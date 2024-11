Turški proizvajalci pripravljeni na odlično žetev

Proizvajalci oljčnega olja v Turčiji pričakujejo rekordno letino v pridelovalnem letu 2024/25.

Po uradni oceni letine, ki jo je objavil Turški nacionalni svet za oljke in oljčno olje (UZZK), bo sezonska proizvodnja oljčnega olja presegla 421,000 metričnih ton proizvedeno 2022/23.

"Letina oljčnega olja je ocenjena na 475,000 ton,« je dejal predsednik UZZK Mustafa Tan. ​,war"S tem je presežen tudi rekord 421,000 ton izpred dveh let v letih 2022/23.”

Oglejte si tudi: Posodobitve žetve 2024

"Naša država dela velik preboj v oljkarstvu,« je dodal. ​,war"V sezoni 2022/23 je za Španijo zasedla drugo mesto na svetu. Tista leta je bila v Španiji suša. Naša država je imela več sreče, vendar je letos naša država pokazala, da to ni naključje. V tem smislu smo zelo zadovoljni.”

Če bi se uradna ocena proizvodnje uresničila, in z drugimi pomembnimi sredozemskimi proizvajalci, kot je npr Italija in Grčija ker pričakujejo nizke do zmerne pridelke, se bo Turčija verjetno ponovno pozicionirala kot druga največja proizvajalka oljčnega olja na svetu za Španijo.

Vendar pa je Tan kljub napovedanemu rekordnemu pridelku opozoril, da je dolgotrajno suho vreme, ki prevladuje v okrožju, povzročilo dvom o turškem sektorju oljčnega olja.

"Čeprav bi morali biti letos zelo zadovoljni, je žal v sektorju velik pesimizem, saj padavine še nikoli niso bile tako pozne,« je dejal. ​,war"Vsak dan [proizvajalci] čakajo, skrbi jih, ali bodo oljke izginile ali se vrnile.«

Urad ameriškega ministrstva za kmetijstvo (USDA) v glavnem mestu Turčije, Ankara, je potrdil, da so proizvajalci oljčnega olja v državi na dobri poti, da dosežejo odličen pridelek, čeprav večinoma tisti z namakanimi oljčnimi nasadi.

"Pričakovanja glede proizvodnje in izvoza so precej visoka,« je povedal Kubilay Karabina, specialist za kmetijstvo urada. Olive Oil Times. ​,war"Zaradi sušnih poletnih mesecev pa naj bi manjši pridelovalci, predvsem tisti, ki nimajo namakalnih naprav, imeli pod pričakovanji pridelek.«

Karabina je dodal, da bodo cene sezonskih oljčnih olj oblikovali predvsem dejavniki, kot so kakovost svežih olj in proizvodni stroški v Turčiji.

"Odvisno od kakovosti se pričakuje, da se bodo cene po žetvi v dolarjih znižale,« je dejal. ​,war"Vendar pa bodo visoki stroški dela preprečili premik cen navzdol. Do zdaj nam niso poročali o nobenih težavah, ki bi negativno vplivale na skupno kakovost.”

Pridelovalci po vsej Turčiji tudi v prihodnjem letu pričakujejo obilen pridelek. Vendar pa nekateri pričakujejo, da bo nacionalni pridelek oljčnega olja nižji od rekordne ocene letine UZZK.

"Letos pričakujemo bistveno boljšo letino oljčnega olja v primerjavi s prejšnjo sezono,« je dejal Can Candeger, menedžer partner pri Artemu Oliva iz Izmirja, enem največjih proizvajalcev in izvoznikov oljčnega olja v Turčiji.

"Medtem ko se je žetev na jugovzhodu začela počasi, se bo polna žetev začela v začetku novembra,« je dodal. ​,war"Naše začetne ocene kažejo na potencialno povečanje pridelka za približno 40 odstotkov v primerjavi z lanskim letom, s pričakovanim skupno okoli 300,000 ton po vsej Turčiji.«

V prejšnjem pridelka 2023/24, stisnjena med letino 2022/23 in rekordno napovedano letino 2024/25, je Turčija sledila trendu zmanjšanja pridelka v sredozemskem bazenu s skupno proizvodnjo približno 200,000 ton.

Oglejte si tudi: Turški pridelovalci dosegajo izjemne rezultate z avtohtonimi sortami oljk

Candeger je še opozoril, da se zaradi ugodnih rastnih pogojev in odsotnosti škodljivcev na oljkah v večini pridelovalnih regij pričakuje, da se bo kakovost sezonskih svežih oljčnih olj letos precej izboljšala v primerjavi s prejšnjim.

Ayvalik, pomembna regija za proizvodnjo oljčnega olja na turški severozahodni obali Egejskega morja, kjer raste dva milijona oljčnih dreves, naj bi to sezono obrodila obilen pridelek oljčnega olja. Vendar pa je odsotnost padavin na tem območju postala ključni dejavnik pri določanju končnega pridelka.

oglas

oglas

"Letos se bo količina oljčnega olja močno povečala,« je povedal Mustafa Kürlek iz Köklü Zeytincilik, proizvajalec oljčnega olja in namiznih oljk v gorovju Kaz v regiji.

"Toda deževja še ni prišlo,« je dodal. ​,war"Posledično so oljke zdaj močno nagubane. Če ne bo deževja, bo prišlo do občutnega zmanjšanja užitnih oljk, posledično bo več oljk namenjenih proizvodnji oljčnega olja. Na koncu bo na trgu več oljčnega olja.”

Kürlek je tudi ugotovil, da se bo turška nacionalna proizvodnja oljčnega olja v letih 2024/25 verjetno podvojila v primerjavi s prejšnjim letom in znašala okoli 400,000 ton.

Po vsej Turčiji se vzorec letošnjega pričakovanega pridelka oljčnega olja razlikuje od regije do regije zaradi dolgotrajne suše v večjem delu države.

V nekaterih proizvodnih regijah, vključno z južnimi, se pričakuje obilna letina provinca Kilis, kjer naj bi proizvodnjo povečali na 10,000 ton oljčnega olja s 6,000 ton lani.

Nekatera druga območja, kot je zaliv Edremit na severozahodu, pa se soočajo z manjšim pridelkom, kot je bilo sprva pričakovano, zaradi premalo jesenskega dežja.

Medtem je rekordna proizvodnja, pričakovana v Turčiji v letih 2024/25, prav tako spodbudila ambicije za rekorden izvoz oljčnega olja iz države letos, zlasti po prepovedi izvoza turškega izvoza oljčnega olja v razsutem stanju. popolnoma dvignjen.

"Zgodovinski donos nas zavezuje, da podiramo zgodovinske rekorde v izvozu,« je povedal Mehmet Emre Uygun, predsednik Egejskega združenja izvoznikov oljk in oljčnega olja (EZZIB).

Uygun je dodal, da je cilj združenja za sezono 2024/25 povečati izvoz turških oljk na 200,000 ton. Po podatkih EZZIB je turški izvoz oljčnega olja v prejšnjem letu 65,000/2023 znašal 24 ton.

"V naslednjem petletnem mandatu bomo podnevi in ​​ponoči povečali letni izvoz na 1.5 milijarde dolarjev (1.39 milijarde evrov),« je dejal.