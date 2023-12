31 Celoten tečaj za pridobitev certifikata Sommelier v Londonu

Nadebudni sommelierji oljčnega olja od Istanbula do Ottawe so se v začetku tega meseca zbrali na CIEE Global Institute v okrožju Bloomsbury v Londonu, da bi se udeležili Oljčno olje Sommelier Certification Program.

Po petih dneh je 31 udeležencev zaključilo tečaj, ki je zajemal oceno kakovosti oljčnega olja, pridelavo in zgodovino, obiranje in proizvodnjo, koristi za zdravje, kemija, regije in kultivarjev, standardi in ocene, kulinarične aplikacije in izobraževanje potrošnikov.

Mislil sem, da je prišel čas, da se naučim ocenjevati kakovost oljčnega olja. Tečaj se mi je zdel izjemno dober. Nad mojimi pričakovanji. - Mehmet Taki, upravitelj premoženja in proizvajalec oljčnega olja

"Program je čudovit; vse je pokrito,« je povedala Christianne Noordermeer Van Loo, neizvršna direktorica v zdravstvenem, finančnem in kulturnem sektorju, ki je pripotovala z Nizozemske. Olive Oil Times.

Noordermeer Van Loo se je po skoraj desetletju odločil za vpis v tečaj pridelava oljčnega olja kot hobi iz majhnega gozdička na posesti, ki jo je kupila v Umbriji.

"Navdušila me je zabava med trgatvijo in to, da imam svojo ekstra deviško olivno olje, «Je rekla. ​,war"Pred časom sem opazila ta tečaj in sanjsko se je bilo vpisati, vendar sem mislila, da ni za ljudi brez znanja ali malo. Novembra 2022 sem se odločil, da se vpišem … in so me spustili.”

Noordermeer Van Loo načrtuje, da bo naslednje leto poiskala primernejši mlin za preoblikovanje svojih oljk. Svoje znanje želi uporabiti tudi za izboljšanje svojih senzoričnih sposobnosti in se dodatno razvijati kot degustatorka.

Program se je izkazal za priljubljenega med hobi kmeti. Mehmet Taki, upravljavec premoženja, je odletel iz Istanbula v London, da bi sodeloval v programu, potem ko je pred desetletjem v Turčiji ustanovil svojo oljčno kmetijo.

"Mislil sem, da je prišel čas, da se naučim ocenjevati kakovost oljčnega olja,« je povedal Olive Oil Times. ​,war"Tečaj se mi je zdel izjemno dober. Nad mojimi pričakovanji. Gre za zelo dobro uravnotežen program, ki ni omejen le na degustacijo oljčnega olja, ampak tudi zagotavlja zanesljive informacije o vseh vidikih oljčnega olja, od kmetovanja do skladiščenje, vključno z novimi trendi in praksami.«

Taki namerava svoje znanje deliti z zaposlenimi na kmetiji, da bi izboljšal svojo proizvodnjo. ​,war"Poleg tega obstaja nekaj idej, povezanih s kmetijskimi praksami in mletjem oljčnega olja, ki bi jih rad preizkusil na svoji kmetiji in videl rezultate,« je dodal.

Programa so se udeležili številni strokovnjaki za oljčno olje in ljubiteljski kmetje, da bi razvili strokovno znanje in pomagali svojim podjetjem.

Birger Vanacker, lastnik neodvisne delikatese v Belgiji, ki prodaja ekstra deviško oljčno olje, se je vključil v program, da bi izboljšal svoje znanje o izdelkih in izobrazil svoje stranke.

Birger Vanacker

"Ker je oljčno olje tako pomemben del moje prodaje, sem želel o njem izvedeti več,« je povedal Olive Oil Times. ​,war"Ne samo zaradi sebe, da bi naredil boljšo izbiro v svojem asortimanu, ampak tudi zato, da bi bolje nadzoroval kakovost in raznolikost.«

"Svoje stranke lahko bolje informiram in jim pomagam izbrati pravo oljčno olje za njihove osebne namene in okusne želje,« je dodal.

Vanacker namerava to znanje uporabiti za vodenje degustacijskih delavnic. Naročil je 144 uradni degustacijski kozarci in bo gostil svoj prvi razred 30. maja.

"Svoje znanje bom uporabil pri izbiri svojega asortimana, kar se morda zdi precej očitno,« je dejal. ​,war"Vsekakor pa bi rad svoje stranke prenesel, kar sem se naučil, tako da bi jih izobraževal na delavnicah in predstavitvah, saj ljudje še vedno premalo vedo o ekstra deviškem oljčnem olju.”

Medtem ko je Vanacker o oljčnem olju že nekaj vedel iz prejšnjih izkušenj, je dejal, da je bil tečaj dragocen zaradi širokega nabora govorcev, ki so razpravljali o svojih posebnih strokovnih področjih.

"Nisem vedel, da so nekatere zaznamke okusa znak slabega oljčnega olja,« je dejal. ​,war"Nekatere stvari, za katere sem mislil, da so normalne, v resnici sploh niso normalne.”

