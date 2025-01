Urugvaj pričakuje oživitev žetve

Po a razočarajoča letina leta 2024 urugvajsko ministrstvo za kmetijstvo, živinorejo in ribištvo pričakuje, da se bo proizvodnja oljčnega olja leta 2025 ponovno povečala.

Po predhodnih podatkih zasebnega sektorja je Urugvaj leta 614 pridelal 2024 metričnih ton oljčnega olja, kar je približno ena tretjina celotnega pridelka leta 2023 in 63 odstotkov pod petletnim povprečjem.

Brazilija in Združene države so v tem sektorju velike stave za ekstra deviško oljčno olje ... V primeru Brazilije gre za prednostni vstop, ki ga odobri Mercosur, in geografsko bližino. - María Noel Ackermann, ekonomistka, Ministrstvo za kmetijstvo, živinorejo in ribištvo

"Učinki zgodovinske suše, ki jo je država doživela leta 2023, so se odrazili v rezultatih močno zmanjšane letine leta 2024,« je v letno poročilo o pridelku.

Vendar je Noel Ackermann obete za letino 2025 opisal kot ​,war"ugoden« po mokri zimi in blagih spomladanskih temperaturah povzročil pozitiven nastanek plodov.

"Obeti za leto 2025, ob zaenkrat boljših vremenskih razmerah, so ugodni, z ustreznim cvetenjem in obetavnim nalaganjem plodov,« je zapisala.

Več proizvajalcev, vključno z največji v državi, potrdil za Olive Oil Times da bo letina 2025 veliko boljša od letine 2024, vendar verjetno ne bo dosegla 2,047 ton, proizvedenih leta 2023.

Naraščajoča proizvodnja – Urugvaj je v zadnjih petih letih proizvedel skoraj sedemkrat več oljčnega olja letno v primerjavi s prejšnjimi petimi leti – je spremljala naraščajoča poraba.

"Ocenjena poraba oljčnega olja in olje iz oljčnih tropin v Urugvaju v zadnjih treh letih v povprečju okoli 1,800 ton, malo več kot pol litra na prebivalca,« je zapisal Noel Ackermann. ​,war"S srednjeročnega vidika je očiten naraščajoči trend, saj je bila nacionalna poraba pred desetletjem okoli 1,400 ton.«

Lokalna proizvodnja zdaj predstavlja vedno večji delež urugvajske porabe in predstavlja približno polovico nacionalne prodaje oljčnega olja.

Približno polovica nacionalne proizvodnje se proda prek trgovcev na debelo in supermarketov, pri čemer se 30 odstotkov proda neposredno potrošniku, nadaljnjih 19 odstotkov pa se proda kot izdelki z belo oznako.

Belo oljčno olje Oljčno olje z belo oznako proizvaja eno podjetje, vendar se prodaja pod blagovno znamko drugega podjetja, kar trgovcem na drobno ali distributerjem omogoča, da ga tržijo kot svoj izdelek. Praksa je običajna med velikimi trgovci na drobno in verigami trgovin z živili.

Tako kot povsod drugod tudi pri slabe svetovne letine v pridelovalnih letih 2022/23 in 2023/24 povzročila cene oljčnega olja dvigniti v Urugvaju.

Podatki Državnega inštituta za statistiko so pokazali, da so se maloprodajne cene oljčnega olja leta 23 zvišale za 2023 odstotkov, v prvih desetih mesecih leta 15 pa za 2024 odstotkov.

"Spremembe v vedenju potrošnikov, usmerjene v bolj zdravo, bolj naravno, varno in kakovostno hrano, ponujajo možnosti za večji razvoj sektorja v prihodnosti,« je zapisal Noel Ackermann.

Kombinacija slabih letin v večjem delu sveta oljčnega olja in razmeroma močne domače proizvodnje v zadnjih letih je povzročila, da so uvožena oljčna olja izgubila tržni delež v Urugvaju.

Po podatkih ministrstva je uvoz urugvajskega oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin leta 695 dosegel 2023 ton, kar je 20 odstotkov manj kot leto prej.

V prvih desetih mesecih leta 2024 je Urugvaj uvozil 552 ton oljčnega olja, kar je devet odstotkov manj kot v enakem obdobju leta 2023.

Noel Ackermann je dejal, da nadaljnje zmanjševanje uvoza kljub zelo nizki letini leta 2024 kaže, da se je poraba zmanjšala, verjetno zaradi višjih cen.

Kljub zmanjšanim količinam je uvoz oljčnega olja po vrednosti v prvih desetih mesecih leta 4.5 dosegel 4.37 milijona dolarjev (2024 evra), kar je 28 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2023.

Največji vrednostni uvoz urugvajskega oljčnega olja predstavlja Argentina, 37 odstotkov, ki je v zadnjih dveh letih pridobila tržni delež zaradi slabih letin v Španiji in Italiji. Uvoz iz obeh evropskih držav je znašal 35 odstotkov oziroma 23 odstotkov.

Naraščajoča proizvodnja je povzročila tudi povečanje izvoza oljčnega olja, zlasti v sosednjo Brazilijo.

Od aprila 2023 do marca 2024 (komercialno leto 2023/24 v Urugvaju) je izvoz dosegel 638 ton v vrednosti 4.5 milijona USD, kar je 20-odstotno povečanje prodane količine in 87-odstotno povečanje ustvarjenega prihodka. Osemdeset odstotkov izvoza je bilo ekstra deviško olivno olje, ostalo pa ustreza deviški.

Vendar pa bodo te številke dramatično nižje za poslovno leto 2024/25. Od aprila do oktobra so urugvajski proizvajalci izvozili 52 ton oljčnega olja, kar je 88 odstotkov manj kot v enakem obdobju prejšnjega leta, v vrednosti 608,000 dolarjev (590,000 evrov).

Medtem ko je bilo skoraj vse deviško oljčno olje izvoženo v Španijo, da bi ga mešali in ponovno izvozili, sta dve tretjini izvoza ekstra deviškega oljčnega olja šli v Brazilijo, sledijo ji Španija, Združene države in Argentina.

"Brazilija in Združene države so v sektorju velike stave za ekstra deviško oljčno olje,« je zapisal Noel Ackermann. ​,war"Te države so močne svetovne uvoznice, z naraščajočo porabo in proizvodnjo, ki ne zadostujeta lokalnemu povpraševanju.«

"V primeru Brazilije je tu prednostni vstop, ki ga omogoča Mercosur, in geografska bližina, ki določa nižje stroške transporta,« je zaključila. ​,war"Združene države so privlačne, ker je to trg, ki najbolje plača izdelek (lani je bil prodan za več kot 8,000 $ (7,760 €) FOB na tono).«