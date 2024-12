Po uničujočem letu brazilski producenti kljubujejo pričakovanjem

Intenzivne padavine je med aprilom in majem 2024 preplavilo južno brazilsko zvezno državo Rio Grande do Sul in močno oviralo prizadevanja lokalnih pridelovalcev oljk.

V ključnih tednih žetve je padlo 800 milimetrov dežja – več kot polovica pričakovane letne količine – v manj kot 15 dneh namočilo velik del regije. Poplave so povzročile 181 smrtnih žrtev in povzročile 3.7 milijarde dolarjev (3.47) milijarde škode po vsej regiji.

Vznemirljivo je razmišljati, da bi to lahko pripeljalo do naraščajoče kulture oljčnega olja v naši državi. - Luiza Osorio, solastnica, Al-Zait

Čeprav poplave niso poškodovale številnih nasadov, ki jih je septembra 2023 opustošilo spomladansko deževje, ki je preprečilo opraševanje, so proizvajalci poročali o težavah pri pošiljanju izdelkov, prejemanju embalažnega materiala in reševanju osebnih izgub.

V tako zahtevnem kontekstu ni presenetljivo, da je število brazilskih ekstra deviška oljčna olja poslano v 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition padla na samo 14 v primerjavi s 53 vnosi prejšnje leto.

Oglejte si tudi: Najboljša ekstra deviška oljčna olja iz Brazilije

Estância das Oliveiras, ki se nahaja v kraju Viamão, Rio Grande do Sul, je bil med zmagovalci leta 2024. Zlato nagrado si je prislužil za svoje vrhunsko ekstra deviško oljčno olje, mešanico oljk Arbosana, Arbequina in Koroneiki. To označuje njegovo tretjo zaporedno zmago.

Vendar pa sodelovanje v NYIOOC letošnje leto je od družinskega podjetja zahtevalo izjemne napore.

"Naša zvezna država se je soočila z najhujšo podnebno katastrofo v zgodovini Brazilije, z velikimi poplavami v več večjih mestih, vključno z našo prestolnico,« je dejal poslovodni partner Rafael Sittoni Goelzer. ​,war"Kljub vsemu opustošenju smo pridelali oljčna olja, ki so požela mednarodno priznanje.«

"Letališče v naši regiji je bilo popolnoma potopljeno in ni delovalo šest mesecev, od maja do oktobra,« je dodal. ​,war"Prepotovati smo morali več kot 1,000 kilometrov, da smo svoja olja poslali na tekmovanja z letališča v drugi državi. Vendar sta bila ves ta trud in vzdržljivost poplačana s pomembnimi priznanji.«

Rio Grande do Sul ostaja najpomembnejša brazilska država proizvajalka oljčnega olja, saj predstavlja približno 75 odstotkov nacionalnega pridelka. Država pa je leta 193,150 pridelala le 2024 litrov oljčnega olja, kar je 67 odstotkov manj od rekordno visokega pridelka leta 2023 in precej pod petletnim povprečjem, ki znaša 295,346 litrov.

Estância das Oliveiras dosegla tretjo zaporedno zmago na prvenstvu 2024 NYIOOC. (Foto: Estância das Oliveiras)

"Številni tukajšnji proizvajalci so letos izgubili letino zaradi deževja septembra in oktobra 2023, kar je neposredno prizadelo njihove oljčne nasade,« je dejal André Bertolucci, solastnik podjetja Olivas de Gramado v Rio Grande do Sul.

"To nas je zelo razžalostilo, saj razumemo, kako velike izzive prinaša vlaganje v oljkarstvo pri nas, saj ni med priznanimi ​,war"blaga' brazilskega agropodjetja,« je dodal.

Medtem ko so številne regije v državi resno prizadele padavine in poplave, je bilo Olivasu de Gramadu prizaneseno.

Podjetje je prejelo srebrno nagrado za svoj Terroir Serrano, mešanico oljk Arbequina, Picual, Frantoio, Koroneiki, Ascolana in Manzanilla.

"Za nas tukaj v Serra Gaúcha, v notranjosti Rio Grande do Sul, že drugo leto zapored na NYIOOC je velika čast, še posebej glede na sodelovanje odličnih producentov z vsega sveta,« je dejal Bertolucci.

