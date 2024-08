V Montoru, poudarek na financah, kakovosti in turizmu

Pol ure vožnje severovzhodno od andaluzijskega mesta Córdoba vas bo pripeljalo do slikovitega mesteca Montoro. Mesto ni samo dom ZOP Montoro-Adamuz, saj je s svojimi 47,000 hektarji oljčnih nasadov in 8 mlini, Montoro gosti tudi priljubljen sejem oljk, ki poteka dvakrat na leto, kjer je 11. maja 18.th Izvedba dogodka je potekala v kompleksu oljčnega olja Fundacije Olive Community Heritage Foundation.

"Oljčni sejem Montoro je vsako leto boljši,« je povedal Victor Pérez iz Finca la Torre, dobitnik štirih zlatih nagrad na letošnjem mednarodnem tekmovanju za oljčno olje v New Yorku. ​,war"Pred leti je sejem predstavljal predvsem kmetijsko in mlinsko opremo, zdaj pa vidim dokaze o premikanju na pomen visokokakovostnega oljčnega olja,« je povedal. Olive Oil Times

Letos je bilo na sejmišču 120 stojnic, konferenčna dvorana s ključnimi govorci in degustacijski prostor z najmanj 80 nagrajenimi ekstra deviškimi oljčnimi olji. Čeprav je bila večina oljčnih olj iz Španije, jih je bilo nekaj iz Italije, Portugalske, Maroka, Izraela in Grčije.

V četrtek so se govorci osredotočili na pomen ekonomije, kakovosti in vloge turizma. Županja mesta Montoro in predsednica AEMO (Španske zveze oljkarnih občin) Ana María Romero je spregovorila o pomenu oleo-turizma za gospodarstvo, trdem delu, ki je potrebno za izgradnjo boljše prihodnosti, in inovacijah, ki jih je bilo mogoče videti na sejmu.

Govorila sta tudi Ammar Assabah, namestnik direktorja, in Maria Isabel Gomez, vodja statistike Mednarodnega sveta za oljke (MOK).

Assabah je navzoče seznanil s cilji novega mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah ter v nadaljevanju razložil tri glavne vloge MOK: zbližati člane MOK, razširiti dejavnosti na države potrošnike in poenostaviti postopke.

Gomez je udeležence popeljal skozi vrsto diapozitivov, ki so prikazovali statistične podatke o uvozu, izvozu in porabi. Gomezova je poudarila, da je kljub povečanju svetovne porabe oljčnega olja prišlo do zmanjšanja evropske potrošnje, kar pripisuje gospodarski krizi.

Naslednja sta bila Juan Vilar (GEA Iberia) in José María Penco (AEMO), ki sta predstavila mednarodno študijo o stroških proizvodnje oljčnega olja. Študija, ki so jo izvedli njihovi subjekti in MOK, je v 14 državah pokazala stroške pridelave enega kg deviških oljk z uporabo 7 različnih metod gojenja oljk.

Rezultati študije kažejo na najbolj donosne sisteme pridelave in države z najnižjimi proizvodnimi stroški. Njihova priporočila so vključevala: preoblikovanje tradicionalnih sistemov v bolj mehanizirane, intenzivne sisteme; večje sodelovanje med proizvajalci; izkoriščanje stranskih proizvodov; ter pomen usposabljanja in prenosa znanja.

Prisotne so bile tudi javne osebnosti iz regionalnih in državnih organov. Carlos Sánchez Laín z Ministrstva za kmetijstvo, prehrano in okolje je pojasnil, da sektor ne sme pozabiti vsega, kar je dosegel. Sánchez je med svojo predstavitvijo poudaril pomen odličnosti izdelkov, trdo delo, ki ga opravlja Medstrokovna organizacija španskega oljčnega olja, in potrebo po oblikovanju trga za promocijo španskih oljčnih olj.

Soledad Serrano iz QvExtra pojasnil pomen ne le ustvarjanja izdelka odličnosti, ampak tudi takega, ki zagotavlja zdravstvene koristi in edinstveno gastronomsko izkušnjo. Poudarila je tudi, da 80 odstotkov potrošnikov ne ve, kaj je kakovost, in uporaba pečata, kot je QvExtra, lahko pomaga prepoznati izjemne EVOO.

Pérez iz Finca la Torre je občinstvo popeljal skozi svojo osebno pot do enega od najboljša oljčna olja na svetu. Víctor in njegova ekipa sta začela s spremembo celotne filozofije produkcije. Opustil je stare načine kmetovanja, žetve in mletja v korist sodobnih in ekoloških praks. Odvrgel je tudi staro podobo, oblikoval novo steklenico in nadgradil logotip. Nato je obiskovalce pozdravil, da si ogledajo njegovo operacijo, s čimer je ustvaril preglednost v vsem, kar počne Finca la Torre.

Nazadnje je o oleoturizmu govoril José Gálvez — čigar Oro Bailen je osvojil zlato na NYIOOC v štirih zaporednih letih — in Yolanda Caballero (mestni svet Jaéna). Gálvez se je strinjal s Pérezom, da je turizem pomemben način za prenos transparentnosti. Njegova družina v Oro Bailenu je pripravila avdio-vizualni prikaz za obiskovalce, ki prihajajo izven sezone, ko se oljčno olje ne proizvaja. Dajo tudi degustacije in imajo lepo trgovino.

Caballero je pojasnil, da je oleo-turizem način ustvarjanja ​,war"drugo trgatev« iz proizvodnje oljčnega olja. Podrobno je opisala vse delo, ki ga je Jaén opravil v zadnjih letih za razvoj Oleo Tour Jaén. Ugotovili so, da imajo vse sestavine (mline, gastronomijo, podeželske nastanitve, mestne sejme, muzeje) za ustvarjanje edinstvene turistične izkušnje. Odkar so začeli, ni nič drugega kot uspeh, je dejala.

AEMO je v petek podelil nagrade za širjenje oljčne kulture, najboljši mlin, najboljši mlinar in najbolj monumentalno oljko.

ZOP Priego de Córdoba je za svoj projekt prejel glavno nagrado za širjenje oljčne kulture ​,war"Zdravi zajtrki.” Drugo nagrado v tej kategoriji je prejel Oro Bailen za delo v oleo-turizmu. Tretjo nagrado je prejel Felipe Augusto Agudo za njegovo spletno stran, ​,war"La Moltura, skupnost ljubiteljev oleo." Carmen Sánchez je prejela posebno priznanje za svoje delo v Nemčiji.

Najboljši mlin je prejel Agrícola de Bailén-Virgen de Zocueca SCA, ki proizvaja blagovno znamko Picualia. Najboljši mojster Miller je prejel Juan María Cano González iz Córdoba producenta Oleum Hispania. Nazadnje je bila najboljša monumentalna oljka predstavljena The Olive with Four Feet, v španščini znana kot ​,war"Olivo de las cuatro patas' iz vasi Canet Lo Roig v Castellónu.