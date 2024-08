Prvi zmagovalci opisujejo ugodnosti nagrad svetovnega tekmovanja

Kot registracija za del južne poloble leta 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition se zapre 1. septembrast, prvi zmagovalci razmišljajo o vplivu svojih prvenstvenih nagrad na njihove blagovne znamke.

"Zmaga je pripomogla k promociji naše blagovne znamke strankam, ki nas morda še niso poznale,« je dejal Dimitrios Komninos, lastnik podjetja Laconia. Oljčne kmetije Dimitrija.

"Zdaj imamo širši doseg, ne le v Združenih državah, ampak tudi po vsem svetu,« je dodal. ​,war"Resnično smo počaščeni, da smo prejeli nagrado, še posebej, ker smo prvič sodelovali na tekmovanju.«

200 let stara kmetija, ki se nahaja na južni konici polotoka Peloponez, proizvajalci osvojil srebrno priznanje za srednje intenziven nefiltriran Koroneiki. ​,war"Pomembno je vedeti, od kod prihaja vaše oljčno olje,« je dejal Komninos.

Nagrada je bila še posebej razveseljiva po zahtevni sezoni za Dimitri Olive Farms. ​,war"Kot mnogi kmetje smo se soočili kadrovska vprašanja in sušo,« je dejal Komninos.

Na drugi strani Jonskega morja pa proizvajalci zadaj Olio Infiore proslavili svoje prvo priznanje na svetovnem tekmovanju, osvojil zlato priznanje za organsko Coratina srednje intenzivnosti.

Lastnik Tommaso Fiore je dejal, da namerava apulijski proizvajalec nagrado uporabiti za pomoč pri trženju ekstra deviško olivno olje pred prihajajočo sezono.

Prvenec Olia Infioreja NYIOOC priznanje bo Tommasu Fioreju pomagalo pri trženju njegovega ekstra deviškega oljčnega olja v Severni Ameriki. (Foto: Olio Infiore)

"Upamo, da bo priznanje lahko postalo predstavitev, ki bo omogočila prepoznavnost naših izdelkov na severnoameriškem trgu,« je dejal. ​,war"Predstavlja naše sanje za bližnjo prihodnost.”

"Še naprej bomo delali s strastjo in predanostjo, da našim strankam vedno ponudimo najboljše,« je dodal Fiore. ​,war"Vedno smo odprti za nova sodelovanja in priložnosti za rast in nadaljnjo izboljšavo našega izdelka. Upamo, da je to priznanje le začetek nečesa novega, in smo hvaležni NYIOOC ker si to dovolil."

Poleg trženjskega vidika je Fiore dejal, da nagrada potrjuje trdo delo in predanost, potrebna za proizvodnjo oljčnega olja svetovnega razreda in ga motivira, da bo naslednje leto boljši.

"To je motivacija, da delamo bolje za našo blagovno znamko, s čimer krepimo naš ugled proizvajalcev visokokakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja,« je dejal. ​,war"Zame je ta posebna, saj odpira nove poti rasti.”

Fiore je dodal, da nagrada tudi pomaga pri promociji južne regije Puglia – največje italijanske regije za proizvodnjo oljčnega olja – kot destinacije za kakovostno ekstra deviško oljčno olje namesto oljčnega olja v razsutem stanju.

"Lahko izkoristimo lastnosti naših oljk, začenši s Coratino, in oživimo visokokakovostne izdelke, ki se lahko kosajo z vsemi na svetu,« je dejal Fiore. ​,war"To je mogoče doseči z a ​,war"čarobna mešanica tradicije, inovativnosti in spretnosti.«

Poleg sredozemskih proizvajalcev kanadski uvoznik Cibo Previ je bila prvič podeljena leta 2024 NYIOOC, prislužil dve zlati nagradi za srednje intenziven Mariolo in njegovo Itrano, pakirano pod blagovnima znamkama EVOO Previ in ​​EVOO Previ Bimbi.

Prvenec Sabrine Rea NYIOOC nagrada pomaga upravičiti drage ukrepe, ki jih sprejme za zagotavljanje kakovosti. (Foto: Sabrina Rea)

"Nagrade so vplivale na mojo blagovno znamko, ker odmeva pri mojih strankah,« je povedala lastnica Sabrina Rea. ​,war"Prejeti to prestižno priznanje je bilo v veliko veselje. Zelo sem hvaležen, saj predstavlja leta predanosti spodbujanju najkakovostnejšega olja na svetu.”

"Ta čast me krepi v prepričanju, da nenehno uvajam inovacije in zagovarjam pozitivno staranje,« je dodala. ​,war"Prav tako spodbuja mojo zavezo, da Severnoameričanom zagotovim priložnosti za izboljšanje zdravja s tem izjemnim naravnim izdelkom.«

Rea je dejal, da zaradi težkih vremenskih razmer med italijanskim letina 2023/24, je morala posvetiti posebno pozornost pridobivanju olj svoje znamke. ​,war"Kot uvoznik ekstra deviškega oljčnega olja zasebne blagovne znamke morate poskrbeti za dostavo tega, kar opisujete,« je dejala.

"Vsaka regija, kjer proizvajajo oljčno olje, ima svoje edinstvene blagoslove,« je dodal Rea. ​,war"Izdelava oljčnega olja z izjemno visoko vsebnostjo fenolov, ki dosega popolno ravnovesje robustnosti brez pretirane grenkobe, je podobno ustvarjanju mojstrovine. Cibo Previ je ta mojstrovina in v čast mi je, da jo lahko predstavim svetu, saj se močna skupnost začne z zdravo skupnostjo.«

Ona verjame v NYIOOC Nagrada bo pomagala predstaviti kakovost ekstra deviškega oljčnega olja in upravičila skrajne ukrepe, ki jih je sprejela, da bi zagotovila njegovo kakovost pri prevozu iz Italije v Kanado.

Na drugem koncu sveta je lastnik japonskega Harvest Farm proslavil svoje prvo priznanje na svetovnem tekmovanju, zlato nagrado za blagovno znamko Virgin Valley, srednje intenzivno mešanico oliv Frantoio, Leccino, Pendolino in Taggiasca.

Yoshinori Shikamoto verjame, da nagrade World Competition pomagajo širiti glas o visokokakovostnih japonskih oljčnih oljih. (Foto: Harvest Farm)

Lastnik Yoshinori Shikamoto je dejal, da prejeta nagrada podjetju omogoča spodbujanje visoke kakovosti svojega ekstra deviškega oljčnega olja. Zmaga tudi dokazuje, da se kakovost japonskega ekstra deviškega oljčnega olja izboljšuje.

Harvest Farm si je nagrado prislužil v tretjem letu proizvodnje. Ko se je prvič prijavil na tekmovanje, je Shikamoto dejal, da je bil navdihnjen ​,war"prejeti tako častno nagrado.«

"Zapuščena kmetijska zemljišča, ki so se spremenila v gozd, smo obnovili v oljčni nasad,« je dejal. ​,war"V nekaj letih smo širili zemljišče in začeli gojiti oljke, kar nam je omogočilo proizvodnjo ekstra deviškega oljčnega olja.

"Še naprej bi rad izpopolnjeval svoje sposobnosti in trdo delal, da bi naredil dobro ekstra deviško oljčno olje,« je dodal. ​,war"To nagrado bom uporabil kot spodbudo za več trdega dela.”