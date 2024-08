Srečanje kemikov je bilo samo za člane

Ni res, da je MOK je strokovnjake iz držav, ki niso članice MOK, preprečil na nedavnem srečanju kemikov. Dejstvo je, da je bilo srečanje prepovedano udeležiti se vsi opazovalci, ne glede na to, ali so iz držav članic MOK ali držav nečlanic.

Srečanje je bilo omejeno na uradne predstavnike vlade. Normalno je, da bi MOK občasno želel organizirati sestanek samo za člane. Če organizacija običajno omogoči odprt dostop do svojih sestankov in prosto kroži dokumentacijo sestanka, to ne pomeni, da mora to vedno storiti. Povsem upravičeno je dovoliti, da se opazovalci udeležijo ali ne. Ko so druge organizacije (WHO, WTO, …) omejile dostop do nekaterih svojih sestankov, nisem nikoli slišal pritožb novinarjev.



Prav tako ni res, da je bilo nekaterim ljudem onemogočen dostop do spletne strani MOK. Resnica je, da je bilo povsem logično, da je bil opazovalcem onemogočen dostop do dokumentov, ki so krožili na dnevnem redu tega srečanja.

Nazadnje, MOK bi bil zelo zainteresiran za informacije o ​,war"niz virov«, ki je govoril o razpravi ​,war"zmanjšati ali celo odpraviti uporabo senzoričnih plošč pri določanju kakovosti oljčnega olja«. Morda so to ljudje, ki radi dajo psu slabo ime in ga obesijo, ali pa želijo ustvariti svojo shemo za prepoznavanje plošč in izriniti MOK iz te dejavnosti. Kdor koli že so, vam lahko zagotovim, da pri MOK zelo cenimo našo senzorično metodo testiranja (o kateri na sestanku kemikov pravzaprav ni bilo govora) in jo smatramo za bistveno merilo kakovosti.

Dejstvo, da si nenehno prizadevamo vključiti več panelov v naše teste preverjanja strokovnosti za priznanje MOK in da nudimo pomoč pri usposabljanju novih panelov, je zadosten dokaz, da tega ne nameravamo opustiti.