V Londonu so potrdili nov razred sommelierjev za oljčno olje

Od Virginije do Novega Južnega Walesa so se strokovnjaki in navdušenci za oljčno olje zbrali na Globalnem inštitutu CIEE v središču Londona na razprodani Olive Oil Times Tečaj Sommelier Certification konec januarja.

V petih dneh so udeleženci preučevali senzorično analizo oljčnega olja, najboljše prakse kmetovanja in pridelave, koristi za zdravje, prehrana, kulinarične aplikacije in zagotavljanje kakovosti.

Napet program so vodili priznani strokovnjaki iz šestih držav. Skupina je analizirala več kot sto vzorcev oljčnega olja iz vseh proizvodnih regij.

Zdaj imam veliko bolj poglobljeno znanje o ekstra deviškem oljčnem olju in sposobnost prepoznavanja pristnega kakovostnega izdelka. - Inigo Garel-Jones Garrigues, IGJG Ltd

Med udeleženci je bila Chasity Pritchett iz ameriškega trgovca na drobno Emblem oljčno olje, ki se osredotoča na prodajo domačega ekstra deviško olivno olje.

Chasity Pritchett (Foto: Andrew Mullan za Olive Oil Times)

"Ta tečaj me je veliko naučil in mi dal neverjeten vpogled v proizvodni proces oljčnega olja,« je povedala. ​,war"Odprlo mi je oči za povsem nov svet okusov in kompleksnosti različnih kultivarjev.”

Pritchettova namerava uporabiti tisto, kar se je naučila na tečaju, da bi olajšala dostop do izobraževalnega gradiva in raziskav za manj oskrbovane skupnosti, kot so Afroameričani in Indijanci.

"To poslanstvo je zelo osebno in delo se nadaljuje, saj si prizadevam izobraževati in ozaveščati celotno državo o zdravstvenih koristih oljčnega olja,« je dejala. ​,war"Biti obkrožen z ljudmi, ki so bili prav tako strastni in navdušeni nad oljčnim oljem kot jaz, je bilo resnično navdihujoče.«

Thelka Galazoudi, ustanoviteljica londonskega podjetja Back2Roots, je prav tako pustil Sommelier Certification Course občutek navdiha.

Galazoudi, ki uvaža in distribuira grška organska ekstra deviška oljčna olja in druge izdelke, namerava uporabiti to, kar se je naučil na tečaju, za izobraževanje radovednih potrošnikov na svojih degustacijah.

"Tečaj sommelierja za oljčno olje je naravni napredek na moji poti h poglabljanju znanja in strokovnosti,« je dejala. ​,war"Združil me je s podobno mislečimi, strastnimi posamezniki, ki si delijo globoko ljubezen in spoštovanje do oljčnega olja.”

Hedzer Roodenburg Vermaat in Thelka Galazoudi (Foto: Andrew Mullan za Olive Oil Times)

Stefano Chessa iz Oliveto uvozi pridružil tečaju, da bi nadaljeval svojo pobudo za trženje sredozemskih ekstra deviških oljčnih olj v Londonu.

"Delam na projektu za izboljšanje distribucijske mreže v Združenem kraljestvu za Domenico Manca," rekel je. ​,war"Njihovi izdelki so na voljo prek specializiranega distributerja za hotelski in gostinski sektor, vendar je njihova prisotnost na specializiranem maloprodajnem trgu popolnoma odsotna.«

Chessa je dejal, da je na tečaju zelo užival, pri čemer je navedel ​,war"osvežujoč« pristop do tega, kako tečaj poučuje o svetu ekstra deviškega oljčnega olja.

Celo izkušeni proizvajalci so našli vrednost v tečaju, ki je raziskoval najnovejše inovacije, da bi dopolnil njihove desetletja izkušenj na tem področju. (Foto: Andrew Mullan)

"Vsi inštruktorji so bili prijetni in profesionalni, a neverjetno razgledani,« je dejal. ​,war"Prireditev je bila izjemno dobro organizirana. Zdaj sem veliko bolj prepričan v svoje razumevanje industrije ekstra deviškega oljčnega olja. Prepričan sem, da bo to izboljšalo moje interakcije s sedanjimi in prihodnjimi strankami.«

Tečaja so se poleg trgovcev in uvoznikov udeležili tudi proizvajalci oljčnega olja, da bi spoznali najnovejše trende v industriji in širšem sektorju oljčnega olja.

"Zdaj poznam izdelek,« je povedal Jorge Miranda, ki se je nedavno pridružil nagrajenemu španskemu producentu Casas de Hualdo za upravljanje izvoza.

Prizadevanje za kakovost je v London pripeljalo še enega španskega proizvajalca oljčnega olja Iniga Garel-Jonesa Garriguesa. ​,war"Sem proizvajalec, ki želi izboljšati kakovost sadja in olj, ki jih proizvajam, in naše zadruge na splošno, je dejal.

