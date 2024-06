Nasadi, odporni na Xylella, so prihodnost apulijskega oljčnega olja

Med dvodnevnim dogodkom v Lecceju in Bariju so strokovnjaki in raziskovalci pregledali znanstvena dognanja in razpravljali o prihodnosti proizvodnje oljčnega olja v Xylella fastidiosa-prizadeta regija Puglia.

Many native olive trees have been killed, but some have sur­vived. If they are not severely affected, we must try to them alive until research enables their recov­ery. - Giuseppe Lima, rastlinski patolog, Univerza v Moliseju

Trajnostno upravljani intenzivni oljčni nasadi odpornih kultivarjev, s poudarkom na visokokakovostni pridelavi, so se izkazali kot cilj za kmete in mlinarje v južni italijanski regiji, kjer obstaja vse večje soglasje, da smrtonosne bakterije ni mogoče izkoreniniti.

"Ta obisk je pomemben, saj predstavlja redek primer dobrega sodelovanja med raziskovalci in zainteresiranimi stranmi, ki dejavno prispevajo k našim programom,« je povedal Donato Boscia, vodilni rastlinski virolog na Inštitutu za trajnostno varstvo rastlin italijanskega nacionalnega raziskovalnega sveta (CNR). ), do Olive Oil Times.

"V tem objektu je majhno polje za ohranjanje zarodne plazme oljk, ki je del tekočega programa za genetsko izboljšanje,« je dodal. ​,war"Poleg tega obstaja rastlinjak, financiran z donacijami bralcev revije Merum, klimatska komora, ki jo je zagotovil Unaprol, in nova hiša z zaslonom, ki jo je financirala organizacija Save the Olives. podpira Helen Mirren«.

Strokovnjaki menijo, da nova usklajena pobuda ponuja upanje za zaščito obstoječih oljčnih nasadov in omejitev nadaljnjega širjenja podvrste pauca Xylella fastidiosa na neprizadeta ozemlja.

Deset let po pojav Xylella fastidiosa, ki je po splošnem prepričanju sprožila sindrom hitrega propadanja oljk in uničila milijone dreves, ostaja Puglia najpomembnejša regija za proizvodnjo oljčnega olja v Italiji.

"Prisotnost Xylelle na ozemlju Apulije je dosegla izjemno kompleksnost,« je dejal Boscia. ​,war"Nove ugotovitve v osrednji Pugliji so identificiral drugo Xylella podvrste, kot je Xylella multiplex, ki je potencialno nevarna za vinogradništvo, ni pa pomembna težava za oljke.«

"Vendar ta kompleksnost zahteva večplasten pristop k prizadevanjem za zadrževanje in izkoreninjenje,« je dodal.

Kmetijske organizacije in organizacije proizvajalcev, kot so Coldiretti, Unaprol in Cai Consorzi Agrari d'Italia, so začele projekt za pomoč pridelovalcem oljk pri ponovnem sajenju sort, odpornih na Xylella.

Cilj je posaditi približno tri milijone novih oljk, kar je le delček od 21 milijonov, ki jih je Xylella izgubila. Ta pobuda vključuje zagotavljanje certificiranih visokokakovostnih odpornih rastlin, tehnično podporo za pripravo zemlje ter specializirano agronomsko in fitopatološko svetovanje.

"Širjenje Xylelle je doseglo točko, ko izkoreninjenje ni več mogoče. Naučiti se moramo sobivati ​​z njim,« je dejal David Granieri, predsednik Unaprola.

Boscia je poudaril, kako obsežne operacije spremljanja Xylelle so raziskovalcem in zainteresiranim stranem dale pomembno znanje o bakterijah.

"To je rezultat programa nadzora, ki ga izvaja regija Puglia, ki je edinstven na svetu, z več kot 250,000 analizami na leto in 250 opazovalnimi postajami, namenjenimi spremljanju vektorjev,« je dejal, ko je imel v mislih populacijo žuželk, kot so hrošči, odgovorne za širjenje bakterij.

"Ta dejavnost je dolgoročno in morda tudi srednjeročno nevzdržna. Ni ga mogoče izvažati, ker ne morete zahtevati od drugih regij ali držav, da ga ponovijo z enako količino sredstev,« je dodal Boscia, pri čemer se je skliceval na naraščajoče število različnih sevov Xylella, ki jih najdemo po vsem Sredozemlju.

"Kljub temu so te operacije zagotovile precejšnje podatke v primerjavi s tistimi, ki so bili znani pred desetletjem,« je opozoril.

