Preden je predstavniški dom Združenih držav Amerike v sredo premagal zakon o kmetiji, so člani kongresa med drugim razpravljali o amandmaju, s katerim bi iz zakona črtali določbo, ki bi uvedla nove omejitve za uvožena oljčna olja.

Na koncu je bil amandma za odstranitev določbe o oljčnem olju iz predloga zakona sprejet z veliko večino, nekaj ur preden je bil zakon o kmetijah zavrnjen s strankarskim glasovanjem, ki je poželo ostre kritike.

V sporni določbi je bilo navedeno, da če ZDA tržno naročilo bi morali sprejeti za domače proizvajalce oljčnega olja, bi morala uvožena oljčna olja izpolnjevati iste standarde, določene v tržnem naročilu – in morali bi sprejeti različne korake, da to dokažejo.

Istega dne so se Yankeesi srečali z Dodgersi v Los Angelesu za dvojno glavo (ki so jo razdelili 1:1) so se predstavniki New Yorka pomerili na parketu House s kolegi iz Kalifornije ob olivnem olju.

Ne glede na to študij kar kaže, kako malo povprečni Američani vedo o standardih in kakovosti oljčnega olja, je imel vsaj en član kongresa v sredo zaupanje, da razglasi stanje odličnosti oljčnega olja v svojem okrožju.

Michael G. Grimm, republikanec, ki zastopa Brooklyn in Staten Island, je zbornici sporočil, ​,war"moji volivci zaužijejo več grškega in italijanskega oljčnega olja, kot si lahko predstavljate, in ni žarko.”

Klicanje dobave olivnega olja ​,war"več milijonov dolarjev,« je Grimm dejal distributerjem, restavracijam in potrošnikom v južnem New Yorku ​,war"poznajo dobro olje in niso imeli težav.” Grimm je citiral oceno kongresnega proračunskega urada, da bi omejitve uvoza stala podjetja ​,war"desetine milijonov dolarjev."

"Producenti tukaj so tisti, ki imajo težave," je dejal Grimm in se skliceval na producente v Kaliforniji, Georgii in Teksasu, ki so bili poziva k izravnavi področja z uvozniki subvencioniranih evropskih olj, ki prevladujejo na policah supermarketov in pogosto ne izpolnjujejo standardov kakovosti.

Medtem ko je newyorški kongresnik pokazal izjemno zaupanje v znanje svojih volivcev o oljčnem olju, je zvezni sodnik na drugi strani East River prejšnji mesec dal potrošnikom malo možnosti, da bi vedeli veliko.

V odločitev o zavrnitvi prepoved zoper uvoznika oljčnega olja, ki je zavestno prodal rafinirano olje iz oljčnih tropin kot ​,war"čista,« ameriško sodišče v južnem okrožju New Yorka NAOOA proti Kangadis Food Inc. je pokazala, ​,war"ni nobenih zunanjih dokazov, da se zaznave navadnih potrošnikov ujemajo s temi različnimi standardi označevanja." Povedano drugače, večina potrošnikov ne pozna ene kakovosti od druge, kaj šele, ali je olivno olje dobro ali ne.