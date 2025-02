Olive Oil Times sodeluje z Akademijo za oljčno olje na Nizozemskem, da bi ponudil svoj vodilni izdelek Program Sommelier v Evropi.

Petdnevni tečaj, ki zajema senzorično analizo oljčnega olja, najboljše proizvodne prakse, zdravstvene koristi, prehrano, kulinarične aplikacije in zagotavljanje kakovosti, bo svojo evropsko premiero doživel septembra v Jamfabrieku v ​,war"s-Hertogenbosch, približno 80 kilometrov južno od Amsterdama.

Curtis Cord, ustanovni izvršni direktor Olive Oil Times in NYIOOC World Olive Oil Competition, je rekel Akademija oljčnega olja skupina ​,war"uteleša poslanstvo našega programa opolnomočiti generacijo izobraževalcev o oljčnem olju.”

"Sodelovanje je ključnega pomena za napredek izobraževanja o oljčnem olju v svetovnem merilu,« je povedala Christianne Noordermeer Van Loo, izvršna direktorica Akademije za oljčno olje in študentka leta 2023 Olive Oil Times Program Sommelier.

Ne glede na to, ali ste pridelovalec, kuhar, kupec ali navdušeni poznavalec, boste pridobili orodja za ocenjevanje, cenitev in zagovarjanje visokokakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja. - Wilma van Grinsven-Padberg, vodja panela, Inštitut za oljčno olje, Nizozemska

"Z združitvijo moči z Olive Oil Times, lahko združimo najboljše vire, strokovno znanje in metode poučevanja, da študentom zagotovimo vrhunsko usposabljanje pri ocenjevanju in cenitvi oljčnega olja,« je dodala.

"Združujemo najnovejša znanstvena odkritja in tržne trende, da zagotovimo popolno usklajenost programa s potrebami profesionalcev in navdušencev,« je dejal. van Grinsven-Padberg, ki je zaključil Olive Oil Times programa leta 2017 in zdaj deluje kot vodja panela Mednarodnega sveta za oljke pri Inštitut za oljčno olje.

Noordermeer Van Loo in van Grinsven-Padberg sta reklamirala Jamfabriek in ​,war"s‑Hertogenbosch kot idealno lokacijo za program.

Jamfabriek, nekdanja tovarna marmelade, je bila spremenjena v prireditveni prostor s prostori, prilagojenimi za pripravo hrane in predstavitve.

"Znan po svoji bogati zgodovini in živahni kulinarični sceni, ​,war"s-Hertogenbosch je navdihujoče ozadje za sommelierski tečaj,« sta povedala Noordermeer Van Loo in van Grinsven-Padberg. ​,war"Udeleženci se lahko potopijo v kulturno dediščino mesta in hkrati poglobijo svoje spoštovanje do oljčnega olja.”

Mesto s 161,000 prebivalci, ustanovljeno leta 1185, je dobro povezano z vlakom in avtobusom. Štiri glavna letališča – Amsterdam, Bruselj, Eindhoven in Rotterdam – so oddaljena v eni uri, zaradi česar so dostopna za udeležence, ki potujejo od koder koli.

Wilma van Grinsven-Padberg, Curtis Cord in Christianne Noordermeer Van Loo

Certifikacijski program Sommelier, ki je prvič potekal v New Yorku leta 2016, kasneje pa v Londonu in San Franciscu, se ponaša s skoraj 500 Olive Oil Times Certificirani sommelierji delo na vseh področjih sveta oljčnega olja.

Od raziskovalcev in nagrajenih proizvajalcev do uvoznikov, podjetnikov in radovednih potrošnikov, alumni programa Sommelier Certificate iz vseh družbenih slojev so pohvalili tečaj.

"Res mi je bil všeč vsak trenutek tečaja. Ta teden je bil pošteno osupljiv. Vsi učitelji so fantastični, paneli so bili odlični in zapleteni, a tudi zabavni,« je povedala Emese Tombor po zaključku programa v Londonu.

Nagrajeni producent Mehmet Taki se je udeležil programa v London leta 2023 in je nameraval uporabiti nekatere nove kmetijske in mlevske tehnike, ki se jih je naučil.

"Gre za zelo dobro uravnotežen program, ki ni omejen le na degustacijo oljčnega olja, ampak tudi zagotavlja zanesljive informacije o vseh vidikih od kmetovanja do skladiščenja, novih trendov in praks,« je dejal.

V preteklih letih so mnogi alumni rekli, da so prišli na tečaj, da bi se naučili prepoznati visoko kakovost in okvarjen ki svetujejo strankam in strankam.

"Želeli smo povečati svoje znanje, da bi ga posredovali našim kuharjem, trgovcem na drobno in distributerjem, ter izpostaviti svoje brbončice oljem zunaj naših španskih kompetenc,« je povedala Karrie Kimble, uvoznica pri Philosophy Foods, ki se je udeležila New York leta 2019.

"Program je osupljiv; Mislil sem, da je predrago. Menim, da bi moralo stati več,« je povedal Herman Pobrati, ki je prav tako nedavno obiskoval tečaj v Londonu. ​,war"Toliko sem se naučil in moje dojemanje sveta EVOO se je spremenilo na bolje. Odlično.”

"Razodetje za razkritjem, postavitev superzvezdnikov, najboljše, kar je lahko bilo. Usposabljanje in izkušnja svetovnega razreda,« je povedala nova sommelierka Jacqueline Conibeer.

Van Grinsven-Padberg je dejal, da sodelovanje z Olive Oil Times bi postavilo merilo v izobraževanju o oljčnem olju v Evropi in preseglo obseg tradicionalnega usposabljanja.

"Ne glede na to, ali ste proizvajalec, kuhar, kupec ali navdušeni poznavalec, boste pridobili orodja za ocenjevanje, hvaležnost in zagovarjanje visoke kakovosti. ekstra deviško olivno olje, «Je rekla.

Prijave na tečaj od 22. do 25. septembra potekajo že odprto.