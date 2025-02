Arheološka razstava raziskuje zgodovino oljčnega olja v Sredozemlju

An razstava na pariškem Collège de France, pet stoletij stari javni visokošolski, raziskovalni in debatni ustanovi, je predstavil arheološka odkritja in predmete iz več francoskih muzejev, vključno z oddelkom za grške, etruščanske in rimske antike Louvra, od arhaičnega obdobja do četrtega stoletja našega štetja.

"Vina, olja in parfumi: arheološko potovanje po starodavnem Sredozemlju” ponudila edinstveno priložnost za raziskovanje proizvodnje in trgovine z oljčnim oljem in drugimi prehrambenimi izdelki v rimski Galiji, Italiji, Grčiji in Egiptu.

Kurira skupina strokovnjakov pod vodstvom prof Jean-Pierre Brun—terenski arheolog in višji znanstvenik Francoskega nacionalnega sveta za znanstvene raziskave (CNRS), ki je vodil center Jean-Bérard v Neaplju, francosko bazo za zgodovinsko in arheološko raziskovanje starodavne južne Italije — dogodek je bil tudi poklon Brunovi vseživljenjski predanosti arheologiji.

V svojem inavguracijskem predavanju za katedro za tehnologijo in ekonomijo v antičnem Sredozemlju je pojasnil, da sta se v času rimskega imperija za doseganje učinkovite organizacije in racionalizacije oskrbe vojske in velikih urbanih središč Sicilija in Egipt specializirala za pridelavo žita, Galija pa za pridelavo vina, medtem ko sta se Španija [rimska provinca Hispania Baetica, ki ustreza sodobni Andaluziji] in Afrika [predvsem Tripolitanija, severnoafriško obalno območje sodobne Libije] je bila specializirana za oljčno olje.

Po Brunu je centralizacija kmetijske proizvodnje po zahtevah rimske politične oblasti oblikovala gospodarstvo osvojenih ozemelj in prispevala k strukturi podeželja.

To je mogoče videti na primer v ostankih starodavnih oljčnih kmetij v dolini Baetis med Córdobo in Sevillo v Španiji – proizvodnja oljčnega olja v Baetiku je dosegla vrhunec med prvim in tretjim stoletjem našega štetja – in v tunizijskem Sahelu. Te regije niso bile a priori primerna za gojenje oljk.

Danes je oljčno olje namenjeno predvsem prehrani, razstava pa je spomnila na njegovo drugo uporabo v antiki.

Običajno so ga uporabljali v medicinske namene in obrede, kot sestavino krem ​​za obraz in kot mazilo pri tretmajih osebne higiene in masaž v grških in rimskih športnih objektih in termah.

Poleg tega so v tistih starih časih oljčno olje uporabljali tudi za kurilno olje različnih vrst, nekatere z več šobami. Oljne svetilke so uporabljali za notranjo razsvetljavo na območjih, kjer je bila proizvodnja najbolj izrazita.

In izdelava parfumov in druga dišeča olja s terapevtskimi lastnostmi, dragocena oleum omphacium narejeno iz zelenih oljk, je bilo pogosto uporabljeno kot nosilno olje, zlasti v rimski Galiji, Italiji in Grčiji, ki je služilo kot naravni medij v dišavnih formulacijah.

Ena od teh starodavnih formulacij je bila na ogled na razstavi v Parizu, obiskovalci pa so dišavo lahko tudi vonjali.

Poustvarjen z dolgoletnimi raziskavami Centra Jean-Bérard, antika rodinon s svojo nežno dišavo vrtnice je bila zelo priljubljena v grški in rimski antiki in je bila navedena tudi v Homerju Iliada.

Med eksponati je bila tudi maketa postavitve parfumerije grškega otoka Delos, ki ga je obravnaval Kalimah (tretje stoletje pr. n. št.). ​,war"najbolj sveti otok."

Obilen in kompleksen dokaz arheoloških izkopavanj, preučevanje naselij, krajev in oblik dela, prehrane in sanitarij je Bruna spodbudilo tudi k razmišljanju o vprašanjih rasti v antiki — plodu blaginje in izobrazbe ljudi.

Te ugotovitve je mogoče primerjati s pisnimi viri, da bi lažje razumeli družbenoekonomske in tehnološke sisteme preteklosti.

Vendar je Brun pisal o težavnosti obravnavanja zgodovine v vseh njenih razsežnostih, ko so razpoložljivi podatki o navadnih ljudeh omejeni.

Poudaril je, da so zgodovinarjem na voljo le delna poročila o dejstvih in literarni komentarji ter napisi, predvsem višjih slojev, glede na to, da ​,war"bolj ali manj vsi pisni viri iz antike so v srednjem veku izginili.”

Te misli so danes aktualne za dva razloga. Prvič, obstaja nevarnost izgube arheološke zapuščine z uničenjem materialnih arhivov, ki so tisti, ki so zakopani v zemljo in izgubljeni z deli in prenovami.

Drugič, premalo pozornosti je bilo namenjene arheološkim raziskavam orodij za proizvodnjo in trgovskih vozil, povezanih z ostanki, ki so jih zapustili navadni ljudje brez moči ali kulture, da bi zagotovili pisne dokaze.

Velika znanstvena osredotočenost na epigrafiko (preučevanje napisov na starodavnih artefaktih), kiparstvo, slikarstvo, arhitekturo in urbanizem je ustvarila zgodovinsko pristranskost do tistih na oblasti.

Tako lahko nedavno razstavo na Collège de France štejemo za priznanje Brunovega vestnega in predanega prizadevanja za rekonstrukcijo pozabljene zgodovine podeželskih in mestnih množic v njihovi proizvodni vlogi – vključno z zgodovino proizvodnje oljčnega olja in trgovine v Sredozemlju – in povabilo k razmisleku o tem, kako je celo grško-rimska civilizacija, kljub številnim uspehom, doživela zaton.