Krmarjenje po a zahtevna letina 2024, so avstralski proizvajalci znova občutili vznemirjenje, ko so bili prepoznani po svoji visoki kakovosti ekstra deviška oljčna olja na svetovni sceni.

Udeleženci, ki se vračajo Oljčno posestvo Cape Schanck in posestvo Cobram iz Viktorije je zastopala državo leta 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition Divizija južne poloble, ki je združila sedem nagrad (dve zlati in pet srebrnih nagrad).

Victoria je največja regija za proizvodnjo oljčnega olja v državi, saj predstavlja več kot 70 odstotkov letne proizvodnje oljčnega olja v Avstraliji.

Cape Schanck in Cobram Estate se ponašata s 100-odstotno konsistentnostjo Olive Oil Times Svetovna uvrstitev, kar pomeni, da so v zadnjih desetih letih nenehno dosegali nagrajeno kakovost.

V Avstraliji je lanskemu izjemnemu pridelku okoli 19 milijonov litrov (17,480 metričnih ton) oljčnega olja leta 2024 sledila proizvodnja izven leta z zmanjšanimi pridelki v večini regij za proizvodnjo oljčnega olja v državi.

Po ocenah avstralskega združenja za oljčno olje (AOOA) je država v letini 13,000, ki se je končala julija, pridelala med 14,000 in 2024 ton oljčnega olja.

"Leta 2024 se je avstralska letina zmanjšala zaradi slabih plodov in slabega vremena v nekaterih regijah,« je avgusta po končanem obiranju oljk v državi povedal predsednik združenja David Valmorbida.

"Druga območja so prizadela čipkasti hrošč, ki je zdesetkala gozdičke,« je dodal Valmorbida. ​,war"Zaradi skupnega učinka že cikličnega ​,war"slabega leta in vpliva slabih razmer je malo pridelovalcem letos uspelo pridelati velike količine.«

Cobram Estate, največji proizvajalec oljčnega olja v prostrani južni pacifiški državi, ki vsako leto obira oljke z 2.6 milijona oljčnih dreves, je znova pometel z uspehom v konkurenci in osvojil pet nagrad (eno zlato in štiri srebrne nagrade).

"Prejeti priznanje na NYIOOC je največja čast,« je dejal soizvršni direktor Leandro Ravetti. ​,war"Navdušeni smo nad rezultati in izjemno ponosni, da sta kakovost in doslednost naših ekstra deviških oljčnih olj priznani kot eni izmed najboljših na svetu.”

Glede na Olive Oil Times Na svetovni lestvici je Cobram Estate najbolje uvrščen proizvajalec na južni polobli.

Podjetje, prej znano kot Mejni upogib, si je prislužil zlato priznanje za svojo istoimensko monosorto Coratina.

O NYIOOC ocenjevalna komisija je podelila tudi štiri srebrne nagrade za dve srednji monosorti podjetja Picual in Hojiblanca ter dve srednji mešanici.

Za razliko od drugih pridelovalcev v državi, ki so se soočali z neugodnim vremenom v letošnjem pridelovalnem letu, je Cobram Estate užival pogoje, ki so bili ugodni za proizvodnjo kakovostnega oljčnega olja, čeprav v zmanjšani količini.

"Vsaka sezona je edinstvena,« je dejal Ravetti. ​,war"Zgodaj v procesu kopičenja nafte smo imeli ugodno zimo, ki ji je sledilo zmerno poletje z nadpovprečno količino padavin. Ta situacija je vodila do odličnih razmerij med mesom in koščicami, kar je povečalo ravnovesje naših olj in sadne okuse.«

"Čeprav je bilo leto nižjega donosa, smo te okoljske razmere združili z našim strokovnim znanjem o vrtnarstvu in mlinstvu, da smo naredili čudovita in harmonična, visokokakovostna ekstra deviška oljčna olja,« je dodal.

V kampanji 2024 je Cobram Estate proizvedel 10.1 milijona litrov (9,292 ton) oljčnega olja, kar je približno 65 odstotkov nacionalne proizvodnje države v tem pridelovalnem letu.

za Oljčno posestvo Cape Schanck, dve srednji ekstra deviški monosorti oljk Coratina in Picual sta v letošnjem tekmovanju prejeli zlato in srebrno priznanje.

Cape Schanck je slavil še dve nagradi na svetovnem tekmovanju, s čimer se je skupno število povečalo na 27. (Foto: Cape Schanck Olive Estate)

"Naše veselje je neizmerno za zmago na NYIOOC še eno leto,« sta povedala lastnika Stephen in Sui Tham.

Lani aprila se je proizvajalec pripravil na obilen pridelek pred letino 2024. Vendar pa so močni nalivi pozno spomladi, ki so sovpadali s cvetenjem oljk, in nižje temperature od običajnih pred žetvijo povzročili nižji pridelek oljčnega olja na rtu Schanck od pričakovanega.

"Nizek donos in blago olje je bila splošna tema [te sezone],« je povedal Thams. ​,war"Pri blagih oljih nas je še posebej skrbelo, kako se bodo naša olja obnesla na letošnjem tekmovanju, in predložili smo tisto, za kar smo menili, da izstopa.”

Kljub sezonskim udarcem se podjetje osredotoča na kakovost, kar lastniki opisujejo kot ​,war"x‑faktor' za uspešno trgatev ne glede na količino pridelanega oljčnega olja, je Cape Schanck pognal na NYIOOC zmagovalni oder že deseto leto zapored.

"Coratina je spet izstopala, kot že vrsto let,« sta povedala zakonca. ​,war"Preprosti špageti aglio e olio s proseccom so bili za nas, z družino, ob praznovanju.«

"Nagrade iz NYIOOC predstavljajo marsikaj za našo nafto in podjetje,« so zaključili. ​,war"Med številnimi predstavitvami je tudi ta, da so nagrade skozi leta pokazatelj doslednosti, ki jo naši potrošniki zelo cenijo.«