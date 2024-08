Tunizijska kakovost na svetovnem prizorišču

Kmetje, mlinarji in polnilci v severnoafriški državi Tuniziji so proslavili nagrajeni zaključek plodne letine 2023/24.

Tunizijcem ekstra deviško olivno olje blagovne znamke so si leta 26 prislužile 2024 nagrad NYIOOC World Olive Oil Competition, z 72-odstotno uspešnostjo.

Ta številka, ki meri število nagrad v primerjavi s prijavami, se je vztrajno povečevala, s samo 20 odstotkov leta 2014 na 84 odstotkov leta 2022. Tunizijski proizvajalci in polnilci so si letos prislužili 11 zlatih in 15 srebrnih nagrad za svoja olja svetovnega razreda.

Ti dosežki so poleg izjemne žetve. Vladni uradniki so ocenili, da je pridelovalno leto 2023/24 končano s proizvodnjo dosegel 220,000 ton, rahlo presega začetna pričakovanja.

Čeprav so te količine še vedno pod petletnim povprečjem, predstavljajo znatno izboljšanje glede na 180,000 ton, o katerih poroča prejšnja kampanja.

Producenti so si nagrade prislužili kljub stalni negotovosti na mednarodnem trgu, naraščajoči stroški proizvodnjein motnje v dobavni verigi.

Kljub zahtevni sezoni, Phamed in njena blagovna znamka Olea Salbo sta prejela zlato nagrado na NYIOOC.

Proizvajalci, ki stojijo za Phamedom, so slavili zlato nagrado za svojo organsko srednje intenzivno Chemlali monosorto. (Foto: Phamed)

"Tako kot druge države proizvajalke smo se letos soočili z nenavadnimi podnebnimi razmerami,« je povedal lastnik Naceur Elkotti. ​,war"Zorenje oljk je bilo močno moteno, zato smo morali pospešiti obiranje, da smo rešili sezono. Dali smo vse od sebe.”

"Sprva se je sezona zdela bolj obetavna kot prejšnja,« je dodal. ​,war"Pomanjkanje padavin in izjemen dvig temperatur sta žal močno zmanjšala količine plodov. Vendar je bil še vedno opazno boljši od leta 2022/23.”

Tunizijski pridelovalci so poudarili, da kot podnebne spremembe vpliva na kmetijstvo, je prilagoditev ključna za proizvajalce visokokakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja.

"To je nova realnost,« je dejal Elkotti. ​,war"Zdaj moramo razmisliti o tej situaciji za prihodnost in najti načine za namakanje in pomoč oljkam, da se uprejo tem izzivom. Od tega je odvisna prihodnost oljkarstva.«

Podjetje je z navdušenjem pozdravilo zlato nagrado, še posebej v tako pomembni sezoni za ustanovno družino.

"To nagrado posvečam svojemu dedku in očetu, ki sta letos umrla,« je dejal Elkotti. ​,war"Bili so strastni oljkarji in kljub poklicnim obveznostim so svojo ljubezen do oljk uspeli prenesti na naslednjo generacijo.«

"Moj oče je vedno govoril, da oljkarstvo ni služba, ampak strast,« je dodal. ​,war"Pravil je, da so oljke pomagale pri financiranju mojega študija, zato jim moram vrniti, kar so dale meni.”

Naim Ben Said, soustanovitelj družinskega podjetja Dragi Bog je dejal, da je osvojil zlato priznanje na NYIOOC že drugo leto zapored pomembna potrditev za podjetje, njegovo mrežo sodelujočih kmetov in kupcev.

Ben Saidova mati skrbi za oljčne nasade. (Foto: Dear Goodness)

V vasi Hazeg, kjer podjetje deluje, so nagrado proslavili z navdušenjem. Hazeg je v osrednji regiji Sfax, ki je ključno območje za proizvodnjo oljčnega olja v Tuniziji.

"Ponosni smo, da smo podjetje, ki temelji na družini in skupnosti,« je dejal Ben Said. ​,war"Nekaj ​​minut po objavi rezultatov se je celotna vas Hazeg zavedala in s ponosom praznovala. To je bil njihov dosežek, ne le naš.”