"Tečaj mi je resnično odprl oči. Glede na to, da sem bil izpostavljen eni državi [Španiji] in regiji, mi je to dalo širši pogled na sektor in proizvodnjo,« je dodal Garel-Jones Garrigues. ​,war"Najpomembneje pa je, da imam zdaj veliko bolj poglobljeno znanje o ekstra deviškem oljčnem olju in sposobnost prepoznavanja pristnega kakovostnega izdelka.«

Medtem ko so se tečaja udeležili predvsem strokovnjaki, so se ga udeležili tudi radovedni potrošniki, ki so razširili svoje znanje o oljčnem olju. (Foto: Andrew Mullan)

Celo izkušeni pridelovalci so našli vrednost v tečaju, ki je zagotovil najnovejšo znanost in inovacije na področju kmetovanja, žetve in mletja, da bi dopolnil njihove desetletja izkušenj pri delu na terenu.

"Že 20 let živim in izdelujem oljčno olje v Toskani,« je povedala Elizabeth Ward-Booth. ​,war"Pri proizvodnji oljčnega olja se je v teh letih marsikaj spremenilo. Zdaj, ko se selim na novo območje v Toskani, ki slovi po odlični pridelavi oljčnega olja, nameravam uporabiti svoje izkušnje in novo znanje za pridelavo oljčnega olja najboljše kakovosti.”

Ward-Boothova je dejala, da je tečaj poglobil njeno razumevanje in spoštovanje ekstra deviških oljčnih olj zunaj Italije.

"Verjamem, da bo široko pridobljeno znanje o oljčnem olju, zlasti o pomenu pozornosti do podrobnosti pri obiranju, mletju in skladiščenju, neprecenljivo pri proizvodnji oljčnega olja odlične kakovosti,« je dejala.

Poleg vsebine tečaja so udeleženci izkoristili tudi priložnost za interakcijo z eklektično mešanico inštruktorjev in vrstnikov.

Tečaja so se poleg trgovcev in uvoznikov udeležili tudi proizvajalci oljčnega olja, da bi spoznali najnovejše trende v industriji in širšem sektorju oljčnega olja. (Fotografija: Andrew Mullan za Olive Oil Times)

"Tečaj je ponudil tudi priložnosti za mreženje, kar mi je omogočilo povezovanje s pridelovalci in kupci z vsega sveta,« je dejal Hedzer Roodenburg Vermaat iz Klub oljčnega olja.

Roodenburg Vermaat trenutno viri nagrajeni Tunizijec oljčnih olj z načrti, da svojo izbiro razširi še na druge države.

Rekel je, da postane sommelier mu bo pomagalo bolje oceniti kakovost oljčnih olj, ki jih uvaža, in izboljšati način vodenja posameznikov in podjetij v svojih dogodkih trženja oljčnega olja.

"Tečaj mi je bil ključnega pomena pri doseganju mojih ciljev s povečanjem moje verodostojnosti kot strokovnjaka za oljčno olje, izostritvijo moje sposobnosti ocenjevanja oljčnih olj in širjenjem moje industrijske mreže – vse to bo prispevalo k rasti Kluba oljčnega olja,« je dodal. .

Shannon Hurd, ki vodi podjetje s sedežem v ZDA Cesena Family Imports, ugotovil, da je tečaj ​,war"temeljito in uporabno. Govorci so bili dobro obveščeni in privlačni ter so ponujali vpoglede in pojasnila o temah, ki so bile preobremenjene z informacijami.«

Stefano Chessa iz Oliveto Imports se je pridružil tečaju, da bi nadaljeval svojo pobudo za trženje sredozemskih ekstra deviških oljčnih olj v Londonu. (Foto: Andrew Mullan)

"Želel sem pridobiti znanje, da bi zagotovil, da vsaka steklenica, ki jo izberemo, odraža našo zavezanost odličnosti in pristnosti,« je dodal Hurd. ​,war"Znanje, pridobljeno kot sommelier, izboljšuje mojo sposobnost poučevanja potrošnikov o prednostih, ki jih ponuja ekstra deviško oljčno olje.”

Medtem ko so se tečaja udeležili predvsem strokovnjaki, so se ga udeležili tudi radovedni potrošniki, ki so razširili svoje znanje o oljčnem olju.

"Nisem povezan s trgovino z oljčnim oljem – samo strast do odlične hrane in kuhanja ter želja po upokojitvi v Apuliji,« je povedal Andrew Waters.

"Tečaj sem začel, ko sem poznal ekstra deviško oljčno olje, a zelo malo o njem,« je dodal. ​,war"Obseg tečaja in količina, ki sem se jo naučil, sta bila res impresivna.«

