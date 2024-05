Prvi festival OlivitalyMed v Cilentu razglašen za uspeh

Organizatorji in obiskovalci so premiero pozdravili festival OlivitalyMed kot uspeh.

Poteka od 4. majath da 6th na tisočletnem gradu Rocca Cilento v Kampaniji je dogodek združil proizvajalce, oblikovalce politik in navdušence na degustacijah, konferencah in razpravah.

Za nacionalne akterje je bil (OlivitalyMed) trenutek razprave za opredelitev trenutnih kritičnih vprašanj in zarisovanje poti v prihodnost ekstra deviškega oljčnega olja. - Nicolangelo Marsicani, oljar in organizator dogodkov

"To je uspeh, na katerega smo ponosni, in uresničitev njegovih sanj o ustanovitvi dogodka v Cilentu, ki prikazuje na tisoče vidikov ekstra deviško olivno olje,« je povedala družina Sgueglia, lastnica in organizatorka prizorišča.

Dogodek je bil plod zamisli pokojnega Stefana Sgueglie. ​,war"Zamislil si je transverzalni program, ki je sposoben zadovoljiti tako pričakovanja profesionalcev kot radovednost novincev,« je povedala družina. ​,war"Številni obiskovalci so namreč v teh treh dneh pokazali veliko zanimanja in se nagnetli v dvorane in prostore gradu.«

Prisotni ljubitelji oljčnega olja in strokovnjaki iz industrije so imeli priložnost sodelovati na brezplačnih in vodenih degustacijah ter konferencah o zdravju, kulinariki in znanosti.

Ni bilo naključje, da je bil Cilento izbran za OlivitalyMed. Južni del province Salerno je rojstni kraj študije, ki je vodila do znanstvene potrditve Sredozemska prehrana.

Leta 1962 se je Ancel Keys s svojo ekipo raziskovalcev naselil v Pioppiju, kjer so začeli raziskovati za Študija sedmih držav raziskati korelacijo med prehrano, načinom življenja in srčno-žilnimi boleznimi.

"To je pomembna pobuda za to območje, ki je namenjeno proizvodnji ekstra deviškega oljčnega olja in kjer so bili pred več kot 40 leti postavljeni temelji sredozemske prehrane,« je dejal Giuseppe Coccorullo, predsednik Cilento, Vallo di Diano. in organ nacionalnega parka Alburni.

"Oljka je temeljna rastlina našega parka, kjer različne sorte oljk bogatijo lokalno biotsko raznovrstnost,« je dodal. ​,war"Sredozemska prehrana ni le svetovna dediščina, ampak prednost za lokalna gospodarstva; ne gre le za prehranjevalni vzorec, ampak za življenjski slog, ki najde svoje idealno okolje v tem okolju, kjer se lahko dejavnosti na prostem in šport izvajajo varno in zdravo.«

Med festivalom so v prostorni dvorani gostili stojnice pridelovalcev ekstra deviškega oljčnega olja iz Kampanije. Istočasno je bilo drugo veliko območje namenjeno proizvajalcem iz drugih italijanskih regij in nekaterih simbolnih skupnosti sredozemske prehrane.

V teh prostorih so se obiskovalci in kupci lahko pogovarjali s proizvajalci in uživali v brezplačni degustaciji njihovih izdelkov.

Na zunanjih površinah so se navzoči srečali s stojnicami več lokalnih gastronomskih obrtnikov s ponudbo morskih in rastlinskih jedi, peciva in pekovski izdelki, gelato in koktajli v kombinaciji z najboljšimi ekstra deviškimi oljčnimi olji iz Cilenta.

Med njimi je bil tudi picopek Cristian Santomauro, eden od veleposlaniki sredozemske prehrane, ki je pripravil Ammaccato, značilno pico, pečeno v krušni peči.

Cristian Santomauro pripravlja Ammaccato med festivalom OlivitalyMed v Castello di Rocca. (Foto: Ylenia Granitto)

Ammaccata je registrirana blagovna znamka na nacionalnem seznamu tradicionalnih agroživilskih proizvodov, ki imajo tako omejeno razširjenost, da niso upravičeni do certifikatov zaščitene označbe porekla in zaščitene geografske označbe Evropske unije, vendar še vedno nudijo garancijo kakovosti.

"To je starodavni recept, ki sem se ga naučil od svoje babice Terese,« je dejal Santomauro. ​,war"Za razliko od pice ni okrogla, ampak ovalna. Njegova sestava vključuje tri starodavna žita: trdo pšenico Saragolla in mešanico mehke pšenice Risciola in Carosella.”

Santomauro ročno gnete testo v velikem lesenem koritu, preden ga prelije z različnimi sestavinami.

"Vsaka vrsta Ammaccate je povezana z ekstra deviškim oljčnim oljem,« je dejal. ​,war"Danes pripravljam ​,war"klasična različica s kuhano paradižnikovo omako, gorskim origanom, naribanim staranim sirom Cilento cacioricotta in enovrstno rotondello.”

"Obstajata še dve različici, ena se imenuje ​,war"Schietta' (italijansko odkrito), ki jo pripravim s česnom, origanom, inčuni Menaica in eno sorto Salella, in eno zaprto kot calzone, polnjeno z divjo zelenjavo, kuhano z ekstra deviškim oljčnim oljem Cilento ZOP,« je dodal. ​,war"Temu nadevu glede na sezono dodam sardone Menaica, napokane olive Salella ali Cilento cacioricotta, vse Slow Food Presidia.”

