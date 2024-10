Zmage na svetovnih tekmovanjih prinašajo olajšanje proizvajalcem južnega stožca

Pridelovalci v južnem stožcu Južne Amerike so premagali zahtevne letine in v nekaterih primerih skokovito visoke proizvodne stroške, da so ustvarili nagrajeno kakovost ekstra deviško olivno olje.

Kmetje in mlinarji iz Argentina, Čile in Urugvaj skupaj osvojil 12 nagrad od 20 prijavljenih na tekmovanju 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition​,war"s delitev južne poloble.

Čilski proizvajalci, ki so doživeli 30 odst upad proizvodnje leta 2024 je dal 15,000 metričnih ton oljčnega olja po letini, ki so jo zaznamovale ekstremne vremenske razmere in ​,war"izven leta. '

Trije kmetje in mlinarji iz Čila so skupaj osvojili pet zlatih in dve srebrni nagradi na tekmovanju.

Oglejte si tudi: Proizvajalci južne poloble žanjejo nagrade zahtevne letine

Dolgoletni udeleženec in zmagovalec Alonsovo oljčno olje praznovalo rekordno leto in si prislužilo štiri zlate nagrade za Coratino zgodnje trgatve, Coratino srednje intenzivnosti, Pical in srednjo mešanico.

V bližini, producent zadaj Olivos de Ruta del Sol slavil z zlatimi in srebrnimi nagradami za srednjo in občutljivo mešanico, polnjeno pod blagovno znamko Deleyda.

"Zelo smo veseli in počaščeni s to nagrado, natečajem, v katerem smo sodelovali že šestič in smo z našima Deleyda Premium in Deleyda Fine Selection prejeli šest zlatih nagrad,« je dejal izvršni direktor Fernando Carrasco Spano.

Fernando Carrasco Spano obira zgodaj, žrtvuje količino za kakovost. (Foto: Olivos de Ruta del Sol)

Nahaja se 150 kilometrov južno od Santiaga večkratno NYIOOC zmagovalec je prišlo do rahlega zmanjšanja proizvodnje, zlasti zaradi nizke ravni kopičenja olja v oljkah, zaradi česar je visokokakovostno mletje lahko izziv.

"Da bi zagotovili kakovost, imamo strategijo zgodnjega obiranja, ki išče oljke na zgodnji točki zrelosti, kjer oljke povečajo svoj potencial za arome in okuse,« je dejal Carrasco Spano.

"Zavedamo se, da gre to iskanje kakovosti v nasprotni smeri maksimiranja učinkovitosti, vendar smo pri Deleydi predani doseganju diferencialnih arom in izkušenj, za katere smo bili nagrajeni v preteklih letih,« je dodal.

Carrasco Spano je dejal, da je zmaga na svetovnem tekmovanju pomemben pokazatelj kakovosti za potrošnike, ki zagotavlja letne dokaze, da je podjetje sledilo najboljšim praksam, potrebnim za proizvodnjo visokokakovostnega izdelka.

VEČ Čile, ki se nahaja v puščavi Atacama na severu države, je bil tretji čilski dobitnik medalje, ki si je prislužil srebrno nagrado za nežen Frantoio.

Na drugi strani Andov sta dva proizvajalca iz z vinom prepojene Mendoze v Argentini slavila zlati nagradi na dogodku 2024. NYIOOC.

Olivares de Don Ignacio prejel zlato nagrado za Patagonia Gourmet Blend, srednje intenzivno mešanico oljk Arbequina, Arauco in Frantoio, ustekleničeno z ZGO Mendoza certificiranje.

Miguel Zuccardi, vodja proizvodnje oljčnega olja pri Družina Zuccardi, je bil drugi državni zmagovalec. Podjetje si je prislužilo zlato priznanje za ekološki medij Arauco, ki ga je na natečaj prijavil Manicaretti italijanski uvozniki hrane.

