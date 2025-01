Te sorte oljk zaslužijo najvišje ocene sodnikov

Obstaja nekaj razlogov, da ne razkrijemo rezultatov, ki jih naši sodniki pripišejo vnosom v NYIOOC World Olive Oil Competition, vendar gre za dejstvo, da jih ne bi smeli razlagati po nominalni vrednosti.

Priznajmo si. En pokuševalec ima 84 za drugega 86. Sodnik lahko dodeli višje ocene prej med degustacijo kot pozneje zjutraj. Nekateri se morda nagibajo k določenim senzoričnim značilnostim kot drugi.

So priznani strokovnjaki, ki sestavljajo komisijo, ki predstavlja končno sredstvo za določanje kakovosti ekstra deviškega oljčnega olja. Vendar so ljudje.

Pred nekaj leti sem odločil prekiniti nagrado za najboljšega v razredu na NYIOOC – ki je bil podeljen vnosom z najvišjo oceno v zadevni kategoriji – zaradi mojega prepričanja, da rezultati niso dovolj natančni za izvedbo tega klica. Enega odličnega oljčnega olja ne bi smeli deklarirati ​,war"boljše« kot drugo odlično oljčno olje.

(Nekateri podjetni ljudje so kljub temu čutili potrebo po oblikovanju lestvice na podlagi tega, koliko nagrad na različnih tekmovanjih je blagovna znamka prejela v določenem letu, kot da bi to merilo karkoli drugega kot promocijski proračun podjetij. Vendar spletna mesta za te lestvice skoraj nimajo prometa glede na do orodij za merjenje, kar razkriva, da javnosti ni mar bolj kot mene.)

Na našem tekmovanju se rezultati uporabljajo samo za določitev, ali si olje zasluži nagrado ali ne – in ali je srebrno ali zlato, in tudi na to nisem nor.

Ena prijava bi lahko dobila rezultat 79.8 in si prislužila srebro, druga pa 80.1 in bi si prislužila zlato. Če ga poskusite znova nekaj minut kasneje, so lahko rezultati ravno obratni.

Tekmovanja za oljčno olje so nepopolna, vendar so najučinkovitejši način za priznanje proizvajalcem za njihovo junaštvo in izobraževanje javnosti o kakovosti in vrednosti (čeprav veliko tekmovanj za oljčno olje ne omogoča ne enega ne drugega).

Skriti rezultati, ki jih vidim sam, sami po sebi ne pomenijo veliko, toda vzorci se lahko pokažejo, ko pomanjšamo podatke, ki smo jih zbrali za devet let, kar pomeni najobsežnejšo senzorično analizo oljčnih olj na svetu.

Všeč ali všeč.

Katera enosortna olja med nagrajenimi olji so pokuševalce omedlela?

Ko analizirate vnos, NYIOOC sodniki uporabljajo programsko opremo, ki smo jo razvili, ki jih spodbudi, da pripišejo podtočke posameznim komponentam, ki sestavljajo skupni rezultat.

Stvari, kot so okusni in vohalni občutki, ravnovesje in harmonija, sadnost, grenkoba in pikantnost prispevajo h končni številki.

Ko rezultat doseže 90-a, je pošteno reči, da je čudovito olje odpihnilo ploščo. Rezultati v nizkih 70-ih so komaj dosegli mejo.

Tukaj so povprečne ocene nagrajenih olj za najpogostejše sorte v zadnjih devetih letih. Vključil sem tudi povprečno oceno za nagrajene mešanice:

Seveda imamo veliko več podatkov za Picual, Arbequina in Koroneiki kot za Casaliva ali Tonda Iblea. Tukaj so le kultivarji, za katere sem menil, da imajo dovolj rezultatov za doseganje pomembnega povprečja. Izpuščenih je bilo več kot 200 sort z manjšimi vzorci.

Pravilno izdelano olje bo dosledno dosegalo boljše rezultate kot olje s problematičnimi senzoričnimi lastnostmi, ne glede na sorto.

Prav tako je treba povedati, da so nekatere sorte bolj omejene na regije z manj variabilnosti dejavnikov, kot so terroir, proizvodne metode in standardi kakovosti, kot na primer Arbequina, ki raste po vsem svetu.

Morda graf razkrije posebne kultivarje, ki s pravimi pogoji in usposobljenimi proizvajalci dosledneje kažejo znake veličine.

Ali pa morda podatki kažejo na nekatere sorte s senzoričnimi značilnostmi, ki jih sodniki še niso v celoti ocenili.