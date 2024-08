Grški nagrajenci se že želijo ponoviti

To je bil večer za spomin v newyorški East Village, kjer je bil rezultati leta 2019 NYIOOC so bili objavljeni prejšnji mesec.

Tiskovna konferenca je bila predvajana v živo, da so si jo lahko ogledali vsi, kar je pritegnilo pozornost na tisoče po vsem svetu. Med več kot 900 udeleženci iz tako rekoč vseh kotičkov sveta oljčnega olja je 109 proizvajalcev iz Grčija predstavili svoja najboljša ekstra deviška oljčna olja in skupaj osvojili 35 nagrad, 18 zlatih in 17 srebrnih.

To je bilo leto, v katerem sta morala priti do izraza naša strastna predanost kakovosti in razmišljanje izven okvirjev, da smo premagali številne ovire, ki so se nam postavljale. - Diamantis in Dino Pierrakos, lastnika Laconika

Po a težka sezona žetve, so producenti povedali nagrade potrdili svoje trdo delo in zavezanost proizvodnji oljčnega olja visoke kakovosti ne glede na okoliščine.

Vendar so grški proizvajalci prejeli manj nagrad kot lani, ko so domov odnesli 55 nagrad, kar je verjetno posledica neugodnih razmer v letošnji sezoni in majhnega pridelka.

Papadopoulos mlin za oljčno olje, s sedežem v bližini antične Olimpije, so se domov vrnili s tremi nagradami, enim zlatim priznanjem za svoje Mythocia Olympia ZGO ekološko srednje mešanice in dve srebrni nagradi za njih Mediterre Alea Organic in Mythocia Omphacium narejen iz občutljive sorte Olympia.

"Naše znanje skozi izobraževanje, naša ljubezen do sadja in naša strast do novih okusov in bogatih arom so trije glavni razlogi, da se vsako leto trudimo pridobiti visoko kakovostno oljčno olje,« je povedala Eva Papadopoulos. Olive Oil Times.

"Če sem iskren, NYIOOC je najboljše tekmovanje v oljčnem olju na svetu, ki združuje najvišje standarde integritete in strokovnosti pri podelitvi medalj najboljšim oljčnim oljem z vsega sveta,« je dodala.

Podjetje si je upalo tudi diverzificirati in izdelati oljčno olje iz drugih sort kot so Koroneiki, kot so Kolireiki, Menoutiana in Mpotsikoelia, kar je izboljšalo organoleptične lastnosti njihovih ekstra deviških.

Papadopoulos je tudi jasno povedal, da je bila sezona težka in da je natančna obdelava in ​,war"Previden in previden« način izdelave jim je omogočil uspeh na tekmovanju.

Povedala je tudi, da bodo od prihodnjega leta njihovi izdelki na voljo pod blagovno znamko Mediterre, švicarsko podjetje ekoloških sredozemskih izdelkov.

Laconiko, iz južne Grčije, se je držal tradicije in letos pospravil še eno zlato priznanje za ekstra deviško, narejeno iz srednjega koroneikija. Diamantis in Dino Pierrakos, lastniki, so z navdušenjem opisali svojo zmago Olive Oil Times.

"Gre za oskarje v svetu oljčnega olja zaradi izpostavljenosti, visokih standardov in kakovosti sodnikov, ki jih ponuja,« je dejal Pierrakos.

Omenili so, da so to že šesto leto zapored prejeli priznanje in priznanje v NYIOOC World Olive Oil Competition, a tudi oni so imeli zahtevno sezono in številne ovire, ki so jih morali premagati, da bi lahko predstavili ekstra deviško oljčno olje res visokih standardov.

"To je bilo leto, v katerem sta morala priti do izraza naša strastna predanost kakovosti in razmišljanje izven okvirjev, da smo premagali številne ovire, ki so se nam postavljale, da ne bi izdelali kakovostnega oljčnega olja v eni sami seriji, temveč izdelali kakovostno olje v naše celotne proizvodnje,« so povedali.

Mer Des Oliviers De Delphes, iz Srednje Grčije, si je prislužil zlato priznanje za svoje ekstra deviško oljčno olje iz občutljive sorte Amfissis.

"Naše oljčno olje prihaja iz območja Delphi, narejeno iz oljk sorte Amfissis. Ima močno, sadno aromo z mehkim okusom, ne da bi bil začinjen, in poseben pookus zaradi dežele Delfi,« so povedali. Olive Oil Times.

Michael Dudek za Liokareas (Oilio LLC)

"Prvi smo promovirali monosortno oljčno olje našega območja. Naša želja je, da oljčno olje iz Delphija uvrstimo na svetovni zemljevid kakovostnih oljčnih olj,« so dodali.

