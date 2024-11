Strokovnjaki napovedujejo precejšen padec cen oljčnega olja

Facebook Global cene oljčnega olja pričakujejo, da bodo leta 2025 občutno padle.

Po besedah ​​Deolea, največjega polnilca oljčnega olja na svetu, se izzivi, zaradi katerih so cene dosegle rekordne vrednosti, vztrajno nižajo.

Podjetje napoveduje, da se bo svetovno pomanjkanje oljčnega olja kmalu umirilo, saj Španija je napovedana v pridelovalnem letu 1.3/1.5 pridelati med 2024 in 25 milijona ton.

Oglejte si tudi: Generalni direktor družbe Deoleo North America pravi, da je trajnost ključnega pomena za rast sektorja oljčnega olja

Poleg tega proizvajalci v Portugalska in Grčija pričakujejo močne donose.

Zunaj EU večji proizvajalci oljčnega olja, kot npr Turčijo in Tunizija se prav tako pripravljata na znatne letine, pri čemer naj bi proizvodnja Tunizije dosegla med 340,000 in 350,000 ton.

V tem kontekstu, italijanski pridelekrs' razočarajoča letina Pričakuje se, da bo imelo le obroben vpliv na svetovno proizvodnjo oljčnega olja.

Govori, da CNBC, uradnik družbe Deoleo je priznal, da napetosti okoli ekstra deviško olivno olje cene se še niso povsem umirile.

"Vendar pa so obeti za prihodnje mesece pozitivni, saj se pričakuje, da se bo trg začel stabilizirati in da se bo normalno stanje postopoma vzpostavilo, ko bo nova letina napredovala in se bo ponudba povečevala,« je povedal Miguel Ángel Guzmán, glavni direktor prodaje pri Deoleu.

Guzmán je napovedal, da bodo cene oljčnega olja padle na približno 5 evrov na liter, v primerjavi z 9 evri, ki so jih nedavno opazili na večjih trgih.

Dušan Kaljević, izvršni direktor Filippo Berio North America, je delil podobno napoved v a nedavni intervju z Olive Oil Times.

"Če bo po prvih dveh mesecih žetve potrjena številka 3.2 milijona ton, pričakujem, da bo cena januarja padla pod 5 evrov,« je dejal.

Mednarodni svet za oljke (IOC) analizira nedavne trende cen. poročali da so oktobra rast cen opazili le v Italiji.

Natančneje, v Bariju so se cene oljčnega olja v primerjavi z lansko sezono dvignile za 5.2 odstotka na 915 evrov za 100 kilogramov – kar je precej nad povprečjem med letoma 2011 in 2023, ki je znašalo 484 evrov.

Nasprotno pa so cene v španskem Jaénu padle za 9.3 odstotka na 732 evrov za 100 kilogramov v primerjavi s povprečjem med letoma 2011 in 2023, ki je znašalo 345.5 evra.

Podobno so se v Chanii v Grčiji cene ekstra deviškega oljčnega olja znižale za 13.6 odstotka na 665 evrov za 100 kilogramov v primerjavi s povprečjem 326.4 evra v zadnjih 12 letih.

Evropska komisija je v svojem oktobrskem poročilu o kratkoročnih kmetijskih obetih dejala, da bi izvoz oljčnega olja iz EU lahko doživel močan odboj če cene v tekoči sezoni padejo.

Vendar pa visoki proizvodni stroški še naprej dvigujejo cene v številnih proizvodnih regijah in ostajajo ključni dejavnik pri določanju končnih prodajnih cen potrošnikov.

"Potem ko smo absorbirali znatna povečanja v zadnjih treh letih, smo zdaj priča stabilizaciji stroškov predelave,« je Giampaolo Farchioni, lastnik in direktor pri Farchioni Olii, povedal Olive Oil Times.

"Drug izziv je razširjen negativen trend porabe ekstra deviškega oljčnega olja v zadnjih 12 mesecih, kar vpliva na maloprodajo, [gostinstvo], gostinske storitve in izvoz,« je dodal.

V zadnjih dveh letih je skokovita rast cen oljčnega olja negativno vplivala na porabo.

Potrošniki so prilagodili svoje nakupovalne navade v več državah, pogosto se odločajo za nakup v manjših količinah ali celo prehod na alternative.

Številni pridelovalci in industrijski opazovalci v Evropi verjamejo učinki sprememba podnebja poslabšalo pomanjkanje oljčnega olja v zadnjih dveh sezonah.

"Ta sezona je še ena zapletena sezona, saj je količina oljk v Pugliji zelo majhna, mesece ni deževalo in kmetijska zemljišča brez namakanja bodo obrodila grozne rezultate,« je povedala Lucia Di Molfetta, solastnica apulijskega proizvajalca. Di Molfetta Pantaleo. ​,war"Cene oljk so še vedno zelo visoke, zadnji teden pa cene oljčnega olja padajo.”

"Ta sezona je še ena sezona, ki si jo bomo zapomnili,« je dodala. ​,war"Ker podnebne spremembe tako vplivajo, bomo videli še veliko takšnih sezon."

Deoleo in Filippo Berio priznavata podnebne spremembe kot pomemben izziv za industrijo.

"Ugotovljeno je bilo, da predstavlja eksistencialno grožnjo industriji,« je dejal Guzmán in poudaril, da se mora sektor prilagoditi ​,war"vse bolj negotova prihodnost."