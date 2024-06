37 Dokončano Olive Oil Times Program Sommelier v New Yorku

Ekstra deviško oljčno olje je med najbolj zdravimi proizvodi na svetu, kulturni temelj in 20 milijard dolarjev vreden svetovni posel. Vendar večina kupcev in potrošnikov o tem ve zelo malo.

Sedemintrideset proizvajalcev oljčnega olja, trgovcev, navdušencev in podjetnikov se po zaključku enotedenskega Olive Oil Times Education Lab Sommelier Certification Program na Manhattnu.

Udeleženci so pripotovali z vsega sveta na petdnevni tečaj, ki je zajemal oljčno olje senzorična ocena, najboljše proizvodne prakse, zdravje in prehrana, kulinarične aplikacije in zagotavljanje kakovosti.

Tečaj mi je bil všeč. Presegel je moja pričakovanja in me motiviral za nadaljnje učenje. - Joe Maruca, solastnik, TRE Olive

Med njimi je bil tudi Joe Maruca, solastnik podjetja TRE Olive. ​,war"Zadnja leta sem se želel vpisati,« je povedal. ​,war"Moja družina se že štiri generacije ukvarja z oljčnim oljem in želel sem povečati svoje znanje ter pospešiti družinsko podjetje.«

Podjetje s sedežem v Massachusettsu uvaža ekstra deviško olivno olje iz svojih namenskih oljčnih nasadov v Kalabriji. Tudi po zmagovalni najbolj zaželeno nagrado za kakovost v industriji leta 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, je Maruca dejala, da se je vedno treba naučiti več.

Joe Maruca iz TRE Olive je večkrat nagrajeni proizvajalec kalabrijskega ekstra deviškega oljčnega olja.

"Tečaj mi je bil všeč. Presegel je moja pričakovanja in me motiviral za nadaljnje učenje,« je dejal. ​,war"Če se ne učiš, ne rasteš.”

Maruca namerava uporabiti tisto, kar je izvedel o znanosti o oljčnem olju koristi za zdravje razsvetliti stranke in svojo ekipo. ​,war"Izobraževanje je največja prednost in upam, da se bom še naprej učil,« je dejal.

Rafael Buchabqui, lastnik Azeite Torrinhas s sedežem v Braziliji, je bil še en producent, ki je želel razširiti svoje znanje in se povezati s podobno mislečimi ljudmi v New Yorku.

Peter Mountanos, Bastian Jordan, John Reali, Rafael Buchabqui in Joe Maruca (Foto: Peter Mountanos)

"Želel sem nadalje raziskati to zadevo [svet oljčnega olja], da bi izvedel več o svojem izdelku, razpravljal z drugimi specializiranimi sommelierji za oljčno olje o načinih za izboljšanje naših olj in izobraževal ljudi okoli sebe,« je dejal.

Buchabqui je dejal, da je bilo delo pri prepoznavanju široke palete arom in okusov v skoraj stotih vzorcih oljčnega olja iz 14 držav, analiziranih med petdnevnim tečajem, zanimivo in zahtevno.

»[S tem znanjem] bom bolj samozavesten pri razpravljanju o naših oljih z našim osebjem in v boljšem položaju za izobraževanje ljudi okoli sebe,« je dejal.

Drugi proizvajalci so se pridružili tečaju, da bi pridobili globalni pogled na sektor oljčnega olja.

"Za tečaj sem se odločil, da bi od ljudi v ZDA in na južni polobli izvedel več o perspektivah in mnenjih o oljčnem olju ter da bi dobil vpogled v razmere v ZDA,« je povedal Bastian Jordan, lastnik podjetja Jordan Olivenöl. ​,war"Te informacije sem želel uporabiti za svoj osebni razvoj v industriji oljčnega olja in navezati dragocene stike.«

Jordan, ki prideluje oljčno olje na grškem otoku Lesvos in ga uvaža v Düsseldorf v zahodni Nemčiji, je bil vse svoje poklicno življenje vpleten v posel z oljčnim oljem. Povedal je, da ceni priložnost, da spozna nove ljudi in izostri svoje sposobnosti senzorične analize.

Bastian Jordan v svojih oljčnih nasadih na Lesbosu

"Vpoglede bom posredoval nemškemu odboru za oljčno olje, katerega član sem, da bi razpravljali o podobnostih in razlikah v senzoričnih ocenah,« je dejal.

Skupaj s kmeti in mlinarji so strokovnjaki za prodajo oljčnega olja odpotovali v newyorško četrt Flatiron, da bi izvedeli več o ekstra deviškem oljčnem olju in njegovih ključnih prodajnih točkah – okusu in zdravju.

"V ekstra deviško oljčno olje sem se zaljubila, ko sem delala v prejšnji vlogi prodajalca O‑Med, zdaj pa imam to srečo, da zastopam [špansko blagovno znamko] Castillo de Canena na vzhodni obali,« je povedala Shea Vinson. ​,war"Na tečaj sem se vpisal, da bi izboljšal svoje znanje o ekstra deviškem oljčnem olju, da bi lahko bolje predstavil njegovo vrednost svojemu distributerju, maloprodajnim strankam in končnim potrošnikom.«

Vinson, ki živi v New Yorku, je dejal, da je bil tečaj obsežen, s privlačnimi predavatelji in bistvenimi informacijami v vsaki seji.

"Senzorično ocenjevanje je bilo moje najljubše, čeprav je bil razdelek o kombiniranju hrane blizu drugega,« je dejala.

