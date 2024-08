Kako zanimivih par tednov je bilo. 14. julijath smo prejeli pozno zvečer namig, da bo UC Davis Olive Center objavil poročilo, ki bo zaključilo večino ​,war"ekstra deviško” oljčno olje, ki ga kupimo, si ne zasluži, da bi ga tako imenovali. mi razbila zgodbo, objavlja poročilo ure pred vsemi drugimi in od takrat vam prinašamo razvoj dogodkov. Obtožbe o goljufijah, dobičkarstvu in vojnah za odnose z javnostmi niso bile tisto, kar smo imeli v mislih, ko smo pred nekaj meseci vklopili naš strežnik z oznako ​,war"novice o oljčnem olju, ocene in razprave,« toda novice se zgodijo in oljčno olje je naš utrip.

Nismo preveč presenečeni, da večina oljčnih olj s polic kalifornijskega supermarketa ni izpolnjevala ekstra deviških smernic. Recimo, da ste vodja konglomerata za oljčno olje, vrednega milijardo evrov, ki mora odgovarjati delničarjem in hkrati ustvarjati vedno boljše letne rezultate. Proizvajate določeno količino visokokakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja za svoje domače kupce, vendar si predstavljajte pritisk, da izkoristite to proizvodnjo in svojo stoletno blagovno znamko tako, da dobre stvari zalijete s cenejšimi dodatki in jih prodajate. , ladje poln tega, za nič hudega sluteče ljudstvo, ki ne pozna razlike in katerih vlade nočejo uveljaviti šibkih zakonov, ki veljajo. Združene države so molzna krava za brezvestne velikane proizvajalcev oljčnega olja, ki so že dolgo bolj zaskrbljeni zaradi gradnje blagovnih znamk in distribucijskih mrež kot kakovosti svojih oljčnih olj.

Torej, kaj se zdaj spreminja? Pogumni zaradi nedavnih popravkov ameriškega ministrstva za kmetijstvo, ki zahteva vsaj minimalne standarde za ekstra deviško označevanje, kalifornijski svet za oljčno olje in njihovi prijatelji v Davis Olive Centru znova poudarjajo, da so potrošniki v ZDA izigrani . Majhno vzorčenje je odražalo študijo, opravljeno na poceni, vendar neizogibna realnost ostaja in stavimo, da bi lahko podvojili teste v poljubnem številu držav denarnih krav po vsem svetu in dobili podobne rezultate. Poskusite na Kitajskem, v Indiji, na Japonskem, v Mehiki, Kanadi, Nemčiji.

Danes a tožba je bil objavljen na tipičen ameriški način, skupaj s tožnikom napol slavnega kuharja in ​,war"ugledni restavratorji,« da bi pritisnili na velika podjetja, ki polnijo police z olivnim oljem v mestih, kot so Costco, Walmart in Albertson's. Blagovna znamka Rachael Ray je med navedenimi ponaredki, čeprav je ameriška kulinarična ljubica bolj verjetno nesrečna žrtev kot mi ostali. Mogoče je bilo treba priti do tega. Tukaj se nič ne zgodi brez brenčanja.

To ni tisto, o čemer želimo pisati na teh straneh (vendar bomo). Raje govorimo o ljudeh, ki izdelujejo oljčno olje, kako ga uporabljati in uživati, njegovi starodavni kulturi in mestu v našem sodobnem načinu življenja. In čeprav bi se radi zahvalili Univerzi v Kaliforniji, Mednarodnemu svetu za oljke, Severnoameriškemu združenju oljčnega olja in odvetniški pisarni Callahan and Blaine za izjemno rast naših bralcev, dobivamo tudi tono e-poštnih sporočil od bralci, ki so zmedeni in želijo nekaj napotkov. Želijo vedeti, kako kupiti ekstra deviško oljčno olje, ne da bi jih vzeli.

