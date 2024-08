Svet je slišal, zakaj se znaki kakovosti oljčnega olja razvijajo

K ponovnemu prizadevanju za dosego enotnega mednarodnega standarda za oljčno olje so pozvali člani sektorja, ki so se udeležili nedavnega srečanja Mednarodnega sveta za oljčno olje, pravi MOK v povzetek dogodka.

V izjavi o sestanku njegovega svetovalnega odbora za oljčno olje in namizne olive 25. oktobra v Madridu je navedeno, da je tak standard ​,war"bi služil kot skupna podlaga in bi nato zasebnim pobudam podjetij, nacionalnih združenj ali mednarodnih združenj omogočil, da razlikujejo svoja ekstra deviška oljčna olja na podlagi strožjih zahtev, ki vključujejo dodatne parametre ali strožje omejitve za posebne parametre, vzete iz enotnega standarda.

Ne zahteva novega standarda MOK, ki bi pokrival vrhunsko ekstra deviško oljčno olje

V okviru razprave o naraščajočem številu oznak skladnosti in kakovosti za oljčno olje je odbor na srečanje povabil različna združenja iz držav, ki niso članice MOK.

MOK je v izjavi dejal, da so ključne točke, ki izhajajo iz njihovih predstavitev in razprave, ki je sledila ​,war"so udeleženci pozdravili sheme pečatov kakovosti, katerih cilj je razlikovati med ekstra deviškimi oljčnimi olji na podlagi strožjih parametrov kot pri MOK Trgovski standard, ki se uporablja za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin.

"Toda hkrati so menili, da tako vrhunsko ekstra deviško oljčno olje ne bi smelo biti zajeto z novim standardom MOK.

MOK obžaluje ​,war"pomanjkanje spremljanja« v večini držav uvoznic, ki niso članice MOK

Medtem je osrednje vprašanje, kot ga vidi svetovalni odbor, vprašanje ​,war"vladno spremljanje skladnosti s trenutnimi standardi MOK,« je zapisano v izjavi MOK.

"Takšno spremljanje ali pomanjkanje le-tega v večini držav uvoznic, ki niso članice MOK, zaradi odsotnosti ad hoc predpisov je ravno tisto, zaradi česar so več združenj uvoznikov (Avstralija, Japonska, ZDA) zaprosili MOK, da podpre njihove sheme. za prostovoljno spremljanje in certificiranje olj, ki jih prodajajo njihovi člani, ob sklicevanju na standard MOK in da bi prepričali svoje oblasti, da sprejmejo standard MOK.

Avstralski primer

V zvezi s proizvajalci iz držav, ki niso članice MOK, je MOK dejal, da je v Avstraliji potekala kampanja za sprejetje nacionalni standard — trenutno samo prostovoljno — ki se glede nekaterih parametrov razlikuje od standarda MOK.

"Vzpostavili so sistem samonadzora, ki potrjuje skladnost olja s tem standardom,« so zapisali.

oglas

Svetovalni odbor je ugotovil, da je bil cilj, da to postane mednarodno prek EVA (Extra Virgin Alliance) shema, ​,war"še bolj pa najti praktično rešitev, ki bo zadovoljila tako podjetja v državah članicah MOK (ki morajo upoštevati vsaj standard MOK) kot podjetja v državah, ki niso članice MOK (primer Avstralije), ki želijo odstopati od nekaterih določenih omejitev v standardu MOK za nekatere parametre čistosti z uporabo višjih mej (za vsebnost kampesterola in linolenske kisline), da se odražajo posebnosti nekaterih lokalno proizvedenih deviških oljčnih olj.

"Svetovalni odbor je dobro seznanjen s situacijo v državah nečlanicah MOK, vendar so udeleženci ponovili upanje, da si bodo vse države proizvajalke oljčnega olja ponovno prizadevale za dialog, da bi dosegle enoten mednarodni standard,« so sporočili iz MOK.

Udeleženci so prišli iz držav, vključno z Avstralijo, Brazilijo, Japonsko, Perujem in Združenimi državami

MOK je povedal, da so med udeleženci srečanja tudi Avstralsko združenje oljk (AOA), ki zastopa proizvajalce. ​,war"Avstralsko združenje oljčnega olja (AOOA), ki zastopa uvoznike, se je opravičilo, ker se ni moglo udeležiti, vendar je posredovalo predstavitev," so zapisali.

"Brazilsko združenje uvoznikov OLIVA se je udeležilo poleg dveh združenj iz Japonske – združenja uvoznikov JOA in TOYO, ki je predvsem združenje proizvajalcev, združenja pokuševalcev oljčnega olja Peruolivo iz Peruja in Severnoameriško združenje oljčnega olja (NAOOA) iz Združenih držav, ki zastopa uvoznike.

"Kalifornijski svet za oljčno olje (COOC), ki ga sestavljajo kalifornijski proizvajalci, se ni odzval na povabilo MOK.

"Udeležili sta se tudi dveh mednarodnih združenj, združenja EVA s sedežem v Kaliforniji in QvExtra iz Španije!

Za predsednika odbora je bil imenovan Portugalec Luis Folque

V ločeni izjavi je MOK dejal, da je bil svetovalni odbor ustanovljen leta 1991. ​,war"kot stičišče strokovnjakov iz industrije iz držav članic MOK, da izrazijo svoja mnenja, je ključni govorni partner izvršnega sekretariata MOK in mu pomaga pri iskanju učinkovitih rešitev za vprašanja, ki zadevajo sektor.

Na zadnji seji je komisija imenovala novega predsednika in dva podpredsednika.

Luis Folque, predstavnik predelovalcev in predsednik portugalskega združenja CASA DO AZEITE, bo predsednik za leti 2014 in 2015, ki bo zamenjal Tunizijca Alija Ben El Hadj M'Bareka, ​,war"ki je zastopal proizvajalce od ustanovitve odbora in je dvakrat predsedoval odboru, najprej v letih 1997–2000 in nato v letih 2010–2013.«

"Za dva podpredsednika so predstavniki odborov izvolili nekdanjega predsednika Alija Ben El Hadj M'Bareka in vodjo institucionalnih odnosov v Consorzio Olivicolo Italiano (UNAPROL, Rim, Italija) Micheleja Bungaro, ki tudi zastopa proizvajalce," so sporočili iz MOK. .