Nagrajeni bratje in sestre. Hvaležni oče je izbral Coratino

Tommaso Infiore, agronom in solastnik podjetja Olio Infiore, je slavil nagrado za prvenec družinske kmetije iz leta 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, ki imenuje priznanje a ​,war"dobrodošlo presenečenje.”

"Prvič sodelujemo na NYIOOC, in bolje ne bi moglo iti,« je dejal Fiore.

Vpliv podnebnih sprememb je začel vplivati ​​na našo pridelavo oljčnega olja … V zadnjih dveh letih je oljkarstvo zahtevnejše kot v preteklosti. - Tommaso Infiore, solastnik, Olio Infiore

Apulijski proizvajalec prislužil zlato priznanje za organsko srednje intenzivno Coratina, pridelano iz družinskih nasadov v Terlizziju, severno od Barija.

"Nagrada nam daje način za merjenje kakovosti našega dela,« je dejal Fiore.

Fiore je dejal, da je priznanje prišlo po zahtevni sezoni, v kateri so bile preizkušene sposobnosti kmetov, da bi ohranili visokokakovosten izdelek.

"Žetev se je začela zelo dobro, saj je po dveh letih odsotnosti končno deževalo,« je dejal Fiore. ​,war"In to je pomembno. Po tem je učinek sprememba podnebja začela vplivati ​​na našo proizvodnjo oljčnega olja, saj smo bili deležni izjemne vročine.«

"Na srečo imamo nekaj virov, kot je namakanje, ki nam je pomagalo. Potem pa je spet začelo deževati septembra in oktobra,« je dodal. ​,war"V zadnjih dveh letih je oljkarstvo bolj zahtevno kot v preteklosti.«

Fiore in njegova ekipa v gozdu uporabljajo vrsto tehnik za ublažitev vplivi ekstremnih vremenskih razmer.

"Sprejemanje posebnih agronomskih praks je lahko koristno,« je dejal. ​,war"Na primer, kameni prah pomaga znižati temperaturo tal, saj njegova bela barva odbija sončno svetlobo in ustvarja hladnejše okolje.«

"Toda tudi s takšnimi tehnikami na igrišču, ko dva meseca ne dežuje in so temperature blizu 45 ºC, je to malo težavno,« je dodal Fiore.

Medtem ko se mnogi proizvajalci oljčnega olja v Pugliji osredotočajo na več kultivarjev, je družina Fiore začela z drevesi Coratina pred desetletji in se še danes osredotoča na endemično sorto.

"Menimo, da smo srečni, saj je naš oče vzgojil vsa drevesa Coratina,« je dejal. ​,war"Naše celotno podjetje je 100-odstotno Coratina. Začeli smo malo po naključju, saj gospodarimo z zemljišči, ki nam jih je zapustil oče.”

"Veliko od naših približno 1,200 dreves je starih med 60 in 150 let,« je dodal Fiore. ​,war"Najmlajši so stari 20 let.”

Olio Infiore je specializirano za gojenje sorte oljk Coratina, ki izvira iz Apulije. (Foto: Olio Infiore)

Coratina, ena od stotih kultivarjev oljk, ki se gojijo v Italiji, je po vsem svetu znana po proizvodnji srednje do robustne ekstra deviška oljčna olja izjemno bogata z polifenoli, ki prispeva k njihovemu koristi za zdravje.

Odkar je nova generacija začela delati na kmetiji, je Fiorejeva družina uvedla številne novosti v nasad in mlin.

"Po kratkem obdobju ocenjevanja smo moj sin, jaz in moja sestra Angela ugotovili, da želimo dodati vrednost temu, kar je naredil naš oče,« je dejal Fiore. ​,war"Tako sem se osredotočil neposredno na agronomijo, medtem ko se je moja sestra izšolala za pokuševalko ekstra deviškega oljčnega olja.”

