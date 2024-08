4. 'Monna Oliva' praznuje najboljše italijanske namizne olive

Četrta izvedba državnega tekmovanja za najboljše namizne oljke Monna Oliva zaključil z dogodkom, ki je potekal 24. junija v Latini, v središču Agro Pontino (Lazio), kjer so najboljši izmed okoli 90 udeležencev prejeli priznanje za svoje spretnosti v predelavi oljk.

Več proizvajalcev iz Ligurije, Marche, Lazija, Abruzza, Molise, Campania, Basilicata, Apulia, Calabria, Sicilija in Sardinija je kljub slabi sezoni doseglo izjemno raven kakovosti, ugotavlja skupina pokuševalcev, ki je ocenjevala vzorce pod nadzorom vodje panela. Ivano Caprioli.

Ob poti označb porekla so prejšnje izdaje Monna Oliva gostovale v Castelvetranu (Sicilija), Cerignola (Apulija) in Ascoli Piceno (Marke).

Nekateri zmagovalci 4th Monna Oliva

Zadnje prizorišče potujočega dogodka je bilo izbrano v počastitev nedavnega priznanja zaščitenega poimenovanja porekla (ZOP), ki ga je prejela Oliva di Gaeta, katerega poimenovanje je zdaj rezervirano izključno za namizne olive sorte Itrana, znane tudi kot Gaetana, iz črnega tipa, ki izpolnjujejo zahteve, ki jih določa proizvodna specifikacija.

"Končno so italijanske namizne oljke vključile novo evropsko zvezdo,« je povedal predsednik Sredozemska zveza degustacij olja (UMAO), Paola Fioravanti, ki je zasnovala tekmovanje. ​,war"Od decembra se je Oliva di Gaeta pridružila ZOP Nocellara del Belice, Bella della Daunia in Ascolana del Piceno.

Fioravanti je pojasnil, da ta oljka izvira iz sorte Itrana, ki jo je mogoče naravno sladkati tako, ko je plod popolnoma zrel v različici Oliva di Gaeta DOP, kot ko je še zelen; v tem primeru lahko celotno sadje naravno predelamo ali razpokamo s soljo in nato začinimo.

"Tisti, ki jim je mar za biotsko raznovrstnost italijanskih sort, bi morali promovirati namizne oljke in imena porekla kot dragoceno podporo našim pridelovalcem,« meni Fioravanti. ​,war"Sektor namiznih oljk je še vedno tržna niša, vendar se je v zadnjih letih razvil in odprl nove priložnosti, deloma zahvaljujoč spremembi življenjskega sloga in prehranjevalnih navad ljudi,« je opozorila in poudarila, da po podatkih Mednarodnega sveta za oljke poraba mize se je v zadnjih 173 letih povečala za 25 odstotkov.

Drugi ekonomski in tehnični podatki so bili predstavljeni na tretjem nacionalnem forumu o pridelavi namiznih oljk, ki je potekal pred podelitvijo nagrad. Moderirala je novinarka Maria Antonietta Palumbo, govore o sektorju so imeli župan občine Latina Damiano Coletta, predsednik konzorcija za industrijski razvoj Roma Latina, Carlo Scarchilli, predsednica province Latina Eleonora Della Penna, predsednik združenja pokuševalcev Latina Capol Lino Centauri, nacionalni svetnik Città dell'Olio Benedetto Miscioscia in minister za kmetijstvo regije Lazio Carlo Hausmann.

V imenu proizvajalcev sta prispela strokovnjak za podeželsko politiko Antonio Stea, strokovnjak za namizne oljke, Alberto Bono in Franco Lombardo iz Geolive Belice LLC.

Monna Oliva želi podpreti sektor namiznih oljk s spodbujanjem dela italijanskih proizvajalcev, ne glede na to, ali uporabljajo tradicionalne sisteme ali nadzorovane in mehanizirane metode. Med temi kalabrijski kmet Francesco Gabriele prejel častno omembo za svojo naravno Bella di Cerignola.

"Vesel sem tega priznanja, ki je nagradilo moje raziskave na tem področju,« je povedal Gabriele in pojasnil, da je Bella di Cerignola na splošno sušena na lugu in popolnoma sladkana, vendar jo je obdelal z naravno metodo, da bi uravnal razgrenjenost in hrustljavost.

"Na ta način lahko potrošnik bolje zazna izvor oljke, saj naravna predelava izboljša značilen okus sorte,« je pojasnil. ​,war"Po mojem mnenju lahko z ekološkim ravnanjem, dobro vodo in dobro soljo dobite odličen izdelek,« je zaključil Gabriele in pojasnil, da je uporabljal sol naravnih solin rezervata Trapani in Paceco na Siciliji in izvajal stroge kontrole. na vodi.

Seznam nagrajencev najdete na Spletno mesto Monna Oliva.