Familia Zuccardi se osredotoča na proizvodnjo ekstra deviškega oljčnega olja iz lokalne sorte Arauco. (Foto Familia Zuccardi)

"Zelo smo veseli tega priznanja pri NYIOOC,« je dejal Zuccardi. ​,war"Menimo, da je dobro pripeljati olja iz naše regije na prestižna tekmovanja, kot je to, in predvsem širiti našo sorto Arauco, ki ima v naši regiji bogato zgodovino.«

"Čeprav gre za sorto, namenjeno predvsem pridelavi namiznih oljk, smo se že na začetku našega projekta odločili zanjo in tvegali lansiranje prvega enosortnega olja iz Argentine, pridelanega s sorto Arauco,« je dodal. ​,war"Gre za sorto z zelo dobro rodnostjo, zato se njena pridelava ohranja že več kot štiri stoletja.«

oglas

oglas

Nagrada je olajšanje za družino Zuccardi, potem ko je zimska zmrzal poškodovala drevesa, preden so zacvetela. V kombinaciji z an ​,war"izven leta,« je to povzročilo a ​,war"precej nizka letina v 2024.

"Letos smo se odločili za večji delež ročnega obiranja, da bi pospešili tempo obiranja in zagotovili neoporečnost plodov,« je dejal Zuccardi. ​,war"V letu, ko je na drevesih manj plodov, je zorenje pospešeno, zato smo se odločili za koncentracijo pridelka v krajšem času.«

"Na industrijski ravni uporabljamo izboljšave, ki nam omogočajo, da vsako leto bolje poskrbimo za proces pridobivanja olja,« je dodal. ​,war"Tu gre za nenehne izboljšave in vsako leto se osredotočamo na inovacije industrijskih vidikov, ki dajejo prednost ohranjanju svežih arom in okusov nedavno obranih oliv ter ohranjanju antioksidantnih spojin v olju.«

Zuccardi upa na to NYIOOC nagrada bo podjetju pomagala povečati svoj tržni delež v ZDA.

Skupaj s kmeti in mlinarji v Argentini in Čilu, Dva največja v Urugvaju podjetja, ki proizvajajo oljčno olje, so skupaj prejela tri nagrade na svetovnem tekmovanju.

Nagrajeni urugvajski proizvajalec Nuevo Manantials obira v vzhodni regiji Rocha. (Foto: Nuevo Manantial)

Na osnovi Maldonada Agroland je prejel zlato in srebrno nagrado za svoje srednje mešanice, Corte Italiano in Bivarietal, polnjene pod blagovno znamko Colinas de Garzón.

Medtem so v sosednjem Rochu Novi Manantial je prejel srebrno nagrado za svojo blagovno znamko Olivares de Rocha, občutljivo mešanico.

"Za nas je to priznanje zelo pomembno,« je povedala María José Morín, vodja trženja obeh podjetij. ​,war"Še posebej v tem posebnem letu je to kot spodbuda, spodbuda za celotno ekipo, ki je veliko trpela zaradi vsega, kar je bila izguba pridelka.«

Čeprav uradni podatki še niso bili objavljeni, mnogi v Urugvaju pričakujejo precejšnjo upad proizvodnje zaradi dvoletne zgodovinske suše, ki ji je med žetvijo sledil dež.

"Nagrade nam dajejo moč in spodbudo za nadaljevanje, saj vemo, da je dobro delo vedno prepoznano kljub težavam,« je dejal Morín.

Dodala je, da naj bi nagradi obema podjetjema pomagali povečati izvoz v Brazilijo in ZDA.

"Zlasti ZDA so nam nagrade v veliko pomoč, saj odpirajo vrata,« je dejala in poudarila, da nagrada ameriškega tekmovanja lokalnim distributerjem in uvoznikom dokazuje kakovost na način, ki ga nagrade od drugod morda ne.

Čeprav je do žetve leta 2025 še daleč, je Familia Zuccardi dejala, da so razmere v nasadih dobre. (Foto: Familia Zuccardi)

Čeprav je na južni polobli še prezgodaj za napoved žetve leta 2025, so proizvajalci na južnem stožcu poročali o obilnem cvetenju in so optimistični.

"Drevesa so lepa s številnimi cvetovi, vendar moramo videti, kako se plodovi razvijajo,« je dejal Morín. ​,war"Zdi se, da je napoved zelo dobre letine, vendar moramo počakati in videti.«

V Argentini, kjer je proizvodnja padla z rekordnih 40,000 ton leta 2023 na približno eno tretjino leta 2024, Zuccardi pričakuje oživitev proizvodnje za leto 2025.

"Pomlad, ki se začenja, prinaša bogatejše cvetenje, za katerega upamo, da bo obrodilo sadove,« je zaključil. Na srečo smo imeli dobro zimo z dobrimi snežnimi padavinami v gorovju Andov, ki je odločilno pri razpoložljivosti vode in polnjenju vodonosnikov v puščavskih regijah, kot je Mendoza.«