Informativni segment OlivitalyMeda se je začel z razpravo o harmoniji in ekstra deviškem oljčnem olju, ki sta jo vodila dirigent Giuseppe Vessicchio in strokovnjakinja za prehranske znanosti Michele Scognamiglio.

Cikel konferenc, načrtovanih za dogodek, se je nato začel s seminarjem o znanosti o ekstra deviškem oljčnem olju, ki je ponudil pregled najnovejših raziskav s poudarkom na prehrani in preprečevanju bolezni.

Med govorniki je bil Raffaele Sacchi, koordinator študijskega programa sredozemske gastronomske vede na Oddelku za kmetijstvo Univerze v Neaplju. ​,war"Federico II.

"Ekstra deviško oljčno olje je najmočnejše funkcionalno živilo sredozemske prehrane,« je dejal. ​,war"Njegov pomen pri vsakodnevni uporabi, tako surovega kot med kuhanjem, dokazujejo številne blagodejne in preventivne funkcije, vključno s protivnetnimi, antioksidativnimi in zaviralci staranja, hipotenzivnimi, kardio- in nevro-zaščitnimi, antidiabetičnimi, nasitnimi itd. naprej."

"Poleg tega je dišeča, ostra, živahna hrana, aktivna sestavina vseh naših tradicionalnih pripravkov, od ragùja do ocvrtih jedi, od konzervirane tune do sladic in celo sladoleda,« je dodal Sacchi.

V treh dneh je potekala vrsta mojstrskih tečajev, vključno z vodenimi degustacijami: senzorična analiza ekstra deviških oljčnih olj z označbami porekla, pridelanih v Kampaniji, ki jih je vodila Maria Luisa Ambrosino, vodja komisije neapeljske gospodarske zbornice.

Na dogodku so potekale tudi vodene degustacije olj iz območja Gargano v Apuliji in širšega sredozemskega bazena. Drugi dogodek je bil osredotočen na to, kako okusi ekstra deviškega oljčnega olja razlikujejo med regijami.

Program se je nadaljeval s konferenco o oleoturizmu s predstavniki Kampanije ter nacionalnimi in lokalnimi združenji.

Pogled z mesta Castle of Rocca OlivitalyMed (Foto: Ylenia Granitto)

Nato je konferenca z naslovom ​,war"Evofuturo« s strokovnjaki in predstavniki organizacij proizvajalcev se je osredotočil na perspektive sektorja in prihajajoče izzive.

Sledil je pogovor z naslovom ​,war"Conversations about Pizza« med picopekom Francom Pepejem (prisoten v Netflixovi oddaji Chef's Table Pizza), producentom in mlinarjem Nicolangelom Marsicanijem ter novinarjem Stefanom Carbonijem.

"Ta pogovor je osvetlil nekatera kritična vprašanja in več elementov, na katerih je treba delati, kot je pomen izobraževanja potrošnikov za kakovost, prepoznavnost izdelka, povezana z teritorialnostjo, in ukrepi, ki jih je treba sprejeti za izboljšanje komunikacije,« je dejal Carboni.

Na dogodku so razpravljali o nastajajoči vlogi, ki jo lahko ima gostinstvo pri promociji ekstra deviškega oljčnega olja kot ključne sestavine regionalnih kuhinj.

"Lahko pa rečemo, da se danes ozaveščenost potrošnikov povečuje in imamo vsi bolj kritična orodja za izbiro hrane, ki jo damo na mizo,« je dejal Carboni. ​,war"V tem smislu si sposodim znameniti stavek filozofa Ludwiga Feuerbacha, ​,war"smo to, kar jemo,« če rečem to danes ​,war"jemo to, kar smo.'«

Ta opažanja so spodbudila bogato razpravo, ki se je nadaljevala med sklepno konferenco o vlogi ekstra deviškega oljčnega olja v gostinskem sektorju.

"OlivItalyMed ni bil le trenutek za tehnično analizo in poslovna srečanja, temveč predvsem izmenjavo mnenj, kultur in znanja,« je povedal Marsicani, ki je bil odgovoren za tehnično organizacijo dogodka.

"Za Cilento, ikonično mesto za ekstra deviško oljčno olje, je bil to trenutek primerjave z drugimi pridelavami oljk, za katere se zdi, da se bolje obnesejo na trgih, in ta primerjava, če je narejena s predvidevanjem in inteligenco, je lahko navdih za izboljšanje avtohtonega produkcije s povečanjem njihove pristnosti,« je dodal.

Organizatorji so povedali, da je dogodek priložnost, da se lokalne in nacionalne proizvajalce potegne v prihodnost ter jih spodbudi, da opustijo tradicionalne prakse, ki zmanjšujejo kakovost, in sprejmejo novo kulturo, osredotočeno na ​,war"sadno, grenko in pikantno ekstra deviško oljčno olje, poživljeno z aromatičnostjo in lepoto.”

Organizatorji že pripravljajo naslednjo edicijo OlivitalyMed. Vse informacije najdete na spletno stran dogodka.