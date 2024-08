Olive Center bo gostil otvoritveno konferenco o trajnosti oljčnega olja

Približno 250 znanstvenikov in strokovnjakov za oljčno olje se bo od 5. septembra udeležilo otvoritvene mednarodne konference o trajnosti oljk na Inštitutu Robert Mondavi za znanost o vinu in hrani v Davisu v Kaliforniji.th da 7th.

Kalifornijska univerza-Davis Oljčno središče gosti konferenco, na kateri bodo predstavljene raziskave, panelne razprave, vprašanja in odgovori ter študije primerov o številnih temah, pomembnih za gojenje oljk, mlinarstvo in trženje.

"Kar zadeva kmetijstvo, bomo razpravljali o temah, kot so raba vode, podnebne spremembe in skladiščenje ogljika,« je dejal Javier Fernandez-Salvador, Olive Center. izvršni direktor. ​,war"Pokrivali bomo tudi optimizacijo gnojil, zmanjšanje pesticidov, ohranjanje habitata, upravljanje žive meje, zdravje tal in regenerativno kmetijstvo.«

"Prav tako želimo preučiti, kaj se dogaja na strani mletja – zlasti [kako se tropine] posušijo in uporabijo kot kompost ali nadalje predelajo za pridobivanje koristnih spojin,« je dodal.

Konferenca se bo zaključila z degustacijo in predstavitvijo kuhanja v kampusu Ameriškega kulinaričnega inštituta v Napi. ​,war"Konferenca ne bi bila dobra, če vanjo ne vključimo prehranske strani,« je dejal Fernandez-Salvador.

Organizatorji si konferenco predstavljajo kot forum za predstavitev najnovejše trajnostne raziskave in pokazati praktične načine za kmete in mlinarje za izboljšanje trajnosti. Prav tako upajo, da bodo dogodek izkoristili za pridobivanje pozornosti medijev in potrošnikov o oljčnem olju poverilnice o trajnosti.

V ta namen bo jutro tretjega dne namenjeno študijam primerov, vključno s tem, kako lahko trajnost doda vrednost izdelkom na trgu.

"Imamo toliko ljudi, ki se želijo naučiti, kako bolje tržiti svoje izdelke, ker včasih ne vedo, kako prevesti sporočilo pridelovalca,« je dejal Fernandez-Salvador. ​,war"Kako to sporočilo o trajnostnih praksah pridelovalca pojasnijo potrošniku.«

Študije primerov bodo zajemale tudi posebne načine izvajanja trajnostnih praks v tradicionalno in intenzivno zasajenih oljčnih nasadih in ohraniti stoletnico in tisočletnimi oljkami.

"Polovica voditeljev je znanstvenikov, polovica pa kmetov, proizvajalcev in ljudi, ki se ukvarjajo s trgovino, tako da je vsega po malo,« je dejal Fernandez-Salvador. ​,war"Nismo želeli, da bi bila konferenca osredotočena izključno na kmetijstvo, izključno na namakanje ali izključno na mlinarstvo. Vključevati mora vse vidike in se dotakniti vseh plati trajnosti.«

Medtem ko bodo kalifornijski kmetje, mlinarji in raziskovalci precej prisotni, je Fernandez-Salvador dejal, da je Olive Center sodeloval z Univerzo Évora na Portugalskem, Univerzo Jaén v Španiji in Mednarodnim svetom za oljke, da bi pripeljali strokovnjake iz vsega oljkarstva. svetu nafte, da bi delili svoje poglede.

Poleg voditeljev je dodal, da se bodo udeležili tudi udeleženci z vsega sveta, vključno z dolgoletnimi oljkarskimi državami v Evropi, na Bližnjem vzhodu, v Oceaniji ter Severni in Južni Ameriki, skupaj z novimi mejami pridelave oljk, vključno z Afganistanom. in Pakistan.

Fernandez-Salvador verjame, da bo to prva od številnih konferenc o trajnostnem razvoju. ​,war"Upamo, da bodo druge univerze sprejele izziv in nadaljevale z mednarodnimi trajnostnimi konferencami v prihodnosti,« je dejal. ​,war"Obstaja zanimanje drugih univerz, ki so zdaj partnerji, da bi to nadaljevali tudi v prihodnosti.«

registracija kajti mednarodna konferenca o trajnostnem razvoju oljk se zaključi 18. avgustath.