Imeli so tudi kaj povedati o NYIOOC in pomen njihove nagrade.

"Zadnjič, ko smo sodelovali na NYIOOC je bilo leta 2017, ko smo osvojili srebrno nagrado,« so povedali. ​,war"Zlato priznanje, ki smo ga zdaj prejeli, nas je zelo razveselilo, saj poznamo potencial našega oljčnega olja.«

"Splošno znano je, da NYIOOC je najboljši na svetu in v tem smislu je naša nagrada velika vrednost in priznanje,« so dodali. ​,war"Biti na Najboljša oljčna olja portal je stalna promocija našega oljčnega olja na mednarodnih trgih in dviguje njegov prestiž.«

Drugo podjetje, Oilio z juga Kalamate, prejela zlato priznanje za svoje Liokareas Wild ekstra deviško oljčno olje, mešanica olj iz divjih oljk in oljk sorte Koroneiki.

"Kar je zanimivo pri našem podjetju in se razlikuje od nekaterih drugih, je, da se naša neverjetno močna odločenost in osredotočenost na proizvodnjo visokokakovostnega oljčnega olja nikoli ne konča,« je dejal Peter Liokareas.

Priznal je tudi, da je bila letošnja sezona negotova in da je za pridobitev vrhunskega oljčnega olja potrebno več trdega dela.

"Letošnje leto je bilo težko leto za številne države, vključno z Grčijo,« je dejal Liokareas. ​,war"Bil sem šokiran nad tem, kar sem videl, ko sem potoval po južni Grčiji, natančneje v Messiniji in Lakoniji, najprej avgusta in nato še oktobra in novembra.”

"Toda hkrati sem čutil tudi velik ponos na to regijo Grčije, od koder smo," je dodal. ​,war"Če želite videti regijo, ki se v težkih časih tako težko gospodarsko bori, ne obupajte nad proizvodnjo tega odličnega izdelka, po katerem smo znani."

Nato je nadaljeval, ​,war"o NYIOOC je največje tekmovanje na svetu. Morda je to eno najtežjih tekmovanj za nagrado. Za nas je to najprestižnejše.”

Komentarji in občutki zmagovalcev iz Grčije so se kar vrstili.

za Olimpijska zelena, dobitnik zlatega priznanja za ekstra deviške oljke Koroneiki, je bilo zadovoljstvo neizmerno.

"To je velika čast in na nagrado smo izjemno ponosni,« je povedala Tammy Karambelas, vodja podpore prodaje. ​,war"Naš sodoben mlin s svojimi visokotehnološkimi stroji in inovativnimi rešitvami, ki jih uporabljamo, so nas postavili za pionirje v sektorju kakovostnega oljčnega olja. Nagrada dokazuje, da je naša pozornost do celotnega proizvodnega procesa od drevesa do police na pravi poti.«

Helenska kmetijska podjetja, iz Lesbosa, so bili znova na meti, saj so prejeli zlato priznanje za svoje ekstra deviško oljčno olje iz oljk Kolovi, zdaj pa so razširili svojo škatlo s trofeji tako, da so osvojili tudi srebrno priznanje za svoje ekstra deviško ekološko olje.

"Zelo smo veseli, da sta se naši ekološki znamki ACAIA in ACAIA ponovno odlikovali na tem priznanem tekmovanju,« je povedala Ellie Tragakes, generalna direktorica. ​,war"Vsako leto trdo delamo, da ustvarimo oljčna olja, ki so najvišje kakovosti, in to je že peto leto. NYIOOC priznava, da so naša oljčna olja med najboljšimi na svetu.”

"Še naprej se bomo trudili, da pridemo najkakovostnejšega oljčnega olja, da bomo lahko prepoznali tudi Lesbos, naš domači otok v Egejskem morju,« je dodala.

Eftychios Androulakis iz Pamako spregovorili o svoji zlati nagradi za monosortno gorsko biografijo iz sorte Tsounati.

"Zadnja štiri leta nam je s stalnim eksperimentiranjem uspelo izdelati odlična oljčna olja,« je povedal. ​,war"Oljk ne kupujemo od nikogar in drugih pridelovalcev ne postavljamo v našo vrsto. Zato je izredno težko vsako leto pridelati odlično ekološko ekstra deviško oljčno olje.”

"Z eksperimentiranjem in pozornim opazovanjem, kako se bo vsaka sezona končala, izberemo naslednje korake in se vedno pripravimo na najslabši scenarij,« je dodal. ​,war"Tudi zdaj se pripravljamo na poskuse naslednje sezone in nove načine za izdelavo boljšega oljčnega olja.«