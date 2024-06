Maj je zaznamoval še eno rekordno leto glede vročine

Po a novo poročilo iz Službe Evropske unije za podnebne spremembe Copernicus je ugotovil, da je bil maj 2024 najbolj vroč maj doslej, generalni sekretar Združenih narodov António Guterres je pozval k globalni prepovedi oglaševanja fosilnih goriv.

"Vse države pozivam, naj prepovejo oglaševanje podjetij, ki uporabljajo fosilna goriva,« je dejal Guterres v svojem govoru v Ameriškem prirodoslovnem muzeju v New Yorku. ​,war"In pozivam tiskovne medije in tehnološka podjetja, naj prenehajo z oglaševanjem fosilnih goriv.”

" Potrebujemo izhodno rampo z avtoceste v klimatski pekel. Bitka za 1.5 stopinje bo v 2020-ih dobljena ali izgubljena. - António Guterres, generalni sekretar ZN

Po poročilu Copernicus je bil maj 2024 najtoplejši maj v zgodovini, ki je zaznamoval tudi 12 zaporednih mesecev (od junija 2023 do maja 2024) najbolj vročih mesecev doslej.

"V preteklem letu je vsak obrat na koledarju dvignil vročino,« je dejal Guterres.

"Sprememba podnebja je mati vseh prikritih davkov, ki jih plačujejo navadni ljudje ter ranljive države in skupnosti,« je dodal. "Medtem pa botri podnebnega kaosa - industrija fosilnih goriv - grabijo rekordne dobičke in uživajo v bilijonih subvencij, ki jih financirajo davkoplačevalci."

Guterres je ponovil svoj predlog za svetovni davek na podjetja, ki uporabljajo fosilna goriva. ​,war"nepričakovanih dobičkov, ki tudi poziva svetovne finančne institucije, naj prenehajo ​,war"financirati uničenje fosilnih goriv in začeti vlagati v globalno revolucijo obnovljivih virov energije.«

Skupine za fosilna goriva so se odzvale na trditve vodje ZN in dejale, da je obravnavanje podnebnih sprememb pomemben vidik njihove proizvodnje energije.

"Naša industrija je osredotočena na nadaljnjo proizvodnjo cenovno dostopne in zanesljive energije ob soočanju s podnebnimi izzivi, vse nasprotne trditve pa so napačne,« je dejala Megan Bloomgren, višja podpredsednica za komunikacije pri Ameriškem inštitutu za nafto.

Medtem ko se dvig globalnih temperatur pripisuje predvsem človeškim emisijam plinov, ki segrevajo planet, je El Niño podnebni pojav je prispeval tudi k a toplejši planet leta 2023 in prve mesece leta 2024.

Podatki Copernicusa so tudi pokazali, da so bile globalne povprečne temperature v 12-mesečnem obdobju najvišje v zgodovini, saj so se dvignile za 0.75 ºC nad povprečjem med letoma 1991 in 2020 in za 1.65 ºC nad predindustrijskimi časi (1850 do 1900).

Vendar prag globalnega segrevanja ni bila presežena, saj je za prekoračitev meje potrebno povečanje povprečnih svetovnih temperatur za več kot 1.5 ºC v nekaj desetletjih v primerjavi s predindustrijskimi temperaturami.

Znanstveniki že dolgo opozarjajo, da bo prekoračitev praga 1.5 ºC nepovratno vplivala na človeške in naravne sisteme na planetu.

Glede na študijo, ki jo je izvedlo 57 znanstvenikov po vsem svetu, bo planet v 4.5 letih, če se bo človeštvo še naprej zanašalo na fosilna goriva za energijo, dosegel točko, ko bo prehod praga globalnega segrevanja neizogiben.

"Potrebujemo izhodno rampo z avtoceste v podnebni pekel,« je dejal Guterres. ​,war"Bitka za 1.5 stopinje bo dobljena ali izgubljena v 2020-ih.”