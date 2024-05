Kot pravi stari pregovor, ​,war"nič ne uspe tako kot uspeh,« in producenti za njim Oleum Maris so to dosegli z osvojitvijo štirih zlatih nagrad leta 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Z oljčnimi nasadi na istrskem polotoku na severozahodu Hrvaške so proizvajalci od leta 16 osvojili 2019 nagrad svetovnega tekmovanja. ​,war"Ja, in vse zlato,« je dejal Velimir Jurić, eden od treh ustanoviteljev Oleum Marisa.

Avtohtone sorte, integrirana pridelava, pravočasno obiranje, hitra predelava in skrbno skladiščenje so ključ do prvovrstne kakovosti našega ekstra deviškega oljčnega olja. - Velimir Jurić, soustanovitelj, Oleum Maris

Prvo zlato priznanje je podjetje prejelo za istrsko bjelico, leta 2020 so sledila še tri priznanja za monosorte in štiri priznanja v letih 2022, 2023 in sedaj 2024 za avtohtone istrske sorte: istrsko bjelico, rozinjolo, vodnjansko bužo in žižolero.

Šest monosort Oleum Maris

"O NYIOOC nagrade so oskarji za oljkarstvo,« je dejal Jurić. ​,war"Pomenijo nam veliko, saj so najboljša potrditev naše predanosti kakovosti našega oljčnega olja.”

Oleum Maris so leta 2009 ustanovili Jurić, Martin Milas in Mladen Kocijančić, veterani hrvaške osamosvojitvene vojne iz Vodnjana. Začeli so iz nič, potem ko so prejeli državno koncesijo za 80 hektarjev pogorelih površin.

"Tam so rasli borovci, skoraj vsako leto so izbruhnili požari,« je povedal Jurić, ki je s partnerji uredil okolico in na 15,000 hektarih zasadil 55 oljk, predvsem avtohtonih sort buža, istrska bjelica, rosignola, žižolera in buža.

Velimir Jurić, eden od ustanoviteljev Oleum Maris

Zasajene imajo tudi italijanske oljke leccino in pendolino, ki sta odlični opraševalci za omenjene istrske sorte.

Maslinik se nahaja ob glavni cesti med Puljem, največjim mestom Istre, in Vodnjanom, ki je skoraj idealna lokacija za gojenje oljk.

"Teren je razgiban, južno orientiran in osončen na nadmorski višini okoli 85 metrov,« je povedal Jurić. ​,war"Naši oljčni nasadi ponujajo edinstven pogled na Brionsko otočje, prepoznaven vodnjanski zvonik in starodavno, 3,000 let staro mesto Pulj.”

Medtem se je ustanoviteljem pridružil znani podjetnik Vlado Ćorluka iz hrvaške prestolnice Zagreb.

Z vlaganjem v novo opremo in tehnologijo so dosegli visoko kakovost ekstra deviško olivno olje proizvodnjo ter ustvarili znamko Oio Vivo, kar v prevodu ​,war"živo olje« oz ​,war"olje življenja."

"Avtohtone sorte, integrirana pridelava, pravočasno obiranje, hitra predelava in skrbno skladiščenje so ključ do prvovrstne kakovosti našega ekstra deviškega oljčnega olja,« je dejal Jurić.

Brez težav prodajajo oljčno olje v sodobni trgovini in degustacijski sobi v bližini Galižane. Olje prodajajo tudi v trgovini in lokalu v središču Zagreba ter kupcem po vsej Evropi prek spleta. Ustanovitelji so izkoristili tudi istrsko hitro rastoč turizem za oljčno olje.

"Imamo goste z vsega sveta, tudi iz ZDA,« je brez skrivanja zadovoljstva dejal Jurić.

Oleum Maris je eno najuspešnejših oljkarskih podjetij v Istri.

Poleg ogledov oljčnih nasadov ponujajo tri vrste degustacij: degustacijo olja s kruhom, sirom in pršutom ali z drugimi istrskimi dobrotami. Za sladico postrežemo sladoled z istrsko bjelico.

Obisk oljčnega nasada, iz katerega se razprostira pogled na morje in nacionalni park Brioni, vključuje tudi vožnjo s starim, a za to priložnost predelanim džipom Land Rover Defender, ki je za goste še posebej privlačen.

V pridelovalnem letu 2023/24 je Oleum Maris pridelal 50,000 litrov ekstra deviškega oljčnega olja, kar je v skladu s proizvodnjo v večini let. ​,war"Trgatev je bila v vseh pogledih uspešna; plodovi so bili zdravi, olje pa odlično,« je dejal Jurić.

Za razliko od večine istrskih in dalmatinskih pridelovalcev jim dela niso pokvarili slabo vreme ali škodljivci, kot je npr. oljčna sadna muha.

"Imamo 13 zaposlenih, ki pravočasno izvajajo vse agrotehnične ukrepe,« je povedal Jurić.

Ob pojavu oljčne muhe so agronomi podjetja hitro reagirali in z minimalno in selektivno uporabo insekticidov nevtralizirali najhujšega škodljivca na oljki.

Groves of Oleum Maris

Poleg pravočasne preventive so se zaposleni v Oleum Marisi obiranja oljk lotili še pravi čas.

"Imamo najsodobnejšo tehnologijo, stresalce in platforme, ki pobirajo sadje in odstranjujejo liste, da gre nepoškodovan in čist naravnost v mlin,« je optimističen Jurić, ki je optimističen, da gre posel lahko samo naprej.

Poleg tradicije, idealnega terroirja in obsežnega znanja o oljkarstvu, obiranju, mlinstvu in skladiščenje olivnega olja, je Jurić zaključil, da je NYIOOC nagrade so najboljše marketinško orodje in služijo kot priporočilo sedanjim in bodočim ljubiteljem Oio Vivo.