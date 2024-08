Evropska unija je zavrnila kontroverznost Združenega kraljestva ​,war"semafor« shemo označevanja hranilne vrednosti, pri čemer navaja paradoksalen primer, ko je dietna koka-kola označena bolj ugodno kot ekstra deviško oljčno olje.



Evropska komisija je zoper vlado Združenega kraljestva sprožila postopek za ugotavljanje kršitev, ki ima dva meseca časa, da odgovori na obtožbe. Obtožbe se nanašajo na kršitev temeljnega načela EU o prostem pretoku blaga; to pomeni, da vlada nezakonito posega v izbiro potrošnikov.

O ​,war"semafor« prehranski informacijski sistem je bil sprejeto vlade Združenega kraljestva v prizadevanju za boj proti debelosti in pomoč ljudem pri boljši izbiri hrane. Prostovoljni sistem – ki ga široko podpirajo največje britanske verige supermarketov – uporablja rdeče, jantarne in zelene barvne kode za označevanje vsebnosti kalorij, sladkorja, maščob, nasičenih maščob in natrija v izdelku. Zelena signalizira nizko količino danega hranila; jantarna srednja količina in rdeča, visoka.

A ​,war"rdeča luč” je prikazana, ko vsebnost maščobe v določenem izdelku presega 17.5 g/100 g.

Ta dobronamerna, a poenostavljena smernica ustvarja logičen paradoks, ko gre za super živila, kot je olivno olje, je dejal Coldiretti, italijanska nacionalna konfederacija kmetov.

"Cilj semaforjev je bil zmanjšati porabo maščob, soli in sladkorja, vendar ne glede na dejansko zaužito količino, temveč le na generično prisotnost določene vrste snovi,« je povedal tiskovni predstavnik. ​,war"To na koncu izključuje živila, kot je ekstra deviško oljčno olje, hkrati pa promovira gazirane pijače brez sladkorja, zavaja potrošnike glede resnične hranilne vrednosti.

Ker sistem preprosto gleda na številke, so rezultat brezalkoholnih pijač brez sladkorja, kot je Diet Cola, ​,war"zelena luč,« kljub prisotnosti kontroverznih umetnih sladil in brez koristi za zdravje.

Coldiretti je dejal, da bo italijansko izvozno tržišče oškodovalo sistem, ki se tudi mršči na sir in pršut.

Po sprejetju sistema leta 2013 je London dejal, da je skladen Uredba EU št. 1169/2011, ki se nanaša na zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom.