Ameriški proizvajalci oljčnega olja so dosegli rekorden uspeh na svetovni konkurenci

Proizvajalci oljčnega olja po vsej ZDA se pohvalijo z rekordno visoko nagrado 95 na festivalu 2024 NYIOOC Tekmovanje v oljčnem olju.

Kmetje in mlinarji iz petih držav so skupaj osvojili 62 zlatih in 33 srebrnih nagrad od 140 prijav. To je bilo drugo največje število blagovnih znamk iz ZDA, prijavljenih na svetovno tekmovanje, rahlo za 149 v letu 2017.

Še naprej utrjuje naš sloves vrhunskega proizvajalca. - Paul Durant, solastnik, Durant Olive Mill

samo Italijanski proizvajalci oddali več prijav in si prislužili več nagrad na največjem svetovnem tekmovanju kakovosti oljčnega olja.

Neprimerljiv uspeh ameriških proizvajalcev je prišel po izjemnem pridelku v Kaliforniji, kjer pridelajo veliko večino ameriškega oljčnega olja.

Po podatkih ameriškega ministrstva za kmetijstvo so Združene države v pridelovalnem letu 12,000/2023 proizvedle 24 ton oljčnega olja. Medtem ko je mokro vreme po Golden Stateu olajšalo hude sušne razmere, je dež povzročil tudi agronomske in logistične izzive med žetvijo.

Kalifornijski oljčni ranč (COR), največji ameriški proizvajalec oljčnega olja, je med letošnjimi zmagovalci.

COR si je prislužil zlato nagrado in srebrno nagrado za svoje 100-odstotne kalifornijske blagovne znamke ter zlato nagrado za svojo globalno mešanico, narejeno iz 10-odstotnega kalifornijskega oljčnega olja. (Lucini, italijansko ekstra deviško oljčno olje v lasti COR, si je prav tako prislužilo dve zlati nagradi.)

Mary Mori je podpredsednica za kakovost in raziskave pri California Olive Ranch (Foto: California Olive Ranch)

"Veseli smo, da smo prejeli te časti,« je dejala Mary Mori, podpredsednica COR za kakovost ter raziskave in razvoj. ​,war"Kot eno najuglednejših in zaupanja vrednih tekmovanj je prejem teh nagrad vedno premor za praznovanje in pravi dokaz naše predanosti izdelavi visokokakovostnih izdelkov odličnega okusa.«

Mori dodal, da so nagrade prišle po a ​,war"zmeren pridelek,« in pohvalil delo kmetijske ekipe podjetja, ki je premagalo glavne izzive, s katerimi se je soočilo podjetje, in poskrbelo, da so oljke hitro prispele iz nasadov v mline.

"Glavna težava je bila vročina – toplejše vreme ni bilo idealno za nabiranje,« je dejal Mori. Posledično smo morali prilagoditi čas namakanja, da ne bi povzročili, da bi se plodovi zakrčili in izsušili.«

"Na srečo so se te intenzivne temperature pojavile le v prvem tednu žetve,« je dodala. ​,war"Temperature so se občutno znižale, kar nam je omogočilo, da gremo s polnimi merjasci v žetev z majhnimi težavami.«

Ekipa za Pasolivo slavil zmago štirih NYIOOC nagrad, tako da je njihovo skupno število 36.

Pasolivo že obrezuje v pripravah na drugo nagrajeno leto 2025. (Foto: Pasolivo)

Glede na Olive Oil Times Podatki o svetovni lestvici, Pasolivo je največkrat nagrajeni ameriški producent v 12-letni zgodovini tekmovanja in četrti najuspešnejši nasploh.

"V čast mi je, da vsako leto na tem tekmovanju osvajamo tako visoka priznanja,« je povedala generalna direktorica Marisa Bloch. ​,war"Nenehno zmagovalni tako neverjetna priznanja pomagajo utrditi veljavnost in kakovost naše blagovne znamke,« je dodala. ​,war"Potrošnikom še naprej dokazujemo, da smo vrhunski proizvajalec, ki še naprej prinaša kakovost na mizo.”

Bloch je dejal, da je Pasolivo užival v izjemni letini 2023/24, vendar je dež premaknil prvotni datum obiranja, kar je povzročilo tekmo s časom za obiranje oljk, ko so še zelene.

"Žetev je bila pozneje zaradi vsega dežja v začetku leta,« je dejala. ​,war"Paziti moramo le, da s trgatvijo ne odložimo prepozno, saj bi se lahko naslednje leto pognali v deževno sezono.«

Kalifornijski producenti so si prislužili 86 od 95 nagrad na festivalu NYIOOC, ostalo pa zaslužijo producenti iz Arizone, Floride, Oregona in Teksasa.

