Najboljše blagovne znamke oljčnega olja dajejo CIIE sijaj

China International Import Expo (CIIE), ki vsako leto poteka v Šanghaju od 5. do 10. novembra, predstavlja številna vrhunska oljčna olja z vsega sveta. (Fotografija/IC)

Oljčno olje, bogato z zdravimi enkrat nenasičenimi maščobami in antioksidanti, je postalo trendovsko ​,war"superhrana« v zadnjem času.

Kitajski mednarodni uvozni sejem (CIIE) je prvi svetovni sejem na nacionalni ravni z uvozno temo, na katerem so v zadnjih šestih izvedbah sodelovale številne svetovno znane blagovne znamke oljčnega olja.

Fabio Maccari, glavni izvršni direktor Salova, največjega italijanskega proizvajalca oljčnega olja, je dejal, da je podjetje s sodelovanjem na prvem CIIE leta 2018 pridobilo veliko poslovnih priložnosti.

Naslednje leto je Salov nadaljeval s sodelovanjem na drugi izdaji sejma s svojim velikim razstavnim prostorom Bright Food, ki je vključeval vse glavne blagovne znamke v lasti skupine.

Predstavila je svojo celotno ponudbo oljčnih olj in promovirala njihovo uporabo v vsakdanjem življenju z zanimivimi kuharskimi šovi in ​​izobraževalnimi dogodki, kar je dodatno pokazalo mednarodni razvoj in rast podjetja na kitajskem trgu.

Sirska podjetja so prav tako videla letni CIIE kot priložnost za predstavitev svojega blaga in vzpostavitev opore na obsežnem kitajskem trgu.

Yassin Diab, regionalni vodja prodaje za sirsko blagovno znamko izdelkov iz oljčnega olja, je dejal, da je vesel, da je njegova blagovna znamka več predstavljena na Kitajskem in da njegovi kitajski partnerji pomagajo razširiti doseg njegovega blaga.

"Prek sejma bi radi našo blagovno znamko naredili bolj prepoznavno na kitajskem trgu,« je dejal.

Na deželni razstavi CIIE 2021 je Sirija navdušila udeležence s svojim poudarjenim milom Aleppo, ki je izdelano iz naravnega sirskega oljčnega olja in lahko nudi nežno nego kože.

Na uro so prodali približno 150 kosov mila, saj so bili izdelki zelo všeč obiskovalcem.

Libanon, Ciper, Maroko in Tunizija so med drugimi državami, ki so na CIIE predstavile svoje izdelke iz oljčnega olja.

Ker oljčno olje postaja vse bolj priljubljeno na kitajskem trgu, se pričakuje, da se bo na sedmem CIIE, ki bo potekal od 5. do 10. novembra 2024 v Šanghaju, pojavilo več povezanih vrhunskih izdelkov, da bi raziskali nešteto tržnih priložnosti Kitajske.

Manj kot 150 dni je do začetka CIIE 2024. Po podatkih urada CIIE je do zdaj več kot 325,000 razstavljavcev rezerviralo 1,000 kvadratnih metrov poslovnih razstavnih površin, kar je preseglo šesto izdajo.