"Biti med najboljšimi je neverjetno priznanje za trdo delo, predanost in ljubezen celotne ekipe Olivas de Gramado,« je dodal.

Letošnja podelitev je bila posebna tudi zato, ker je bila prva, kjer je Bertolucci s svojo ekipo pridelal oljčno olje v lastnem mlinu. Prej so se zanašali na mlin družine Goelzer.

oglas

oglas

"Letos je odgovornost za mletje padla name in s podporo in spodbudo čudovitih ljudi iz vsega nacionalnega sektorja oljčnega olja nam je uspelo opraviti dobro delo,« je dejal.

Po besedah ​​Bertoluccija je Brazilija dom rastočih proizvajalcev visokokakovostnega oljčnega olja.

Andre Bertolucci je slavil drugič zapored NYIOOC nagrada. (Foto: Olivas de Gramados)

"To je nova doba, ki proizvaja visokokakovostna olja z uporabo najsodobnejše tehnologije in kvalificirane delovne sile pri upravljanju oljčnih nasadov, obiranju in procesu ekstrakcije,« je dejal.

Kljub izzivom pri letini proizvajalci niso bili popolnoma presenečeni nad nadaljnjim uspehom države na svetovnem tekmovanju.

"Vedeli smo, da smo na pravi poti, obsežno smo preučevali, izmenjevali zamisli in informacije z drugimi brazilskimi proizvajalci ter vlagali v naš oljčni nasad in zgradili naš mlin, kar je optimiziralo celoten proces,« je dejal Bertolucci.

"Prav tako verjamemo, da je vpliv naše edinstven ​,war"terroir' je bil eden ključnih dejavnikov pri doseganju teh izrednih rezultatov,« je dodal.

Še en nagrajeni producent, Al-Zait, praznoval še eno uspešno leto na 2024 NYIOOC s svojo monosortnostjo Picual.

Ekstremne poplave v Braziliji so prizadele proizvajalce, vključno z Al-Zaitom. (Foto: Al-Zait)

"Naše zmagoslavje v New Yorku je bil za nas neverjeten trenutek,« je povedala solastnica Luiza Osorio. ​,war"Biti ponovno prepoznan med najboljšimi na svetu je velika čast in odraz naše predanosti pridelavi visokokakovostnega oljčnega olja.”

"Za nas je to potrditev vsega trdega dela, strasti in predanosti, ki jih vložimo v vsako letino,« je dodala. ​,war"To priznanje nas motivira, da še naprej premikamo meje odličnosti in ponosno predstavljamo Brazilijo na svetovnem prizorišču.”

Na delovanje Al-Zaita so neposredno vplivali ekstremni vremenski dogodki.

"Presežek dežja je močno prizadel naše oljčne nasade,« je dejal Osorio. ​,war"Obilne padavine niso le ogrozile kakovosti sadja, ampak so povzročile tudi zmanjšanje našega celotnega obsega proizvodnje.«

"Poleg tega smo imeli različna obdobja cvetenja zaradi nepričakovanih vročinskih valov pozimi, kar je dodatno zapletlo rastni cikel naših oljk,« je dodala. ​,war"Kljub tem neuspehom si je naša ekipa neumorno prizadevala ohraniti najvišje standarde skozi celoten proces.«

Po besedah ​​Osoria so zmage na NYIOOC za brazilska visokokakovostna oljčna olja predstavljajo priložnost za vse deležnike.

"Zmaga na tej prestižni nagradi osvetljuje kakovost brazilskega ekstra deviškega oljčnega olja in pomaga pri izobraževanju lokalnih in mednarodnih potrošnikov o potencialu naših izdelkov,« je dejal Osorio.

"Verjamemo, da bo več ljudi, ki bo prepoznalo mojstrstvo in predanost proizvodnje oljčnega olja tega kalibra, spodbudilo večje spoštovanje in povpraševanje po visokokakovostnem ekstra deviškem oljčnem olju v Braziliji,« je dodala.

"Razburljivo je razmišljati, da bi to lahko vodilo do gojenje kulture oljčnega olja v naši državi,« je zaključil Osorio.