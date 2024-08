Getsemanske oljke med najstarejšimi na svetu

Triletna študija, izvedena na treh oljčnih drevesih v Getsemaniju v Jeruzalemu, je pokazala, da so njihova debla in veje stari okoli 900 let, zaradi česar so med najstarejšimi znanimi oljkami.

Študija, ki jo je izvedel italijanski nacionalni raziskovalni svet v sodelovanju z italijanskimi univerzami, je preučevala vzorce treh od osmih oljk, ki stojijo na versko pomembnem vrtu. Vzorci so pokazali, da drevesa izvirajo iz sredine 12th stoletja, čeprav se domneva, da so korenine morda celo starejše od tega.

Ogljikovo datiranje je pokazalo, da so trije vzorci izvirali iz let 1092, 1166 oziroma 1198. Preostalih petih dreves ni bilo mogoče analizirati, saj so postala tako grčasta, da so debla izdolbena, tako da ostane le mlajši rastlinski material.

Analiza DNK je tudi pokazala, da imajo vsa drevesa enak genotip, kar kaže, da verjetno izvirajo iz skupnega ​,war"starševsko drevo. To nakazuje, da so bila drevesa prvotno potaknjenci vej, vzeti z večjega drevesa, morda v poskusu ohranitve njihovega rodu. Ta praksa je še danes pogosta.

Obstaja nekaj razprav o natančnosti različnih tehnik pri ugotavljanju starosti oljk. Številne starodavne oljke po svetu niso bile podvržene zanesljivim znanstvenim preizkušanjem, ocene njihove prave starosti pa se zelo razlikujejo.

Dve slavni oljki pogosto trdita, da sta najstarejši na svetu. The oljka iz Vouvesa v Chaniji v Grčiji naj bi bilo drevo, ki še vedno obrodi sadje, staro 2,000 let glede na analizo drevesnih obročev. Vendar nekateri znanstveniki menijo, da je stara bližje 4,000 let. Drugi kandidat je drevo Al Badawi v vasi Al Walaja v Betlehemu, ki naj bi bilo staro med 4,000 in 5,000 let.

Getsemanski vrt, (Getsemani pomeni ​,war"oljčna stiskalnica v hebrejščini) je pomembna lokacija za kristjane, Jude in muslimane. Domneva se, da je to kraj, kjer je Jezus Kristus molil, preden je bil križan, pozneje pa ga je izdal Juda.

Čeprav so v Svetem pismu omembe odraslih oljk v tem času, ni jasno, ali so to ista drevesa, ki stojijo na tem mestu danes. Oljke lahko zrastejo iz korenin, če jih posekajo, obstaja pa tudi možnost, da so bila drevesa v določeni točki skozi leta ponovno posajena ali zamenjana.

Starost vzorcev se dobro ujema z znanim o obdobju, ki temelji na popotniških kronikah romarjev. Domneva se, da je bila okoli tega obdobja zgrajena druga Getsemanska balisca, in zdi se verjetno, da je bil vrt preurejen, kar je povzročilo obnovo oljk med gradnjo.