V nasprotju z Vanackerjevimi prejšnjimi izkušnjami je Guy Hendrickx, sommelier in uvoznik oljčnega olja iz Belgije, odpotoval v London, da bi dodatno preučil pozitivne senzorične lastnosti ekstra deviškega oljčnega olja po pregledu napake oljčnega olja obsežno.

"Sem sommelier oljčnega olja in uvoznik italijanskega oljčnega olja vrhunske kakovosti, tako da bom del tega, kar sem se naučil, v službi izvajal precej gladko,« je dejal.

"Moja najljubša dela sta bila okušanje res dobrih oljčnih olj in okušanje nekaterih neitalijanskih oljčnih olj, saj v glavnem okušam veliko italijanskih olj,« je dodal Hendrickx.

Letošnja izdaja London Olive Oil Sommelier Certification Program je bil priljubljen med trgovci na drobno.

Elizabeth Kilvert, lastnica dveh trgovin, imenovanih The Unrefined Olive, je odpotovala iz Ottawe, da bi izvedela več o oljčnem olju in to razumevanje posredovala svojim strankam.

Elizabeth Kilvert

"Naša odgovornost kot prodajalcev je, da se naučimo vsega, kar lahko, in smo vodnik stranki,« je dejala. ​,war"Navdušenje nad oljčnim oljem moramo prenesti naprej.«

Kilvert je tečaj videl kot bistveni del dialoga o sektorju oljčnega olja. Verjame, da se proizvajalci in potrošniki lahko učijo drug od drugega in pomagajo rasti industriji.

"Želim prenesti, kar sem se naučila, da kupca popeljem na pot hvaležnosti za oljčno olje,« je dodala. ​,war"Mislim, da mora biti oljčno olje bolje razumljeno in dostopno vsakomur.”

Medtem ko so se udeleženci po vsem svetu zbrali v središču Londona, da bi razširili svoje hobije ali izboljšali svojo maloprodajno ponudbo, je Marilena Joannides pripotovala s Cipra z drugačnim ciljem.

"Zadnjih 21 let sem sodelovala pri raziskovanju in promociji tradicionalne kuhinje Cipra,« je povedala Olive Oil Times. ​,war"Kot ciprski kulinarični specialist sodelujem v degustacijskih panelih tradicionalnih proizvodov, med drugim oljčnega olja.”

"Ocenjevanje ekstra deviškega oljčnega olja je ena tistih stvari, v katerih menim, da sem dobra, in to veščino sem želela še naprej razvijati,« je dodala.

Marilena Joannides

Joannides, ki promovira ciprsko kulinariko v svojem televizijskem programu ter na domačih in mednarodnih dogodkih, je dejala, da bo uporabila, kar se je naučila na tečaju, da bi ljudi povsod poučila o organoleptičnih in zdravih lastnostih ekstra deviškega oljčnega olja z vzhodnega sredozemskega otoka.

"Poleg tega je delo s profesionalnimi kuharji, saj gre za produkt velikega gastronomskega potenciala,« je dejala. ​,war"Rada bi se tudi dodatno izobraževala glede senzorične analize ekstra deviškega oljčnega olja.”

Večina udeležencev je imela predhodne izkušnje z oljkarstvom in pridelavo olja ter degustacijo. Kljub temu so vsi med programom izvedeli nekaj novega in presenetljivega.

"Resnično nikoli nisem vedel, da lahko v oljčnih oljih vohaš in okusiš toliko različnih okusov sadja in zelenjave,« je dejal Noordermeer Van Loo. ​,war"To je bilo popolno presenečenje.”

"Drugo presenečenje je bilo, da kljub temu, da so mi lokalni kmetje v moji okolici povedali, da je usedlina na dnu povsem normalna in popolnoma neškodljiva, zdaj razumem, da je veliko bolje, da filtriramo olivno olje pred ustekleničenjem, da se izognemo napakam,« je dodala.

Hendrickxa so medtem spomnili, kako imajo sorte oljk različne senzorične lastnosti glede na to, kje in kako so bile pridelane.

"Moje najbolj presenetljivo spoznanje je, da je oljčno olje edina maščoba, ki vzbuja čustva,« je dejal Kilvert. ​,war"Vonj in okus te lahko preneseta na polje, kmetijo ali spomin.«

Joannides je bil prijetno presenečen, ko je spoznal celoten obseg svetovnega gojenja oljk s komercialnimi nasadi v 58 državah na šestih celinah.

Za Takija je bilo največje presenečenje popolnost programa, ki je ob prijavi ni pričakoval.

"To je bil povzetek mojih 10 let izkušenj v petih dneh, poleg tega sem se naučil ocenjevati oljčna olja,« je dejal. ​,war"Želim si, da bi se programa udeležil pred 10 leti.«

Naslednje izdaje Oljčnega olja Sommelier Certification Program bo potekal v New York City od 22. do 26. maja in v San Francisco od 25. do 29. septembra.