"Poskušali smo potegniti najboljše iz plodov dreves, ki jih je vzgojil naš oče,« je dodal. ​,war"Začeli smo z eksperimentiranjem. Sprva smo se zanašali na tradicionalne oljčne mline, ki so lahko dostopni na območju, ki je bogato s tradicijo oljkarjenja.«

"Nato smo prešli na sodobnejše tehnike in inovativna sredstva, kar je pomenilo, da smo zapustili starodavne tehnike in zagotovili odličen izdelek,« je nadaljeval Fiore.

Prvi korak novega podjetja je bila uveljavitev kot ekološki pridelovalec. ​,war"Poleg uporabe protokolov ekološkega kmetovanja smo ustavili najpogostejše tradicionalne prakse, kot je oranje zemlje,« je dejal Fiore. Zdaj se osredotočamo na spontano odstranjevanje plevela.«

"Skratka, poskušamo razviti bolj trajnosten pristop do kmetijstva, pristop, ki spoštuje drevo,« je dodal. ​,war"Predvsem pa takšen pristop spoštuje tla in skuša iz leta v leto povečati vsebnost organske snovi v tleh.«

Kamniti prah v oljčnem nasadu pomaga odbijati sončno svetlobo nazaj v ozračje in znižuje temperaturo med drevesi. (Foto: Olio Infiore)

Danes je večina strank Infiore Italijanov. ​,war"Izvažamo zelo malo, saj večino izdelkov porabimo na italijanskem trgu,« je dejal.

"Pred nekaj leti smo nekaj poskusili izvoziti v Združene države in šlo je kar dobro,« je dodal Fiore. ​,war"Še vedno pa tam nimamo distributerja, ki bi kontinuirano in strukturno skrbel za izdelke našega podjetja.”

Medtem ko je velik del italijanske in še posebej Puglia kulturne identitete povezan z oljčnim oljem, je Fiore pripomnil, da prevladujoča kultura oljčnega olja danes predstavlja izziv za visokokakovostnega proizvajalca.

"Oljčno olje je dolgo veljalo za nesrečnega bratranca vina,« je dejal. ​,war"Medtem ko je bilo vino vedno zelo vzvišeno, kot se spodobi, pa oljčno olje še nikoli ni uživalo takšne pozornosti.”

"Morda se je to zgodilo zato, ker oljčno olje velja za začimbo in so ga ljudje tako dolgo uporabljali samo v ta namen,« je dodal Fiore. ​,war"Še danes mnogi ne uporabite za kuhanje«.

Fiore meni, da je izziv, s katerim se soočajo italijanski proizvajalci ekstra deviškega oljčnega olja, razširiti kulturo oljčnega olja v državi na vse vrste kuhanja, s poudarkom na vrednosti, ki jo lahko izdelek doda organoleptičnemu in zdravemu profilu vseh vrst hrane.

Tommaso Fiore

"Stranke morajo videti, da ko kupujejo kakovostno ekstra deviško oljčno olje, ne izberejo le dobrega izdelka – ne le preproste začimbe,« je dejal Infiore. ​,war"Predstavljajo sestavino, ki je dobra in zdrava zaradi edinstvene vsebnosti, kot so fenoli.”

Da bi pomagal zgraditi ta nov kulturni okvir za spoštovanje ekstra deviškega oljčnega olja, Tommaso Fiore pogosto spremlja svoje stranke v svoje nasade, da bi jih poučil o širšem pristopu k uživanju oljčnega olja.

"Ko si naše stranke želijo ogledati naše oljke, sem zelo vesel, da grem z njimi, ker je zame bistveno, da jim pokažem, od kod prihaja ekstra deviško oljčno olje, ki ga uživajo,« je dejal.

"Poleg tega razpravljam o naši rodovitni, travnati zemlji, na katero sem zelo ponosen,« je dodal Fiore. ​,war"Trenutno so naši sadovnjaki živahni in dišijo po cvetočih ognjičih.«