Najuspešnejši proizvajalec zunaj Golden Statea je bil iz Oregona Oljčni mlin Durant, ki si je prislužila dve zlati priznanji in srebrno priznanje.

Poleg soočanja z nizkimi temperaturami je Paul Durant dejal, da se mora ekipa navaditi na novo najsodobnejšo rezkalno opremo Pieralisi. (Foto: Durant Olive Mill)

"Vpliv [zmage NYIOOC nagrad] je vsako leto več in več,« je dejal solastnik Paul Durant. ​,war"To dokazuje, da smo v loku mnogih let in številnih izzivov sposobni dosledno izdelovati visokokakovostna oljčna olja, na katera se naše stranke zanesejo. Še naprej utrjuje naš ugled vodilnega proizvajalca.«

O pionirski proizvajalec oljčnega olja je dejal, da so morali pridelovalci oljk v Oregonu premagati znatno zmrzal, zaradi česar se je zmanjšala količina sadja, ki so ga lahko pobrali.

"To je že tretje leto zapored, da je bil del pridelka izgubljen,« je dejal Durant. ​,war"Za rastno sezono 2024 smo namestili vetrne stroje, da bi zmanjšali tveganje in upamo, da si bomo pridobili dodaten čas za žetev.«

Na drugi strani države proizvajalci zadaj 15 oljk slavil tri srebrne nagrade za ekstra deviška oljčna olja, proizvedena na Floridi in v Kaliforniji, kar je bilo prvo priznanje podjetja na svetovnem tekmovanju.

15 Ustanovitelj podjetja Olives Stuart Alfonso pregleduje oljke Arbequina v nasadu podjetja na Floridi. (Fotografija: 15 oljk)

"Nagrada na tem natečaju nam omogoča, da globoko zadihamo in uživamo v sadovih našega dela,« je povedala solastnica Krisi Groce. ​,war"Trdo delamo na izobraževanju javnosti o kakovosti ekstra deviškega oljčnega olja in ta nagrada potrjuje naše besede.«

Podjetje si je prislužilo nagrade za par mešanic na osnovi Arbequine in mešanico na osnovi Frantoija.

"Naša proizvodnja je trenutno na Floridi in v Kaliforniji,« je dejal Groce. ​,war"Proizvajamo mešanico oljčnih olj neposredno iz naše proizvodnje, ki smo jo prijavili na tekmovanje. Naše oljke Arbequina res dobro uspevajo tukaj na Floridi, naše toskanske sorte iz Kalifornije pa so popolna nagrajena mešanica.«

Groce je dejal, da ima 15 oliv izjemno proizvodno sezono v Kaliforniji. Kot vedno je žetev v subtropski Floridi predstavljala vrsto izzivov.

"Proizvodnja na Floridi ima veliko izzivov. Smo v tropskem podnebju – zelo vlažnem in deževnem – in ko pride do žetve, vas bodo komarji požvečili,« je dejala. ​,war"Žetev pobiramo od začetka do sredine avgusta, ko je vroče in mokro, hrošči pa so neprizanesljivi. Ključno je imeti družino in prijatelje, ki želijo sodelovati v tem procesu.«

Na jugozahodu proizvajalci, ki stojijo za prvim komercialnim proizvajalcem oljčnega olja Arziona slavil srebrno priznanje na 2024 NYIOOC. To je bilo že tretje priznanje podjetja s tekmovanja, a prvo iz oljk, pridelanih izključno v Arizoni.

Ustanovitelj Perry Rea sadi nova oljčna drevesa v Arizoni (Foto: Queen Creek Olive Mill)

"Veliko naših domačini in obiskovalci Vedno se bomo spraševali, kakšno kakovost ekstra deviškega oljčnega olja lahko proizvaja proizvajalec iz Arizone, ker smo edini, ki to počnemo,« je dejal John Rea, predsednik Mlin oljk Queen Creek. ​,war"Ta nagrada se zdi še posebej posebna, ker je bil doseženi izdelek ustvarjen iz oljk, pridelanih in mletih na naši kmetiji v Queen Creeku v Arizoni.”

Rea je dejal, da je glavni izziv, s katerim se sooča pri proizvodnji nagrajenega ekstra deviškega oljčnega olja, časovna razporeditev letine, ki se razlikuje od vseh drugih ameriških proizvajalcev zaradi puščavsko-celinskega podnebja v Arizoni.

"Žetev v Arizoni je zaradi podnebja nekoliko pozneje v letu kot v Kaliforniji,« je dejal, ​,war"zato moramo ves november in začetek decembra pozorno spremljati gozd."