Vinsonova namerava uporabiti svoje mojstrstvo za izboljšanje prodajne komunikacije in posredovanje informacij strankam in širši javnosti.

"Rad bi pridobil dovolj izkušenj za službo na degustacijski panel in v idealnem primeru uporabim tisto, kar sem se naučila, da pripravim svojo maloprodajno izbiro,« je dejala.

Mark Lemmens, ustanovitelj podjetja Olicious, je pripotoval v New York iz Nizozemske v pričakovanju, da bo razširil svoja degustacijska obzorja in svojim strankam v restavracijah in maloprodaji prinesel novo širino znanja.

Mark Lemmens

"Z oljčnim oljem sem že štiri leta in moja misija je izobraževati potrošnike, trgovce na drobno in strokovnjake o kakovosti in zdravstvenih koristih oljčnega olja,« je dejal. ​,war"Prav tako sem pričakoval, da bom z obsežnimi možnostmi degustacije izvedel več o sortah oljk.«

Lemmens ni odšel razočaran, saj je pohvalil strukturo tečaja in pestro paleto strokovnjakov, ki so poučevali vsak del.

"Bila je izjemna izkušnja biti s toliko ljudmi, ki delijo isto strast,« je dodal. ​,war"Še posebej sem zelo cenil degustacije in bolj tehnične seje o procesu proizvodnje oljčnega olja. Pomagal mi je bolje opisati pozitivne in negativne lastnosti med degustacijo.«

Lemmens je dejal, da bo uporabil tisto, kar se je naučil na tečaju, da bi obveščal svoje stranke in vključil znanje v svoj mojstrski tečaj.

"Stranke lahko bolje obveščam o koristih za zdravje in o tem, kako lahko pride do napak med proizvodnjo,« je dejal. ​,war"Kot sommelier oljčnega olja si zaslužim več zaupanja strokovnjakov v maloprodaji in HORECA.”

Carline Brandao Procell, lastnica Bella Nonnas Olive Oil & Vinegar v Shreveportu v Louisiani, se je udeležila tečaja, da bi osvežila svoje znanje o oljčnem olju in se pripravila na vodenje nekaj ogledov oljčnih nasadov naslednje leto.

Carline Brandao Procell

"Tečaj se mi je zdel izjemno poučen in je z moje strani razjasnil nekaj zmede glede vidikov obiranja in predelave oljčnega olja,« je dejala. ​,war"Še posebej sem užival, ko sem izvedel več o zdravih vidikih oljčnega olja, zlasti o polifenoli«.

"To je eden od vidikov, o katerem me pogosto sprašujejo v moji trgovini,« je dodal Procell. ​,war"Ugotavljam, da si moje stranke vedno bolj prizadevajo izboljšati svoje zdravje. Imam srečo, da sem zanje vir ne le zdravih olj in balzamikov, temveč tudi ustreznih informacij o njihovi prehranski izbiri.«

Procell uživa v svoji vlogi strokovnjaka za oljčna olja in zdaj lahko okrepi svoje razlage, zakaj bi kupci morali izbrati visokokakovostna ekstra deviška oljčna olja.

"Vinska klet me je naročila na tečaj kombiniranja hrane, vina in oljčnega olja,« je rekla. ​,war"Ena družina me je naročila, da se pogovorim z njimi na njihovi nedeljski večerji in jih usmerim k naročanju njihovih oljčnih olj. Dve družbi za križarjenje sta me prosili, da vodim potovanja po Sredozemlju za sezono žetve leta 2025.«

Medtem ko so številni udeleženci programa izkušeni strokovnjaki za oljčno olje, ki želijo razširiti svoje znanje, so drugi prišli, da bi se prepustili svoji strasti do izdelka in informirali o osebnih projektih.

Abir Ali

"Sem formalno izobražen arhitekt z multidisciplinarno oblikovalsko prakso, tako da sem poklicno precej izven industrije,« je povedal Abir Ali, ki je v New York pripotoval iz Detroita.

"Osebno pa je oljčno olje velik del mojega življenja,« je dodala. ​,war"Moja mati je Libanonka in vzgojen sem bil v kulturi, kjer so se olive in oljčno olje vsak dan pojavljali v vsem, od hrane do lepote in zdravil.«

Ali, ki je odraščala ob očetovi pakistanski kuhinji, prepojeni z oljčnim oljem, je povedala, da je v razredu neizmerno uživala. Posebej je izpostavila raznolikost svojih sošolcev in inštruktorjev.

"Degustacije so bile moje najljubše,« je dejal Ali. ​,war"Izzivanje in urjenje mojega voha in okusa je bila prava poslastica in dobrodošel oddih od ekranov in srečanj.«

Ali namerava uporabiti tisto, kar se je naučila na tečaju, da pripravi lastno degustacijsko izkušnjo.

Naslednja izdaja sommelierskega programa bo januarja v Londonu.

"Moje oblikovalsko delo, zunaj industrije oljčnega olja, se vrti okoli gradnje dobesednih in figurativnih miz, kjer se ljudje srečujejo in izmenjujejo,« je povedala. ​,war"Zdaj lahko z znanjem, ki sem se ga naučil v New Yorku – in veliko nadaljnjo prakso – združujem ljudi skozi oblikovano skupnostno izkušnjo, ki se vrti okoli lepote in moči oljčnega olja.”

Prijave so odprte za naslednje Olive Oil Sommelier Program v Londonu, ki bo v januarju.