Obvladovanje populacij vektorskih žuželk gre z roko v roki s kmetijskimi praksami in postopki, ki dajejo upanje za preživetje oljk na prizadetih območjih.

"Many native olive trees have been killed, but some have sur­vived. If they are not severely affected, we must try to them alive until research enables their recov­ery,” said Giuseppe Lima, plant pathol­o­gist and pro­fes­sor at the University of Molise.

A vet­eran plant pathol­ogy researcher, Lima now coor­di­nates the mul­ti­dis­ci­pli­nary research ini­tia­tive Integroliv, which aims to coun­ter­act the effects of Xylella on olive grow­ing in affected areas sus­tain­ably.

"To effec­tively counter such an insid­i­ous enemy, spe­cific, sin­gle inter­ven­tions in the region are insuf­fi­cient,” he said. ​,war"Združevanje različnih pristopov v kompleksnih protokolih je ključnega pomena za povečanje njihove učinkovitosti.«

"Novi model sodelovanja je odprt za vse,« je dodal Lima. ​,war"Our approach aims to be a model of inves­ti­ga­tion and work, as we can­not expect a sin­gle project to encom­pass all pos­si­ble com­pe­ten­cies and solu­tions.”

"Ta pristop zagotavlja, da se novo znanje in tehnike lahko vključijo v stalna prizadevanja za boj proti Xylella, ko se pojavijo,« je nadaljeval.

Namen več nacionalno financiranih raziskovalnih projektov, kot sta projekta Reach-Xy in Omibreed, je odkriti, kaj je v ozadju genetske odpornosti Xylelle, izboljšati infrastrukturo biološke varnosti, nadzorovati vektorje in spodbujati trajnostno rabo vode v oljčnih nasadih.

Drugi prispevki na dogodku so vključevali projekt 1LiveXylella, ki razvija inovativne tehnologije za diagnostiko Xylella, in projekt SOS, ki se je osredotočal na zmanjšanje populacije vektorjev žuželk.

"Ta dogodek je dokaz duha sodelovanja znanstvene skupnosti in lokalnih zainteresiranih strani v Pugliji,« je dejal Lima. ​,war"Združuje strokovno znanje iz vse Evrope, da se spopade s skupnim izzivom.«

He added that the new olive trees in Xylella-affected areas, cur­rently rep­re­sented by non-native vari­eties, must fol­low mod­ern, ratio­nal agro­nomic man­age­ment mod­els to ensure their suc­cess.

These mod­els will be based on four olive cul­ti­vars demon­strat­ing high resis­tance to Xylella fas­tidiosa: Leccino, Lecciana, FS17 and Leccio del Corno.

"Te sorte so odporne in tolerantne, vendar niso imune,« je dejal Lima. ​,war"To pomeni, da nas ne more zavesti, da lahko, tako kot v preteklosti, preprosto sadimo oljke in se zanašamo na srečo.«

Continuous field man­age­ment and mon­i­tor­ing will keep new semi-inten­sive and inten­sive olive plan­ta­tions in good health and pro­duc­tiv­ity.

"V teh novih oblikah intenzivnega in polintenzivnega gojenja oljk se bodo povečali fitosanitarni problemi, ki bodo zahtevali več gnojil in fitofarmacevtskih sredstev kot tradicionalne metode,« je opozoril Lima.

"The pro­to­cols [being devel­oped] aim to coun­ter­act Xylella and other pathogens to keep the trees of both native and new vari­eties in good health and pro­duc­tiv­ity,” he added.

According to Lima, the dev­as­ta­tion caused by Xylella has harmed the Apulian land­scape and iden­tity. However, a new future can emerge from this adver­sity, char­ac­ter­ized by higher-qual­ity olive oil than in the past.

"In the Salento area, olives from those huge, mag­nif­i­cent trees were often tra­di­tion­ally col­lected from the ground, result­ing in high acid­ity lev­els in the lam­pante oil,” Lima said.

"Jutri se s sodobnim oljkarstvom in sajenjem racionalnih, polintenzivnih sadovnjakov stvari lahko spremenijo,« je dodal.

In his view, the new groves will be able to con­sider the socio-eco­nomic aspects of mod­ern olive grow­ing, where a work­force can be hard to find and prod­uct qual­ity becomes an essen­tial equire­ment.

"Takšno sodobno oljkarstvo bo zagotovo pripeljalo do pridelave kakovostnejšega olja,« je dejal Lima. ​,war"We are mov­ing towards new forms of olive grow­ing, which could bring more income to olive oil com­pa­nies while con­tribut­ing to the restora­tion of olive grow­ing and the envi­ron­ment in areas affected by Xylella.”