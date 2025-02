Peru ima svojo komisijo za degustacijo oljk, ki jo je odobril svet

Proizvajalci in uradniki v Peruju so proslavili certifikacijo prve degustacijske komisije v državi, ki jo je odobril Mednarodni svet za oljke, pred pričakovano izjemno letino.

12-članska komisija je bila ustanovljena v Tacni, glavnem mestu pridelave oljk v državi, da bi pomagala izboljšati kakovost oljčnega olja in pomagati regiji pri prizadevanjih za certificiranje geografske označbe.

Obstaja tudi optimizem, da bo verodostojnost, ki jo zagotavlja certifikat ocenjevalne komisije, ki ga je odobril MOK, dodala vrednost posamezno pakiranemu izvozu.

Oglejte si tudi: Skrivnosti uspešne proizvodnje oljčnega olja v Peruju

"Degustacijska komisija je bila opredeljena kot potreba po podpori proizvodnje kakovostnih oljčnih olj v Peruju in nekoliko zapolniti vrzeli v inovacijah, ki smo jih ugotovili na ravni naše regije,« je povedala Lourdes González, nagrajeni producent pri Vallesurju in vodja panela.

Prej so morali perujski proizvajalci pošiljati vzorce v sosednji Čile, da so bili certificirani ekstra deviško olivno olje – ki zahteva fizikalno-kemijsko in organoleptično testiranje – s strani akreditirane degustacijske komisije.

González je dejal, da bo široko razširjena senzorična analiza perujskega oljčnega olja vsako leto proizvajalcem zagotovila tudi povratne informacije za odpravo kakršnih koli agronomskih ali mlevskih težav, za katere je znano, da povzročajo običajne napake.

Dodala je, da morajo proizvajalci v Peruju izboljšati kakovost, da lahko konkurirajo lokalno z uvozom in mednarodno na višjem koncu trga.

"Ali v Tacni stavimo na prihodnjo zaščiteno označbo porekla (ZOP) za oljčno olje,« je dejala. ​,war"Identificirali smo značilnosti, zaradi katerih je certifikat ZOP primeren. Panel bo ključno orodje pri podpori te pobude.«

Sestava panelov je tudi pred tem, kar González pričakuje kot odličen pridelek v Peruju.

Po vroči zimi, ki je povzročila a zgodovinsko slaba letina leta 2024 je dejala, da so bili pogoji pred letino 2025 odlični.

"Imeli smo normalno zimo s primernimi temperaturami, nato pa je prišlo do intenzivnega cvetenja in dober odstotek nastavljenih plodov,« je dejal González. ​,war"Posledično bo letošnja proizvodnja presegla povprečje.”

Vendar je Gianfranco Vargas, še en producent blizu Tacna, opozoril na nadaljnje širjenje sredozemske vinske mušice, katere ličinke se prehranjujejo z oljkami.

Medtem ko je okužba od takrat pod nadzorom v sosednjem Čilu, je Vargas navedel, da potrojitve števila hektarjev sadnih dreves, posajenih v južnem Peruju v zadnjih 15 letih, ni spremljalo povečanje sredstev za spremljanje.

"Odkar smo vložili pritožbo v Tacni, se število ujetih vinskih mušic mesečno povečuje,« je dejal. ​,war"To povečanje se je vleklo od septembra lani zaradi povečanja vroče sezone, ki je pospešila razmnoževalni cikel muh.”

Uradniki v regiji so se odzvali z obiranjem in zakopavanjem prezrelih sadežev, ki bi jih sicer pustili gniti na polju in inkubirati prihodnje generacije muh.

Kljub tem prizadevanjem je Vargas skeptičen, da bo Nacionalna služba za agrarno zdravje (Sensa) izpolnila svoj dvo- do triletni cilj odprave sadne mušice v regiji.