"Hazeg je majhna vas z 20,000 prebivalci,« je dodal. ​,war"Več kot polovica prebivalcev je malih kmetov, ostali pa so tako ali drugače povezani s kmetijstvom. Mednarodno priznanje jih je pomirilo pri njihovem poslanstvu, da svetu prinesejo najboljše naravne izdelke, kar kaže na njihovo neverjetno mojstrstvo in predanost.«

Ena najzahtevnejših nalog za visokokakovostno ekstra deviško oljčno olje proizvajalci uveljavljajo svojo blagovno znamko na mednarodnem trgu, kjer se zavedanje potrošnikov o njihovih izdelkih zelo razlikuje.

"Težko je vzpostaviti blagovno znamko v tako konkurenčnem okolju, zlasti glede na nizko stopnjo javne izobrazbe o vrhunskih oljčnih oljih,« je povedal Michaël Zeitoun, ustanovitelj francoske znamke Parcelle 26 by HDMP.

Michaël Zeitoun in njegova žena Laurence vsako leto merita svoj napredek glede na NYIOOC nagrade, ki jih osvojijo. (Foto: HDMP)

Parcelle 26 je znova zmagal v New Yorku in prejel tri nagrade za svoje oljčna olja svetovnega razreda tunizijskega porekla. Producent razmišlja o sodelovanju v NYIOOC ključnega pomena.

"Takšne nagrade zagotavljajo, da je naša raven kakovosti vsaj primerljiva s prejšnjim letom,« je dejal Zeitoun. ​,war"Pomagajo nam ohranjati visoko raven pozornosti kakovosti.”

"New York je tekmovanje na zelo visoki ravni, ki služi kot odlična referenca,« je dodal in izpostavil potrebo po udeležbi na odmevnih tekmovanjih po vsem svetu za večjo prepoznavnost visokokakovostnih izdelkov.

"Za majhne kmetije, kot je naša, ki upravlja s 50 hektarji, ni druge možnosti, kot da stalno izboljšujejo kakovost proizvodov,« je dejal Zeitoun.

Medtem Naouel Bouabid, ustanovitelj proizvajalca in izvoznika Massiva, je na dogodku 2024 slavil zlato in srebrno nagrado podjetja za svoje blagovne znamke Damya. NYIOOC.

Naouel Bouabid proizvaja ekstra deviško oljčno olje iz svojega družinskega nasada v Tuniziji in ga izvaža v Kalifornijo. (Foto: Massiva)

"Zmagovanje nagrad, kot je NYIOOC je velika čast, naša prava nagrada pa je ustvarjanje izjemnega oljčnega olja, ki ga obožujejo naše stranke. Zavezani smo ohranjanju te tradicije odličnosti v prihodnjih letih,« je dejala.

Bouabid je pripisal družbi trajen uspeh na svetovnem tekmovanju družinski tradiciji ekološkega kmetovanja, ki jo dopolnjuje biodinamično kmetijstvo.

"S temi metodami spodbujamo zdrav ekosistem in živahna tla za izjemno kakovost sadja,« je dejal Bouabid.

Damyina proizvodnja vključuje skrbno izbiro oljk iz njenih sadovnjakov in nasadov lokalnih pridelovalcev.

"S strogim selekcijskim postopkom zagotavljamo, da njihove oljke izpolnjujejo naše stroge standarde kakovosti,« je dejal Bouabid. ​,war"To nam omogoča pridobivanje komplementarnih sort oljk, pridelanih v edinstvenih mikroklimah, kar dodatno obogati našo ponudbo.«

Blagovna znamka ekskluzivno prodaja ekstra deviško oljčno olje v Združenih državah, predvsem v Kaliforniji.

"Prizorišče olivnega olja v Kaliforniji je v razcvetu,« je dejal Bouabid. ​,war"Proizvodnja narašča, potrošniki pa postajajo vse bolj spretni. Sveža, sezonska kuhinja je tukaj glavna sestavina, visokokakovostno oljčno olje pa ključna sestavina.«

"Od prelivov do morskih sadežev, povsod je,« je dodala. ​,war"Čeprav je dostopnost pomembna, Kalifornijce vedno bolj zanimajo edinstveni okusi in izvor njihovega oljčnega olja.«

Damya ima obetaven začetek trenutne sezone. ​,war"Upamo na obilno letino oljk z idealnimi lastnostmi za ekološko pridelavo visokokakovostnega oljčnega olja,« je dejal Bouabid.