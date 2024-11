Znanstveniki pravijo, da bo leto 2024 najbolj vroče v zgodovini

Temperature površinskega zraka na Zemlji še naprej vztrajno naraščajo, pri čemer podatki Evropskega observatorija Copernicus kažejo, da je leto 2024 nastavljen postati najbolj vroče leto doslej.

Poleg tega bo leto 2024 morda prvo leto, ko bodo globalne temperature presegle 1.5 ºC nad povprečnimi površinskimi temperaturami, ocenjenimi pred industrijsko revolucijo.

Natančneje, raziskovalci so ugotovili, da je bila povprečna globalna temperaturna anomalija v prvih desetih mesecih leta 2024 za 0.71 ºC višja od povprečja med letoma 1991 in 2020 in za 0.16 ºC toplejša kot leta 2023.

Povprečje od 1991 do 2020 je zadnje ​,war"podnebno normalno«, ki ga je opredelila Svetovna meteorološka organizacija (WMO). WMO uporablja to 30-letno obdobje za določitev referenčnih vrednosti za temperature in druge spremenljivke.

Oktobra 2024 so se površinske temperature zraka dvignile za 1.65 ºC nad predindustrijsko raven in presegle prag 1.5 ºC v 15 od zadnjih 16 mesecev.

"Zdaj je skoraj gotovo, da bo leto 2024 najtoplejše leto doslej,« so zapisali raziskovalci v najnovejšem biltenu Copernicus.

"Da leto 2024 ne bi postavilo novega rekorda, bi morala povprečna temperaturna anomalija za preostanek leta pasti skoraj na nič,« so dodali.

Raziskovalci zdaj predvidevajo, da bo leta 2024 novo globalno povprečje površinske temperature zraka 1.55 ºC nad predindustrijsko ravnjo.

Evropa doživela nadpovprečne temperature skozi celo leto.

Oktobra 2024 je bila povprečna temperatura kopnega v Evropi 10.83 ºC, kar je 1.23 ºC nad povprečjem med letoma 1991 in 2020. Kljub temu oktober 2022 ostaja najtoplejši oktober doslej, saj so temperature za 1.92 ºC višje od izhodišča.

Povišanje temperature za 1.5 ºC nad predindustrijsko raven se šteje za a kritični prag. Leta 2015 je več deset držav podpisalo Pariški sporazum o podnebju, da bi dvig temperature zadržali pod 2 ºC, z ambicioznejšim ciljem ostati pod 1.5 ºC.

Medvladni odbor za podnebne spremembe (IPCC), interdisciplinarno znanstveno telo v okviru Združenih narodov, je te temperaturne pragove opredelil kot prelomne točke za pomembne spremembe v zemeljskih ekosistemih.

Po Koperniku naraščajo tudi temperature oceanov. Razen določenih območij južnega Pacifika in majhnih regij v severnem Tihem oceanu in severnem Atlantiku, temperature morja leta 2024 ostajajo precej nad ravnmi, zabeleženimi od leta 1991 do 2020.

Poleti 2024 je Sredozemsko morje doseglo rekordno temperaturo morske površine 28.56 ºC.

Te visoke temperature morja so med seboj povezane s temperaturo kopnega, padavinami in vremenskimi vzorci v sredozemski regiji, kjer je več kot 95 odstotkov svetovne proizvodnje oljčnega olja.

Samantha Burgess, namestnica direktorja službe Copernicus Climate Change Service, je izjavila, da najnovejši podatki ​,war"pomeni nov mejnik v svetovnih temperaturnih rekordih in bi moral služiti kot katalizator za dvig ambicij za prihajajočo konferenco o podnebnih spremembah, COP29.«

COP29, zadnja konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah, trenutno poteka v Bakuju v Azerbajdžanu – državi proizvajalki oljčnega olja in eni od podpisnic Pariškega sporazuma. Konferenca bo trajala do 22. novembrand.