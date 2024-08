Revija CBS News ​,war"60 Minutes' je bil predvajan segment vpletenost mafije v italijansko kmetijstvo nocoj, ki predstavlja milijone gledalcev v senčno podzemlje trgovine z oljčnim oljem in vzbuja nov sum o ​,war"Blagovna znamka Made in Italy.

"Mafijske kopije finega oljčnega olja, vina in sira so spodbudile eksplozijo kriminala s hrano v Italiji,« je povedal dopisnik CBS News Bill Whitaker.



Z olivnim oljem je v vsakem primeru zelo težko natančno reči, koliko kapljic v določeni steklenici ima dejansko mafijsko kri. - Tom Mueller

Poleg pogovora z italijanskim preiskovalcem Sergiom Tirrom, katerega ekipa 60 usposobljenih pokuševalcev zna odkriti ponarejena oljčna olja ​,war"ob prvem požirku,« poročilo vsebuje intervju s Tomom Muellerjem, avtorjem Extra devištvo izpostaviti.



​,war"V mnogih primerih dobivate olivno olje nižje kakovosti, ki je bilo pomešano z nekaj dobrega ekstra deviškega oljčnega olja ... včasih dobite dezodorirano olje,« je dejal Mueller. ​,war"Zmešajo ga z nekaj olja, ki ima nekaj značaja, da mu da malo barve, malo okusa ... in to prodajajo kot ekstra deviško. To je nezakonito - to se dogaja ves čas."

Pred ocenjenimi 12 milijoni gledalcev, ki so pravkar gledali, kako Denver Broncos premagajo San Diego Chargers na tesni nogometni tekmi v pozni sezoni, je Tirro pokazal, kako enostavno je ponarejati ekstra deviško olivno olje.

V vialo brezbarvnega sončničnega olja brez vonja je dodal nekaj kapljic klorofila. ​,war"Postane barva olivnega olja,« je dejal Tirro. Tako preprosto je.

Sicilijanski proizvajalec oljčnega olja, Nicola Clemenza, vodi vstajo 200 kmetov proti nadzoru mafije v regiji.

"Na dan, ko sem ustanovil konzorcij, so zažgali moj avto, zažgali so del mojega doma in bil sem notri z ženo in hčerko,« je povedal Clemenza.

Mueller je dejal, da mafijski nadzor prežema oskrbo s hrano v Italiji, in opisal njegov vpliv na oljčno olje v najbolj žalostnih izrazih: ​,war"Za oljčno olje je v vsakem primeru zelo težko natančno reči, koliko kapljic v določeni steklenici je dejansko mafijske krvi.«

Ko je Whitaker vprašal, koliko olivnega olja je označeno ​,war"ekstra deviško«, ki doseže Američane, res ni ekstra deviško, je odgovoril Mueller, ​,war"75% do 80%, enostavno."

CBS News je Tirrovemu degustacijskemu odboru poslal 3 steklenice oljčnega olja, najdenega v neimenovanem ameriškem supermarketu: samo ena je bila ekstra deviška.

"Eno so opisali kot lampante — olivno olje najnižje kakovosti. Ta blagovna znamka je ena izmed najbolje prodajanih v Ameriki,« je dejal Whitaker.

Najbolj prodajana blagovna znamka v Združenih državah je Bertolli, ki je predmet visokega profila preiskava goljufije in več skupinske tožbe.



