Globalna organska kmetijska zemljišča se nenehno širijo

Najnovejši podatki razkrivajo, da so se leta 2023 ekološke kmetijske površine po vsem svetu povečale za 2.6 odstotka, dodale so 2.5 milijona hektarjev in skupne svetovne ekološke kmetijske površine povzpele na skoraj 99 milijonov hektarjev.

Svet ekološkega kmetijstva poročilo 2025, ki sta ga objavila Raziskovalni inštitut za ekološko kmetijstvo (FiBL) in IFOAM Organics International, navaja, da so ekološka kmetijska zemljišča leta 2.1 predstavljala 2023 odstotka vseh kmetijskih zemljišč po vsem svetu.

Španija je vodilna po rasti med državami proizvajalkami oljčnega olja, saj se je njena ekološka kmetijska površina povečala za skoraj 12 odstotkov ali več kot 300,000 hektarjev.

To je Španijo uvrstilo med države z največjim razmahom ekološkega kmetijstva, za Urugvajem (30 odstotkov) in Kitajsko (18 odstotkov).

V Italiji, rastlo ekološko kmetijstvo za 4.5 odstotka, s čimer je skupni delež ekoloških kmetijskih zemljišč skoraj 20 odstotkov kmetijskih zemljišč v državi.

Trajni nasadi, vključno z oljkami, kavo, kakavom in oreščki, so predstavljali 6.8 odstotka svetovnih ekoloških kmetijskih zemljišč.

Poročilo navaja, da je leta 825,000 ekološko gojenje oljk po vsem svetu preseglo 2023 hektarjev.

V zadnjem desetletju se je ekološko gojenje oljk povečalo za skoraj 200,000 hektarjev, kar pomeni 32-odstotno povečanje.

Vendar pa poročilo navaja 3.1-odstotno zmanjšanje leta 2023 v primerjavi z letom 2022, pri čemer je 26,572 hektarjev oljčnikov opustilo ekološko prakso.

Ta trend je bil opažen pri številnih pridelkih v različnih regijah, vključno z Evropsko unijo, kljub Skupna kmetijska politika (SKP), ki ekološkim kmetom ponuja več sredstev in priložnosti kot kdaj koli prej.

Po mnenju italijanskega ekološkega združenja FederBio je upad v EU mogoče pripisati naraščajočemu birokratskemu bremenu, ki prizadene tako kmetije kot nacionalne institucije.

"Mnoga podjetja mehanizma spodbud ne vidijo več kot priložnost, ki bi jo lahko izkoristili, temveč bolj kot tesno mrežo prostovoljnih zavez, ki dodajajo zavezujoče zahteve nove okoljske politike,« je dejal FederBio.

Združenje je poudarilo, da evropski kmetje široki protesti leta 2024 izhaja iz več dejavnikov, vključno s spreminjajočim se dojemanjem okoljske in kmetijske politike EU.

"Številni kmetje so to strategijo začeli dojemati kot sovražno, saj menijo, da jih postavlja pred preizkušnjo, namesto da bi priznali svojo vlogo skrbnikov zemlje in okolja,« ugotavlja združenje.

"EU je bila obtožena, da dviguje standarde okoljske trajnosti, ne da bi ustrezno upoštevala izvedljivost nekaterih predpisov in ravnovesje med okoljskimi ambicijami in produktivno realnostjo,« je dodal FederBio.

Protesti so Bruselj spodbudili k reviziji nekaterih vidikov SKP, vendar je še prezgodaj za ugotavljanje njihovega vpliva na ekološko kmetijstvo.

Po podatkih FIBL/IFOAM Španija z 292,868 hektarji ostaja vodilna v svetu v ekološkem oljkarstvu, sledita ji Italija (215,791 hektarov) in Tunizija (153,233 hektarov).

Predvsem svetovna prodaja organskih proizvodov je leta 136.4 dosegla 2023 milijarde EUR, kar je znatno povečanje s 15.1 milijarde EUR leta 2000.

ZDA ostajajo največji trg za organsko izdelkov s skupno prodajo v višini 59 milijard evrov. EU je druga s 46.5 milijarde evrov.

Poročilo razkriva, da se ekološko kmetijstvo izvaja v 188 državah, le 75 pa ga v celoti izvaja s posebnimi predpisi.

V EU je ekološko kmetijstvo zdaj na 11 odstotkih vseh obdelovalnih površin, kar skupaj meri 19.5 milijona hektarjev. Cilj zelenega dogovora in strategije EU od vil do vil je ta delež do leta 25 povečati na 2030 odstotkov.

Avstralija ostaja vodilna v svetu s 53 milijoni hektarjev, namenjenih ekološkemu kmetovanju, medtem ko Oceanija s 53.2 milijona hektarjev predstavlja 54 odstotkov vseh ekoloških kmetijskih zemljišč.

V Severni Ameriki ekološka kmetijska zemljišča pokrivajo 3.3 milijona hektarjev, kar predstavlja 3.4 odstotka vseh kmetijskih zemljišč.