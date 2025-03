Od Jaéna do Hunana kmetje, mlinarji in polnilci nestrpno pričakujejo novice o tem, ali bodo njihovi ekstra deviško olivno olje je bil podeljen leta 2025 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Rezultati največjega in najprestižnejšega tekmovanja kakovosti oljčnega olja na svetu so že začeli objavljati. Prvi dan je bilo nagrajenih 22 olj iz Albanije, Hrvaške, Italije in ZDA.

S podaljšanjem roka za oddajo do 15. marcath, so proizvajalci iz 25 držav severne poloble svoja ekstra deviška oljčna olja že poslali v analizo NYIOOC team.

Strokovnjaki živilske industrije, mediji in potrošniki po vsem svetu pozorno spremljajo NYIOOC rezultate. Številni proizvajalci upajo, da bodo plodno, a zahtevno letino zaključili z eno najbolj zaželenih nagrad v industriji.

To še posebej velja za Španijo, kjer proizvodnja se je povečala za več kot 60 odstotkov v pridelovalnem letu 2024/25 po zaporednih letih zgodovinsko slabih letin, ki sta jih povzročili ekstremna vročina in suša.

Kmetje in mlinarji na Portugalskem, v Grčiji, Tuniziji in Turčiji upajo, da bodo izkoristili znatno izboljšane letine. Medtem proizvajalci v Italiji, Maroku in Združenih državah Amerike iščejo NYIOOC da zagotovimo en pozen vrhunec sicer razočarajočega letinskega leta.

Medtem ko so proizvajalci trenutno letino ocenili s 67 od 100 v 2024 Olive Oil Times Anketa o žetvi, kar je precejšnje povečanje glede na oceno 51 leta 2023, so izpostavili različne izzive, ki jih je bilo treba premagati, da bi dosegli nagrajeno kakovost.

Prekomerna vročina, čezmerno deževje, pomanjkanje delovne sile in slabo vreme med žetvijo so bili med temi izzivi.

na primer proizvajalci na Portugalskem morda še posebej nestrpen po nadaljnjem uvajanju najboljših svetovnih oljčnih olj po znatnih padavinah v času trgatve, ki so povzročile izzive glede kakovosti.

Skoraj dva tedna dežja v osrednji Portugalski je povzročila izbruhe antraknoze in nekaj sadja je padlo z dreves.

Medtem je v Grčiji neobičajno vroče vreme zamujal s trgatvijo na celini in ogrožena kakovost.

"Naši oljčni nasadi so namakani, vendar smo morali še vedno delati dvakrat več, da smo letos dosegli kakovost, ki smo jo iskali v naših oljčnih oljih,« je povedala Maria Sgourou, solastnica podjetja Oljčno olje Skoutari, ki je osvojil štiri NYIOOC nagrade od leta 2021.

Kljub znatnemu upad proizvodnje v Italiji, ko se je pridelek zmanjšal za 30 odstotkov na 224,000 ton v pridelovalnem letu 2024/25, proizvajalci poročajo, da kakovost ostaja zelo visoka.

"Olive so bile čudovite, nad kakovostjo olja pa smo navdušeni,« je dejal Ceil Friedman, solastnik dvakratnega NYIOOC zmagovalec Erminio Cordioli. ​,war"Delo je bilo težko, zlasti zaradi padavin, ki so pogosto prekinjale žetev.«

Poleg potrditve, da so dosegli izjemno kakovost, proizvajalci izpostavljajo še druge prednosti zmage na svetovnem tekmovanju.

Prvič NYIOOC World Olive Oil Competition zmagovalci so opisali večji dostop do globalnih trgov, regionalno promocijo in motivacijo za nadaljnje izboljšave.

Bianti Danaj, ustanovitelj Olivno olje Donika, praznoval prvo svojega podjetja NYIOOC nagrado leta 2024. Letos si je podjetje za monovrietal Kalinjot prislužilo zlato priznanje.

V intervjuju iz leta 2024 Danaj Rekel Olive Oil Times da upa, da bo vzor drugim proizvajalcem v Albaniji in bo pokazal, da se lahko naložba v kakovost dolgoročno obrestuje. Zmaga na NYIOOC je v tem pogledu bistven pokazatelj kakovosti.

"Poskušamo biti vzor vsem, da pokažemo, da je v redu imeti višje proizvodne stroške, a potrošniku prodati izdelek z večjo vrednostjo, ki je boljši za njihovo zdravje in okolje,« je dejal.

Oljčna kmetija San Miguel iz osrednje Kalifornije je med letošnjimi zmagovalci, saj je že v prvih rezultatih prejel tri zlate nagrade.

"Vpliv [zmage na NYIOOC] utrjuje kakovost našega izdelka,« je solastnik Richard Meisler Rekel Olive Oil Times po osvojitvi šestih nagrad na 2019 NYIOOC. ​,war"Trženje bo zelo neposredno: zdravo ekstra deviško oljčno olje. Naše blagovne znamke Tuscan Gold [blagovne znamke] so potrdile najboljše žirije na svetu kot ekstra deviško oljčno olje.”