkov kmetov v južnem Libanonu ne bo moglo doseči svojih kmetijskih zemljišč in pobrati svojih oljčnih nasadov,« je dejal Walid Mushantaf, ustanovitelj Bustan El Zeitoun. ​,war"Za oljčne oljarne je isto, nikakor ne delujejo.”

Mushantafova oljčna kmetija, ki se nahaja v bližini Sidona, 40 kilometrov južno od Bejruta, je še vedno aktivna.

"Nekaj ​​kmetov, vključno z mano, si zelo prizadeva povečati svojo dnevno delovno silo, da čim prej poberejo pridelek, ko lahko zagotovimo varne primerke,« je dejal.

"Vsakodnevno potovanje delavcev do naše kmetije je težko zaradi pomanjkanja goriva,« je dodal Mushantaf. ​,war"In to ni varno, če upoštevamo zračne napade in število civilnih žrtev, ki nenehno narašča.«

Po slabi letini v pridelovalnem letu 2023/24 je Mushantaf dejal, da so številni proizvajalci pričakovali znaten pridelek.

"Kmetje in oljkarji so vse leto delali in čakali na letino,« je dejal Mushantaf. ​,war"Na žalost bodo to letino izgubili. Zato ne bodo mogli pokriti svojih vsakodnevnih finančnih potreb, saj mnogi kmetje nimajo drugega vira za preživetje kot kmetovanje.«

Medtem je v dolini Bekaa, vzhodni libanonski regiji, kjer je doma najprej visoke gostote oljčnik, izraelski letalski napadi se približujejo.

Charbel Jaoude

"Oni [zračni napadi] so zelo blizu, a mi smo v redu,« je dejal CBio Jaode lastnica Charbel Jaoude. Vendar je opozoril, da ​,war"vsi nasadi in mlini niso varni, žetev pa je v tem času težavna zaradi pomanjkanja delavcev in skrbi za varnost.«

Analiza satelitskih podatkov FT je pokazala, da je bilo v dolini Bekaa uničenih 210 zgradb v več vaseh.

Severneje od Libanona, blizu vasi Kour, se nekateri delavci še vedno pripravljajo na žetev.

"Imamo tako srečo, da lahko obiramo naše oljke,« je povedal Karim Arsanios, lastnik podjetja Solar Olives. ​,war"Poleg stalnih vojnih letal, ki preletavajo naše glave in slišimo občasno oddaljeno bombardiranje, je precej mirno.«

"Smo v prvem tednu [žetve] in kljub novim dnevnim težavam bomo nadaljevali, dokler in če ne bo varno,« je dodal.

Kljub odsotnosti zračnih napadov in aktivnemu boju položaj še nikoli ni bil tako zapleten.

"Zaradi trenutne geopolitične situacije so stroški, povezani z žetvijo, najvišji in mislim, da so najvišji v zgodovini, odkar sem začel s tem, pred približno štirimi leti,« je dejal Arsanios.

"Jug je opustošen in od tam pride več kot 35 odstotkov lokalne proizvodnje oljčnega olja,« je dodal. ​,war"V državi bo primanjkovalo in cene se bodo verjetno zvišale.”

"Razmere so zelo slabe,« je dodal Ibrahim Al Kaakour, lastnik Genco Olive Oil. Podjetje, ki melje na severu države, vendar kupuje oljke od kmetov po vsem Libanonu, ni utrpelo nobene škode na svojih obratih.

Vendar je Al Kaakour potrdil, da bo večina dreves na jugu države ostala nepospravljena. Ponudil je svojo podporo tistim, ki so zmogli žetev. ​,war"Brezplačno smo ponudili svoje storitve drugim proizvajalcem na jugu,« je dejal.

Arsanios je obtožil izraelsko vojsko, da namerno uporablja bombe z belim fosforjem za uničenje kmetijskih površin na jugu države, pri čemer se je skliceval na posebno epizodo izraelskega obstreljevanja, ki mu je libanonska vlada pripisala uničenje več kot 40,000 oljčnih dreves.

"Zemlja bo potrebovala mesece, če ne leta, da se znebi teh kemikalij,« je dejal Arsanios. ​,war"Z ubijanjem oljk vsi izgubljamo del naše skupne dediščine in to mi trga srce.«

Dim se dviga po izraelskem bombardiranju v južnem Libanonu, viden iz severnega Izraela v petek, 4. oktobra 2024. (AP Photo/Baz Ratner)

Vse hujši konflikt v regiji ne povzroča le smrti in množičnih razselitev, temveč se umirja tudi v državi, ki jo pesti dolgotrajna gospodarska kriza.

"Napeta gospodarska aktivnost, ki smo jo začeli opazovati, se je spet popolnoma ustavila,« je dejal Arsanios. ​,war"Ko bo tega temnega poglavja konec, bo Solar ponudil vso pomoč, ki jo lahko ponudi.«

"Edina stvar, ki drži to državo skupaj po vsem posredovanju zunanjih držav v preteklih letih, je solidarnost med njenimi ljudmi,« je dodal. ​,war"To je hrbtenica naše države in nič je ne bo moglo zlomiti.”

Kljub tragediji, ki se odvija v Libanonu, je Becahara Perini dejala, da Darmmessov mlin v Deir Mimasu in oljke ostajajo nedotaknjeni in da se bo vrnila, da bi jih čim prej obnovila.

"Obljubljamo, da bomo spet vstali,« je v svojem zapisu dodala Bechara Perini. ​,war"Pri ohranjanju te dediščine prednikov ne slavimo le plodov oljčnega drevesa, ampak tudi trajnega duha naše skupnosti.«

Olive Oil Times se je obrnil na izraelske oblasti za komentar, vendar do objave ni prejel nobenega odgovora.

Izraelske obrambne sile so sporočile, da je namen bombardiranja in kopenske invazije potisniti Hezbolah severno od reke Litani in omogočiti 60,000 razseljenim Izraelcem, da se vrnejo na svoje domove na severu države.