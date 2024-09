Univerza v Kaliforniji je izdala priročnik o gojenju oljk za proizvodnjo olja

Ekipa, ki stoji za kmetijskimi in naravnimi viri Univerze v Kaliforniji (UCANR), je na novo objavila Priročnik za pridelavo oljk za olje upa, da bo priročnik pomagal podpreti rastoči državni sektor oljčnega olja.

V zadnjem desetletju so površine, namenjene pridelavi oljčnega olja, presegle površine namiznih oljk v Kaliforniji, ki je odgovorna za tako rekoč celotno severnoameriško proizvodnjo oljčnega olja.

Vendar so edine referenčne knjige UCANR, povezane z oljkami, ostale izvirne Priročnik za pridelavo oljk, objavljeno leta 1953 in revidirano leta 1994 in 2005, in Priročnik o ekološki pridelavi oljk, objavljeno leta 2007.

Oglejte si tudi: Oljčno olje za telebane želi izobraževati potrošnike, razbijati pogoste mite

"O Priročnik za pridelavo oljk je bil večinoma za pridelovalce namiznih oljk,« je povedala Selina Wang, sotehnična urednica knjige in izredna profesorica na oddelku za živilsko znanost in tehnologijo Univerze v Kaliforniji v Davisu. ​,war"To je prvi proizvodni priročnik za oljkarje.”

"Želeli smo, da je ta knjiga preprost, praktičen in primeren priročnik za oljkarje,« je dodala. ​,war"Nekateri pisci poglavij so akademiki, kot sem jaz, vendar smo imeli profesionalce iz industrije, ki že desetletja opravljajo praktično delo, da bi jih pregledali in zagotovili, da so informacije praktične in preproste za sledenje.«

Skupaj z UC Davis Olive Center ustanovitelj Dan Flynn in Louise Ferguson, se je Wang odločil, da bo po korakih ustvaril oris vsega, kar mora oljkar vedeti o postavitvi, sajenju, obiranju in vzdrževanju sadovnjaka.

Knjiga vključuje uvod v zgodovino industrije in Kalifornijo stopnje oljčnega olja in standardi, ki jim sledijo poglavja, ki obravnavajo fiziologijo oljk, ravnanje s tlemi in hranili, vzdrževanje krošenj, identifikacijo in zatiranje plevela in škodljivcev, vključno z oljčna sadna muha in oljčni list, bolezni oljk in obiranje oljk.

Tehnični uredniki so povedali, da lahko knjiga pomaga pridelovalcem oljk, da postanejo bolj učinkoviti in vzdržljivi.

Medtem ko se knjiga osredotoča predvsem na oljčni nasad, je tudi poglavje o mletju oljk, shranjevanju oljčnega olja in obravnavanju nekaterih stranskih proizvodov mletja oljk.

"Vsako poglavje je napisal nekdo, ki je to temo preučeval večino svoje kariere,« je dejal Wang. Na primer, vodilni rastlinski fiziolog je napisal poglavje o fiziologiji, entomolog pa je napisal poglavje o identifikaciji in nadzoru škodljivcev.

"Mislim, da je knjiga močna in celovita, saj je ni napisala ena oseba,« je dodal Wang. ​,war"Ni mogoče biti strokovnjak za žetev, mletje, pridelavo, škodljivce in vse drugo.«

Knjiga se osredotoča na oljčne nasade z visoko gostoto in visoko gostoto, s poglavji, ki obravnavajo lokacijo, razmik med drevesi, zahteve glede namakanja in ustrezne sorte.

"Za izbiro mesta in pripravo zemljišča nudimo informacije o zbiranju in pošiljanju vzorcev zemlje in vode za testiranje, vključno s tem, kaj je treba testirati ... da ugotovimo, kaj je pomanjkljivo, in nato ugotovimo, ali obstaja potreba po dodatku,« je dejal Wang.

Medtem ko priročnik ne obravnava izrecno sprememba podnebja ali regenerativne kmetijske prakse, pridelovalcem oljk pojasnjuje, kako razmišljati o namakanju in razpoložljivosti vode ter kako čim bolj zmanjšati fitosanitarne vnose.

"Želeli smo, da je ta priročnik za vsakega pridelovalca, ne glede na velikost in njihovo kmetijsko prakso,« je dejal Wang.

Delo na 273-stranski knjigi se je začelo med pandemijo Covid-19 in je trajalo skoraj štiri leta. Wang je dejal, da je bil eden glavnih izzivov ohraniti jedrnato pisanje. ​,war"Želeli smo zagotoviti, da se to ne bere kot učbenik ali znanstveni rokopis,« je dejala.

Vendar pa vsako poglavje vsebuje obsežna priporočila za branje za vse, ki jih zanima katera koli tema.

Kalifornijska komisija za oljčno olje je financirala priročnik. Zaradi tega bo državna neprofitna organizacija prejela okoli 150 izvodov knjige, ki jo bo razdelila svojim članom, med katerimi so največji oljkarji in proizvajalci oljčnega olja v državi.

Kljub temu je Wang dejal, da komisija upa, da bo prodala veliko več izvodov v Kaliforniji, širše v Združenih državah in na mednarodni ravni. Če bo povpraševanje po izvodih v drugih jezikih, Wang predvideva, da bo založnik knjigo pripravljen prevesti.

"Naslednjo pomlad bomo mi trije [Flynn, Sherman in Wang] potovali po Kaliforniji od severa do juga z nekaterimi pisci poglavij,« je dejal Wang. ​,war"Na vsakem postanku se bomo pogovarjali o najpomembnejših informacijah iz priročnika in se osredotočili na določen regionalni problem.”

Wang je na primer dejal, da bodo v bolj sušnih regijah Kalifornije trije tehnični uredniki razpravljali o namakanju in upravljanju z vodo. Obalnem območju se bodo poglobili v monitoring in ublažitev vplivov oljčne muhe.

O Priročnik za pridelavo oljk za olje je na voljo za 90 $ (82 €) na UCANR katalog.