Iskreno povedano, nimamo tega problema. Uredništvo of Olive Oil Times prejme več kot pravičen delež res odličnega ekstra deviškega oljčnega olja od proizvajalcev, ki morajo pomisliti, če nam bodo poslali zastonj stvari, bomo o njih pisali (in bi lahko). Nikoli več nam ne bo treba kupiti nobene steklenice in če bi lahko delili to smešno zalogo z našimi bralci, veste, da bi. Naj se pa za trenutek pretvarjam, da moram dejansko iti ven in kupiti steklenico dobro oljčno olje iz, recimo, trgovine z živili. Naša Denise Johnson objavila kos pred kratkim o tankem nabiranju v tipičnem supermarketu Nove Anglije. Imela je izbiro med nekaterimi blagovnimi znamkami, v katere so vpletene ​,war"Študija« in ​,war"premium” ekstra deviške stvari identificiranega izvora, ki bi bile morda precej dobre, če ne bi bilo pred Obamo.

V svetu proizvodnje vrhunskega ekstra deviškega oljčnega olja se pojavlja modna beseda: sledljivost. Zdaj je mogoče vzeti številko serije iz nekaterih vrhunskih steklenic EVOO, jo vnesti na spletno stran in si ogledati izčrpne informacije o olju, vključno z datumom trgatve, sortami in pogledom iz zraka na parcelo, s katere so bile pobrane oljke. Da bi resnično vedeli, kaj kupujete, mora obstajati določena stopnja sledljivosti. Z veliko prehrambenimi izdelki, vključno z nekaterimi, ki morda celo nosijo slavna imena, kot sta Rachael Ray ali Paul Newman, to morda ne bo tako pomembno. Z ekstra deviškim oljčnim oljem se. Vrhunski pomarančni sok stane 3 dolarje za liter. Vrhunski oljčni sok je lahko desetkrat večji. Vedeti moramo, katerega leta so bile oljke obrane in kdaj je bilo olje ustekleničeno.

Alex ​,war"A‑Rod” Rodriguez, eden najbolj nadarjenih igralcev baseballa vseh časov, je dosegel svojih 600th domači tek ta teden ob velikem navdušenju in oboževanju. Malo se je zdelo motilo, da je priznal, da je uporabljal steroide v času, ki je bil skovan ​,war"Era steroidov." Profesionalni baseball je zdaj v tako imenovanem ​,war"Era of Testing«, med katerim se, kot je splošno prepričanje, nihče ne more izogniti jemanju zdravil, ki izboljšajo učinkovitost, pod tako intenzivnim nadzorom.

Verjamem, da vstopamo v podobno obdobje v poslovanju z oljčnim oljem. Študija Dana Flynna in tožba Dana Callahana bosta zaznamovala začetek ​,war"Era of Testing” za ekstra deviško oljčno olje in ne bo dolgo, preden bomo lahko povsem prepričani, da je tisto, kar kupimo v supermarketu, to, kar trdi, da je. Tako kot sem vedel, da je A‑Rodov homer posledica njegovega naravnega talenta (in hitre žoge visoko v coni).

Proizvajalci oljčnega olja in tržniki, ki so vpleteni v postopek, bodo uspeli, tako kot Alex Rodriguez, če tega ne bodo spet pokvarili. Potrošniki bodo kmalu iskali oznake za vrednosti prostih maščobnih kislin (FFA) in peroksidov, datume žetve in države izvora. S telefonom boste optično prebrali črtno kodo, da boste videli Google zemljevid gozdička. Sledljivost.

Medtem vprašajte svojega prodajalca, zakaj na olivnem olju ni datuma. Izberite blagovno znamko supermarketa, ki jo boste uporabljali za kuhanje, in razmislite o plačilu več za vrhunsko ekstra deviško, ki jo je izdelal obrtniški proizvajalec iz države po vaši izbiri, da jo uporabite za vse ostalo. Če uživate v ekstra deviškem oljčnem olju dovolj, da preberete to objavo, ste dolžni sami sebi, da se naučite razlikovati dobro od slabega, odlično od slabega. Lahko se udeležite tečaja, vzamete v roke knjigo, preberete nekaj naših objav na to temo ali preprosto vadite primerjavo različnih blagovnih znamk doma. Ne bo ti žal.