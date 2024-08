Največje in najprestižnejše tekmovanje v oljčnem olju na svetu bo letos večje kot kdaj koli prej, saj se bo prihodnji mesec potegovalo več kot 800 blagovnih znamk iz 27 držav za zaželene srebrne, zlate in najboljše nagrade v razredu.

Četrto letno Newyorško mednarodno tekmovanje v oljčnem olju (NYIOOC), ki bo potekala v New Yorku od 11. do 14. aprila, bo razkrila oljčna olja, ki jih je mednarodna komisija vrhunskih strokovnjakov ocenila kot najboljša na svetu za leto 2016. Rezultati bodo objavljeni na tiskovna konferenca prenos v živo ob 5:30 vzhodno (UTC ‑5) v četrtek, 14. aprila.



To, da je toliko proizvajalcev, ki si prizadevajo za odličnost, je ponižujoče. - Curtis Cord, NYIOOC

Organizatorji pravijo, da je rekordno število prijav posledica dobre celotne sezone žetve in nedvoumnih prednosti za blagovne znamke, ki uspejo osvojiti nagrado na NYIOOC. ​,war"Zdaj, bolj kot kdaj koli prej, je treba prepoznati in proslaviti najboljša ekstra deviška oljčna olja na svetu,« je dejal Curtis Cordje NYIOOC ustanovitelj in predsednik. ​,war"To, da je toliko proizvajalcev, ki si prizadevajo za odličnost, je ponižujoče."

Zmagovalci NYIOOC so predstavljeni na priljubljenih Najboljši vodnik o oljčnih olj (bestoliveoils.org), verodostojni seznam, ki ga uporabljajo kuharji, kupci hrane in zahtevni potrošniki, ki cenijo ekstra deviška oljčna olja najvišje kakovosti.

NYIOOC in Olive Oil Times pred kratkim razvil a aplikacijo za seznanjanje ki opredeljuje najboljša nagrajena olja za ujemanje z določenimi živili. Od začetka januarja je bila aplikacija uporabljena več kot pol milijona krat. Ekipa trenutno razvija mobilno aplikacijo, ki bo uporabnikom omogočila skeniranje katere koli steklenice oljčnega olja, da si ogledajo profil kakovosti.

In morda še bolj k bistvu, NYIOOC pravi, da bo kmalu razkril a ​,war"Kupite zdaj« na seznamih vodnikov po najboljših oljčnih olj, ki jih poganja nova platforma, Best Olive Oils Marketplace, ki bo trgovcem – trgovcem na drobno in distributerjem – omogočila prodajo NYIOOC zmagovalci neposredno prek najpogostejših spletnih mest o oljčnem olju na svetu. ​,war"Prišli bomo v polnem krogu,« je dejal Cord. ​,war"Ne samo, da bomo razkrili najboljša oljčna olja leta, dobili jih bomo v kuhinjah.«