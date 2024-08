Grška policija preiskuje ukradeno oljčno olje z orožjem

Grška policija preiskuje tri incidente ropa oljčnega olja, ki so se zgodili v zadnjih nekaj tednih, od katerih sta dva vključevala krajo oljčnega olja s pištolo.

Oboroženi v Solunu

En incident se je zgodil, ko je dostavljalec odpotoval na neznano lokacijo v Solun, da bi opravil veliko dostavo oljčnega olja. Po poročanju grškega časnika DefenceNet, ko je dostavljalec prispel na kraj, so ga štirje moški s strelom orožja prisilili, da je izročil olivno olje in nekatere druge prehrambene izdelke. Skupna vrednost ukradenega blaga naj bi bila vredna 4,000 evrov.

Drugi oboroženi rop oljčnega olja se je zgodil v športni areni EKO, kjer so skladiščili oljčno olje. Različni viri novic poročajo, da naj bi šest oboroženih moških sredi belega dne ukradlo skupno 50 zabojev, napolnjenih s steklenicami olivnega olja. Priče so pozneje policiji povedale, da so videle orožje, kako so škatle nalagali v neoznačen kombi brez registrskih tablic.

Rop v Patrasu

V mestu Patras na zahodnem Peloponezu policija preiskuje tretji rop oljčnega olja, ko so tatovi ukradli velike težke rezervoarje oljčnega olja iz skladišča starejšega prebivalca v predmestju Saraveli. Po poročanju lokalnih novic je starejša ženska policiji povedala, da je v soboto zvečer za kratek čas zapustila svoj dom, nato pa se je vrnila in ugotovila, da so v njeno skladišče vlomili. Tatovi so uspeli odnesti več velikih in težkih rezervoarjev z olivnim oljem in nekaj orodja. Vlomilci niso vdrli v glavno hišo.

Glede na Top 7 Patras Članek, ​,war"To je primer revščine, ki je danes v naši družbi."

Nedavni ropi oljčnega olja sledijo novicam o drugih kaznivih dejanjih, povezanih z oljčnim oljem potekal tako v Solunu kot v Atenah v začetku poletja. Grška policija je v obeh mestih izvedla več aretacij, povezanih z dvema ločenima obročma goljufij o oljčnem olju.