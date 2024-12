Italijanski kmetje darujejo 20 ton hrane za pomoč Gazi

Italijanski kmetje so sodelovali v programu Hrana za Gazo, ki ga je spodbujalo italijansko ministrstvo za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje v podporo prebivalcem Gaze.

Pobuda Hrana za Gazo, ki jo vodi ministrstvo, v sodelovanju z Organizacijo Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), Svetovnim programom za hrano (WFP), Mednarodno federacijo društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC), se je začela marca za dostavo hrane in izboljšanje prehranske varnosti v palestinski enklavi.

WFP se sooča z ogromnimi izzivi glede dostopa do zalog v in znotraj Gaze in je bil prisiljen zmanjšati obroke ter dati prednost toplim obrokom in pekarnam. - Emanuela Cutelli, komunikacije, WFP Italija

Dvajset metričnih ton agroživilskih proizvodov, ki so jih donirali italijanski kmetje v Confagricoltura in Coldiretti, skupaj z 20 tonami medicinske opreme, ki jo je zagotovil Rdeči križ, je bilo odpremljeno 25. novembra.th iz humanitarnega skladišča Združenih narodov, ki ga upravlja WFP v Brindisiju v Pugliji, v jordansko prestolnico Aman in nato prepeljano po kopnem v Gazo.

Humanitarna pomoč je bila zaupana Jordanski hašemitski dobrodelni organizaciji, ki je poskrbela za kasnejši vstop v Gazo.

"Od začetka konflikta je Italija v ospredju zagotavljanja humanitarne pomoči prebivalcem Gaze, dostave blaga in oskrbe ljudi, ki potrebujejo zdravstveno pomoč, vključno z mladoletniki in njihovimi družinami,” je dejal minister za zunanje zadeve Antonio. Tajani, ki je promoviral pobudo. ​,war"Program Hrana za Gazo je namenjen olajšanju dostopa do pomoči v hrani, zagotavljanju prehranske varnosti in lajšanju trpljenja prebivalstva.«

Eden od petnajstih tovornjakov, ki jih je Italija podarila WFP za dostavo humanitarne pomoči Food for Gaza v Gazo. (Foto: Svetovni program za hrano)

Italijanski kmetje Confagricoltura in Coldiretti so že julija prispevali k pobudi s 45 tonami agroživilskih proizvodov, ki so bili odpremljeni in razdeljeni skupaj s higienskimi kompleti, medicinsko opremo in šotori, ki jih je zagotovil Rdeči križ.

Italija je WFP podarila 15 tovornjakov, ki bodo namenjeni razdeljevanju pomoči. Tajani in pomočnica izvršnega direktorja WFP Rania Dagash sta se 25. oktobra udeležila slovesnosti ob dostavith v pristanišču Genova, Ligurija.

Italija je WFP prispevala tudi 12 milijonov evrov za nakup hrane za razdeljevanje v Gazi.

Po podatkih Združenih narodov je bilo v Gazi ubitih več kot 44,500 ljudi, odkar je Izrael začel svojo invazijo na palestinsko enklavo.

Več kot 1.9 milijona ljudi, kar ustreza približno 90 odstotkom prebivalstva, je notranje razseljenih in se sooča s skrajno lakoto, od tega 70 odstotkov pridelki uničeni, sredstva za preživetje zdesetkana in močno omejene tako komercialne kot humanitarne dobavne linije.

Izraelska invazija je bila odgovor na napad na Izrael pod vodstvom Hamasa 7. oktobra, v katerem je bilo ubitih 1,180 Izraelcev in tujih držav, 3,400 ranjenih, 251 pa ujetih in vrnjenih v Gazo.

Glede na nedavno varnost hrane ocenjevanje, WFP poročali nevarnost lakote bo to zimo vztrajala po vsej Gazi, razen če se spopadi ustavijo in prebivalcem prispe več humanitarne pomoči.

"V zapletenem kontekstu, kot je Gaza, kjer so potrebe ogromne in okolje postaja vse bolj zahtevno, se WFP sooča z velikimi izzivi glede dostopa do zalog v in znotraj Gaze in je bil prisiljen zmanjšati obroke ter dati prednost toplim obrokom in pekarnam, « je povedala Emanuela Cutelli, odgovorna za komunikacijo pri WFP v Italiji Olive Oil Times.

"Vendar celo pekarne tvegajo zaprtje zaradi pomanjkanja moke in goriv,« je dodala. ​,war"WFP in njegovi partnerji delajo vse, kar lahko, da bi prinesli pomoč prebivalstvu, ki nujno potrebuje osnovne dobrine.

"Italijanska humanitarna pobuda Hrana za Gazo je dragoceno orodje in konkreten znak humanitarnega odziva na potrebe prebivalstva,« je zaključil Cutelli. ​,war"Hvaležni smo za pobudo ministrstva in različnim italijanskim javnim in zasebnim akterjem, ki so podprli WFP pri zagotavljanju hrane in upanja obupanemu prebivalstvu.«